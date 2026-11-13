Χάος από το μπλακ άουτ στη Microsoft -Εκατομμύρια χρήστες χωρίς Outlook, Teams και Copilot, δεν αποκαθίσταται η βλάβη

Παγκόσμιο χάος έχει προκαλέσει η εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση στο Outlook, στο Teams, στο Copilot και σε άλλες εφαρμογές της εταιρείας.

Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερες από 14 ώρες, η Microsoft παραδέχεται ότι η επιχείρηση επαναφοράς των συστημάτων δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν, ενώ δεν έχει καταφέρει ακόμη να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα.

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Η αναστάτωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, όταν άρχισαν να καταγράφονται μαζικές αναφορές χρηστών που αδυνατούσαν να ανοίξουν τα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία, να στείλουν μηνύματα ή να συνδεθούν σε άλλες υπηρεσίες της Microsoft.

Αν και η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των χρηστών που έχουν επηρεαστεί, η έκταση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς περισσότερα από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις συνδρομητικές εφαρμογές της Microsoft.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector, οι αναφορές προβλημάτων για το Outlook έφτασαν στο αποκορύφωμά τους τις 140.000, περίπου στις 20:00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδος, αριθμός που ήταν πάνω από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.

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Η αποκατάσταση «δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν»

Η Microsoft εξακολουθεί να αναζητεί τρόπους για να επαναφέρει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να αποκαταστήσει πλήρως το πρόβλημα.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι εργάζεται για την ανάκτηση των διακομιστών που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της, παράλληλα με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων διαχείρισης της διαδικτυακής κίνησης, μεταδίδει η Daily Mail.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των διακομιστών frontend, εφαρμόζοντας παράλληλα πρόσθετες ενέργειες βελτιστοποίησης της κίνησης, προκειμένου να βελτιώσουμε τη σταθερότητα των υπηρεσιών και να αυξήσουμε τη χωρητικότητα», ανέφερε.

Η Microsoft πρόσθεσε: «Εκτιμούμε την υπομονή και την κατανόηση καθώς εργαζόμαστε εντατικά για την επίλυση αυτού του περιστατικού».

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε αποδώσει τα προβλήματα συνδεσιμότητας σε υποδομές που αντιμετώπιζαν «αυξημένο φορτίο σε πολλαπλές περιοχές». Είχε, επίσης, ανακοινώσει ότι ορισμένοι διακομιστές είχαν τεθεί απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, εξαιτίας προβλήματος που τους έκανε να αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια αυτοματοποιημένων ελέγχων της κατάστασης και της λειτουργικότητάς τους. Δεν είχε διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αρχική αστοχία.

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Η εταιρεία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δοκίμαζε μια επιδιόρθωση και ότι προχωρούσε στην εφαρμογή εναλλακτικής μεθόδου για την επαναφορά των επηρεαζόμενων διακομιστών. «Επιδιώκουμε επιθετικά κάθε διαθέσιμη οδό για να μειώσουμε τον αντίκτυπο», είχε αναφέρει ο λογαριασμός Microsoft 365 Status στο X.

Μάλιστα, περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης η Microsoft υποστήριξε ότι οι ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος «αποκατέστησαν επιτυχώς την υγεία και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών» στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, οι αναφορές χρηστών συνεχίστηκαν, με πολλούς να επιμένουν πως εξακολουθούσαν να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές της.

Από αεροπορικές εταιρείες μέχρι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας

Οι επιπτώσεις της διακοπής δεν περιορίστηκαν στους απλούς χρήστες, καθώς προβλήματα καταγράφηκαν σε αεροπορικές εταιρείες, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά ιδρύματα, αλλά και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας.



Το υπουργείο Ερευνών της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι οι εξώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή αναστέλλονται εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών.

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Προβλήματα αντιμετώπισε και η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, IndiGo, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα, καλώντας τους επιβάτες να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας για την εξυπηρέτησή τους.

Αντίστοιχα, το Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων προειδοποίησε ότι «οι απαντήσεις σε ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες συναλλαγές ενδέχεται να καθυστερήσουν».

Στην Αυστραλία, η διακοπή επηρέασε τις υπηρεσίες πληροφοριών και την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι υποβάθμισαν τη σοβαρότητα των επιπτώσεων. «Ο αντίκτυπος που αντιμετωπίζουν αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», δήλωσε ο επικεφαλής της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO), Μάικ Μπέρτζες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε επίσης ότι η Microsoft τον ενημέρωσε πως δεν θεωρεί πως η διακοπή οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, μετέδωσε η Daily Mail.

Αποκλείει κυβερνοεπίθεση η Microsoft

Η εταιρεία επιμένει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας πίσω από το περιστατικό.

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Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, Τσαρλς Λα Μάνα, έγραψε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X: «Προς το παρόν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως αυτό είναι αποτέλεσμα κακόβουλης δραστηριότητας ή κυβερνοεπίθεσης».

Το μπλακ άουτ είχε επιπτώσεις ακόμη και σε άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι διερευνά πρόβλημα στους συνδέσμους της Microsoft, εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να αποτυγχάνουν οι νέες συνδέσεις και τα εργαλεία να μη λειτουργούν όπως αναμένεται. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι το ChatGPT αντιμετώπιζε υποβαθμισμένη απόδοση.

Αντίστοιχα, η Anthropic ανέφερε πως οι χρήστες της αντιμετώπιζαν προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού στη Microsoft 365, με τις λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογίου και αναζήτησης του συνδέσμου της με τις υπηρεσίες της Microsoft να αποτυγχάνουν στις περισσότερες προσπάθειες χρήσης.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η Microsoft έχει αναφέρει πως περισσότερο από το 90% των εταιρειών του δείκτη Fortune 500 χρησιμοποιεί το Copilot, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της.

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Η σύμπτωση με την πρόσφατη προειδοποίηση ασφαλείας

Η παγκόσμια διακοπή σημειώνεται την ίδια εβδομάδα κατά την οποία η Microsoft κυκλοφόρησε ενημέρωση ασφαλείας για μια διαφορετική ευπάθεια, η οποία επέτρεπε σε χάκερς να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία σύνδεσης χρηστών και, στη συνέχεια, να τους υποδυθούν, αποκτώντας δυνητικά πρόσβαση στους λογαριασμούς ή στα εταιρικά συστήματά τους.

Η σχετική διόρθωση κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων ασφαλείας της εταιρείας. Ωστόσο, οι υπολογιστές που επηρεάζονται εξακολουθούν να είναι ευάλωτοι μέχρι να εγκατασταθεί η απαραίτητη ενημέρωση.

Η Microsoft συνιστά στους χρήστες να ανοίξουν μια εφαρμογή του Office, όπως το Word, να επιλέξουν «Αρχείο» και στη συνέχεια «Λογαριασμός», να μεταβούν στις «Επιλογές ενημέρωσης» και να επιλέξουν «Ενημέρωση τώρα». Στην παλαιότερη έκδοση του Outlook η σχετική επιλογή ενδέχεται να εμφανίζεται ως «Λογαριασμός Office».

