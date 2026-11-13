Χαμός στο διαδίκτυο με το μπλακ άουτ της Microsoft -Πανηγυρίζουν οι εργαζόμενοι για απρόσμενα χαλαρή Παρασκευή χωρίς δουλειά

Παγκόσμιο χάος έχει προκαλέσει η μεγάλη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft, με εκατομμύρια χρήστες να βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα πρόσβασης στο Outlook, το Teams και άλλες δημοφιλείς εφαρμογές.

Την ώρα που επιχειρήσεις και οργανισμοί προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες του μπλακ άουτ, ένα διαφορετικό κύμα αντιδράσεων κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό την προοπτική μιας Παρασκευής χωρίς δουλειά.

«Παρασκευή χωρίς emails»

Το πρόβλημα, που έχει επηρεάσει εργαζομένους σε δεκάδες χώρες, έχει μετατραπεί σε αφορμή για χιούμορ στο διαδίκτυο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρήστες ανεβάζουν αναρτήσεις και memes, παρουσιάζοντας τη διακοπή του Outlook και των υπόλοιπων εργαλείων της Microsoft ως μια απρόσμενη ευκαιρία για να κάνουν ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Για όσους περνούν το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας μπροστά από την οθόνη, η αδυναμία πρόσβασης στα εταιρικά emails και στις εφαρμογές επικοινωνίας μοιάζει, τουλάχιστον προσωρινά, με ένα απροσδόκητο δώρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την αναστάτωση στα εταιρικά γραφεία, στα πανηγύρια των εργαζομένων

Πίσω από τα χιουμοριστικά σχόλια, ωστόσο, η πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις είναι διαφορετική. Η διακοπή έχει επηρεάσει εταιρικές επικοινωνίες, υπηρεσίες και οργανισμούς, δημιουργώντας καθυστερήσεις και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή διορθωτικής παρέμβασης στις υποδομές της έφερε θετικά αποτελέσματα στη σταθερότητα των διακομιστών, ενώ αναμένεται να χρειαστούν 48 ώρες για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, τουλάχιστον σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.