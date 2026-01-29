Huawei Freeclip 2: Απόλυτη ελευθερία και εκπληκτικός ήχος – Ξεχνάτε ότι τα φοράτε - iefimerida.gr

Ακουστικά τύπου open-air ή τα κλασικά που μπαίνουν μέσα στο αυτί; Αν δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ποια είναι καλύτερα, σας έχουμε την απάντηση και είναι μία: Τα νέα Freeclip 2 της Huawei.

Ποιος να το φανταζόταν πριν μερικά χρόνια ότι θα συζητούσαμε για το τι είδους ακουστικά να φοράμε. Και δεν μιλάμε για ακουστικά θεραπείας για όσους έχουν προβλήματα ακοής, αλλά αυτές τις μικρές μπαλίτσες που μπαίνουν συνήθως μέσα στο αυτί και είναι τόσο διακριτικά που μερικές φορές μπορεί να δεις κάποιον να μιλά χωρίς να κρατά τηλέφωνο στο χέρι του και να απορήσεις εάν είναι καλά ή μιλά στο υπερπέραν, μέχρι φυσικά που να προσέξεις καλύτερα τα αυτιά του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση των ακουστικών στην καθημερινότητά μας είναι πλέον ευρεία. Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την πρακτικότητά τους και σπεύδουν να αγοράσουν ένα ζευγάρι. Η γκάμα πλέον είναι τεράστια. Ποια, λοιπόν, είναι η καλύτερη επιλογή;



Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω τη λύση. Εάν είστε από αυτούς που έχουν ήδη αγοράσει τα κλασικά ακουστικά που μπαίνουν μέσα στο αυτί, τότε σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει κάποια προβλήματα, για άλλους ανεπαίσθητα, για άλλους πιο σημαντικά.



Kαταρχάς – και μην μου πείτε ότι δεν ισχύει – μερικές φορές νιώθετε άβολα φορώντας τα μέσα στο αυτί σας. Ως επί το πλείστον, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ταιριάζουν όλα σε κάθε αυτί. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Μετά από λίγο, νιώθετε την ανάγκη να τα βγάλετε γιατί νιώθετε ένα ελαφρύ πόνο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα άλλο αρνητικό είναι πως φορώντας τα, σχεδόν απομονώνεται τους εξωτερικούς ήχους, με αποτέλεσμα, εάν π.χ. σας κορνάρει ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι την ώρα που εσείς διασχίζετε τον δρόμο, πιθανότατα να μην το ακούσετε.

Άσε που έχετε συνέχεια την έννοια να μην σας πέσει κάποιο από αυτά. Τις προάλλες έπεσα επάνω σε ένα τέτοιο συμβάν στο μετρό. Εκεί που περίμενα τον συρμό, βλέπω δίπλα μου σχεδόν έναν κύριο που ξαφνικά, την ώρα που έβγαλε τον σκούφο του, του έπεσε το ακουστικό από το αυτί και μάλιστα μέσα στις ράγες. Αντιλαμβάνεστε την έκφρασή του νομίζω, δεν χρειάζεται να σας την περιγράψω.

H επανάσταση στα νέα ακουστικά τύπου open-air

Τα προβλήματα αυτά έρχονται να λύσουν τα νέα ακουστικά Freeclip 2 της Huawei. Είναι γνωστό πως ο κολοσσός της τεχνολογίας παρακολουθεί, μελετά, καταγράφει και δίνει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς μας.

Το 2023 λοιπόν, λάνσαρε τα καινοτόμα Freeclip, μια νέα ιδέα που εγγυόταν πως ό,τι κι αν κάνετε, τα ασύρματα ακουστικά της δεν θα φύγουν από τα αυτιά σας. Κι όντως, όσοι τα δοκίμασαν, μπορούν να το επιβεβαιώσουν – ανάμεσά τους κι εγώ. Ακόμη και στη γυμναστική ή στην ποδηλασία – έχετε δοκιμάσει να κάνετε σχοινάκι στο γυμναστήριο με αυτά; - τα ακουστικά δεν φεύγουν από τη θέση τους, πιστέψτε με.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα Huawei Freeclip

Τώρα όμως, η Huawei λανσάρει τη δεύτερη γενιά τους, βελτιώνοντας τον προκάτοχό τους από κάθε άποψη.

Η βασική διαφορά τους από τα παραδοσιακά μοντέλα είναι πως βασίζονται στην έννοια του «σχεδιασμού ανοιχτού αυτιού». Σε αντίθεση με τα κλασικά ακουστικά, δεν εισέρχονται στον ακουστικό πόρο, αλλά «κουμπώνουν» στον λοβό του αυτιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απόλυτη προσαρμογή στο αυτί σας - Ξεχνάτε ότι τα φοράτε

Πώς όμως γίνεται αυτό; Κάθε ακουστικό αποτελείται από τρία κύρια εξαρτήματα. Η ακουστική μπάλα κατευθύνει με ακρίβεια τον ήχο στο αυτί ενώ το comfort bean κρύβεται πίσω από το αυτί σας. Τα δύο αυτά μέρη συνδέονται με την γέφυρα Airy C, ένα εντελώς νέο υλικό κατασκευασμένο από υγρή σιλικόνη και ένα ειδικό κράμα, που παρέχει 25% περισσότερη ελαστικότητα από την πρώτη γενιά.



Κι αν αναρωτιέστε αν θα ταιριάζει στο δικό σας αυτί, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για τον σχεδιασμό τους έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από πάνω από 10.000 αυτιά για ακριβή εφαρμογή και σταθερότητα. Όσο για το βάρος τους, το καθένα ζυγίζει 5,1 γραμμάρια – τα ξεχνάτε, δηλαδή.

Θα σας περιγράψω τη δική μου εμπειρία. Κάθε πρωί, φοράω τα Freeclip 2 μόλις φύγω από το σπίτι. Η διαδρομή μου είναι απλή: Μετρό, δουλειά, ξανά μετρό, σπίτι, δραστηριότητες των παιδιών, καμιά έξοδος με φίλους και πάλι από την αρχή. Την περασμένη εβδομάδα όμως, την ώρα που πήγα τα παιδιά μου στην προπόνηση το απόγευμα, η γυμνάστριά τους με βλέπει και με ρωτάει: «Τι είναι αυτό φοράτε στα αυτιά σας;». Κοιτώντας την με μια απορία, δεν κατάλαβα στην αρχή τι μου είπε. Ασυναίσθητα, έπιασα τα αυτιά μου και αντιλήφθηκα ότι φορούσα ακόμη τα ακουστικά μου. Είχαν περάσει σχεδόν 10 ώρες με αυτά στα αυτιά μου και δεν το είχα αντιληφθεί. Είχα ξεχάσει ότι τα φορούσα. Και πέρα από αυτό, τι κι αν έβαλα τον σκούφο μου το πρωί που ξεκίνησα, τι κι αν πείραζα τα μαλλιά μου την ώρα που δούλευα, αυτά δεν κουνήθηκαν από την θέση τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι ο ήχος; Προσαρμόζεται στο περιβάλλον

Ας περάσουμε όμως σε ένα άλλο στοιχείο. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν πόσο καλή θα είναι η ποιότητα του ήχου εφόσον τα Freeclip 2 της Huawei είναι open-air. Μήπως τα μπάσα είναι πιο αδύναμα; Μήπως η συνολική ισχύς είναι χαμηλότερη;

Κι όμως, τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με ένα νέο μαγνητικό οδηγό διπλού διαφράγματος υψηλής ευαισθησίας 10,8 mm. Το αποτέλεσμα είναι ο ήχος να είναι εκπληκτικά δυνατός και λεπτομερής και τα μπάσα, επίσης δυνατά.



Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η «Προσαρμοστική Ένταση» – τα ακουστικά αυξάνουν ή μειώνουν αυτόματα την ένταση του ήχου με βάση τον θόρυβο του περιβάλλοντος, για παράδειγμα όταν μετακινείστε από το μετρό σε ένα ήσυχο γραφείο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τις κλήσεις, η ποιότητα είναι άριστη κι αυτό χάρη στη χρήση τριών μικροφώνων με 10 φορές περισσότερη υπολογιστική ισχύ για ανάλυση φωνής και θορύβου. Δοκιμάζοντας τα σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως μετρό ή σε έναν δρόμο με κορναρίσματα, τα συγκεκριμένα ακουστικά φιλτράρουν τος ήχους του περιβάλλοντος και αφήνουν τη φωνή καθαρή και από τις δύο κατευθύνσεις. Οι φίλες μου που μπορεί να μιλάμεεκείνη την στιγμή δεν το αντιλαμβάνονται. Ακόμη και την ώρα που κάνω ποδήλατο και ο άνεμος δίπλα μου σφυρίζει. Νομίζουν ότι βρίσκομαι στην άνεση του σπιτιού μου.

Και πάμε τώρα στην μπαταρία



Όσοι χρησιμοποιούν ασύρματα ακουστικά στην καθημερινότητά τους, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι σημαντική. Κι εδώ, ηHuawei πρωτοπορεί ξανά. Ένα ακουστικό διαρκεί έως και 9 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής, ενώ με την θήκη, η συνολική διάρκεια ζωής παρατείνεται σε 38 ώρες.

Κι αν πάλι η μπαταρία πάει να σας προδώσει, με μόλις 10 λεπτά στη θήκη – όσο δηλαδή να φτιάξετε έναν καφέ – έχετε έως και 3 ώρες χρόνο ακρόασης.

Τι γίνεται όμως με το νερό ή τον ιδρώτα. Καλά λέμε ότι μπορούμε να τα φοράμε στο γυμναστήριο, αλλά ποιος δεν ιδρώνει σε αυτό; Μπορούν, άραγε να αντέξουν; Ναι και πάλι. Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυποIP57, τα ακουστικά σας εγγυώνται ότι δεν θα πάθουν τίποτα ούτε από το νερό της βροχής – δεν μιλάμε φυσικά να πέσει επάνω σας νερό με το τουλούμι – ούτε από τον ιδρώτα σας. Ωστόσο, μπορείτε να τα φοράτε με ασφάλεια στη βροχή ή στον καύσωνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό των νέων Freeclip2 είναι πως μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με μία απλή κίνηση. Με ένα ελαφρύ σύρσιμο στο Comfrot Bean θα αλλάξετε την ένταση ενώ με ένα διπλό/ τριπλό άγγιγμα θα ελέγξετε την αναπαραγωγή. Επίσης, με ένα απλό κούνημα του κεφαλιού, μπορείτε να απορρίψετε μια κλήση. Σκεφτείτε να είστε φορτωμένοι με ψώνια από το σούπερ μάρκετ και να μην μπορείτε να πιάσετε στα χέρια σας το κινητό σας για να απαντήσετε ή να απορρίψετε την κλήση. Τότε, απλά κουνάτε το κεφάλι σας και voile!

Ίσως να σας κούρασα, αλλά είναι τόσα πολλά τα χαρακτηριστικά των νέων Freeclip 2 της Huawei που δεν μπορώ να παραλείψω κάποιο. Εννοείται φυσικά, πως μπορείτε να τα συνδέσετε με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα – iOS, Android ή οτιδήποτε άλλο.



Κλείνοντας, δεν μπορώ φυσικά να μην σχολιάσω το σχεδιασμό τους. Η θήκη τους είναι ελαφρά πιο τετραγωνισμένη, αλλά χωράει σε κάθε τσέπη και μόλις την ανοίγετε, βλέπετε τα ακουστικά τοποθετημένα σας να σχηματίζουν το λογότυπο της Chanel, και φυσικά, δεν υπάρχει αριστερό και δεξί ακουστικό, λύνοντας έτσι το πρόβλημα του «ποιο μπαίνει πού;».

Εν κατακλείδι, τα νέα ασύρματα ακουστικά Freeclip 2 της Huawei συνδυάζουν ελευθερία, ασφάλεια και λειτουργικότητα, χωρίς πίεση στο αυτί, επιτρέποντας μακροχρόνια χρήση χωρίς κόπωση και δυσφορία. Είναι ιδανικά για τον καθένα!