Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής για την ομάδα RoboHeads του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - iefimerida.gr

Σπουδαία διεθνή επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα σημείωσε η φοιτητική ομάδα ρομποτικής RoboHeads, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και την πρώτη θέση παγκοσμίως στην πανεπιστημιακή κατηγορία AlpineBot του RoboRAVE International World Championship 2026.

Η ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακών Συστημάτων Επόμενης Γενιάς (NG-DSA Lab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων διακρίθηκε ανάμεσα στις συμμετοχές του διεθνούς πρωταθλήματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Αυγούστου 2026 στο Osaka International Convention Center, στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

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Η παγκόσμια πρωτιά αποτελεί την κορυφαία μέχρι σήμερα επιτυχία των RoboHeads και επισφραγίζει μια σταθερά ανοδική πορεία. Το 2025 η ομάδα είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό RoboRAVE Greece και, την ίδια χρονιά, το χάλκινο μετάλλιο στο RoboRAVE International World Championship στο Πεκίνο.

Μέσα σε έναν χρόνο, ανέβηκε από την τρίτη στην πρώτη θέση της παγκόσμιας διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο γνώσεων, τεχνικής κατάρτισης και ομαδικής δουλειάς των μελών της.

Ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ για απαιτητικές συνθήκες

Η κατηγορία AlpineBot απαιτεί τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πλήρως αυτόνομου ρομπότ, ικανού να αναρριχηθεί σε επικλινή ράμπα υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες πρόσφυσης και να τοποθετήσει μία σημαία στην κορυφή της, μέσα σε αυστηρά χρονικά όρια.

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Το ρομπότ των RoboHeads αναπτύχθηκε σε λαστιχοφόρα πλατφόρμα και διαθέτει σύστημα ενισχυμένης πρόσφυσης μέσω αεροδυναμικής πίεσης (EDF), υπολογιστική μονάδα Raspberry Pi 5, συστήματα οπτικής και αδρανειακής αντίληψης για την αυτόνομη πλοήγηση, καθώς και ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό αρπάγης για την τοποθέτηση της σημαίας.

Στην ομάδα συμμετείχαν οι φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων:

Κωνσταντίνος Ναγκουλίδης

Ορέστης Μπουσπρένι

Αρμάντο Γκιάτα

Χαράλαμπος Τσαπρούνης

Μέντορας και προπονητής της ομάδας ήταν ο Δημήτριος Δημητριάδης, απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Στην αποστολή στην Οσάκα συμμετείχε επίσης ο Δημήτριος Παπαμαργαρίτης, απόφοιτος του Τμήματος, ως υπεύθυνος και συνοδός της ομάδας.

Από τον διαγωνισμό σε εφαρμογές με κοινωνικό και παραγωγικό αντίκτυπο

Η ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει την εξέλιξη της ρομποτικής πλατφόρμας στο NG-DSA Lab, διερευνώντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών της σε πραγματικές εφαρμογές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε δυσπρόσιτους ή επικίνδυνους χώρους, όπου η αυτόνομη πλοήγηση σε ανώμαλο και επικλινές έδαφος θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό παγιδευμένων ατόμων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ανθρώπινο δυναμικό.

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Παράλληλα, η δυνατότητα αυτόνομης κίνησης και χειρισμού αντικειμένων μπορεί να αξιοποιηθεί σε εργασίες βιομηχανικής επιθεώρησης και συντήρησης, ιδιαίτερα σε σημεία μιας εγκατάστασης στα οποία η πρόσβαση είναι δύσκολη ή ενέχει κινδύνους για το προσωπικό.

Καθοριστική για την πορεία της ομάδας προς την παγκόσμια διοργάνωση ήταν η έμπρακτη υποστήριξη της Μονάδας Καινοτομίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «One Planet Thessaly», η οποία αποτέλεσε τον βασικό χορηγό της αποστολής στην Οσάκα. Σημαντική υπήρξε επίσης η σταθερή υποστήριξη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Εργαστηρίου NG-DSA Lab σε όλη την προετοιμασία και ανάπτυξη της ομάδας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερα περήφανο για τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας RoboHeads και συγχαίρει θερμά τους φοιτητές, τους αποφοίτους και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Η παγκόσμια πρωτιά τους αποδεικνύει τι μπορούν να πετύχουν οι φοιτητικές ομάδες όταν η γνώση, η δημιουργικότητα και η επιμονή συναντούν την κατάλληλη ακαδημαϊκή και θεσμική υποστήριξη. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τέτοιες πρωτοβουλίες, δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του να αναπτύσσουν τις ιδέες και τις δεξιότητές τους, να καινοτομούν και να διακρίνονται στην Ελλάδα και διεθνώς.