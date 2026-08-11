Χάκερ πήραν τον έλεγχο εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στην Πολωνία -Έκλεισαν τουρμπίνα ψύξης - iefimerida.gr

Χάκερ εκμεταλλεύτηκαν αδύναμες ρυθμίσεις ασφαλείας και στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο λειτουργιών εργοστασίου στην Πολωνία.

Σημαντική κυβερνοεπίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στην Πολωνία αποκάλυψε η CERT Polska (μονάδα κυβερνοασφάλειας), μετά από πολύμηνη έρευνα για περιστατικό που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Η εγκατάσταση παρέχει θέρμανση σε περίπου 50.000 κατοίκους και οι χάκερ κατάφεραν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία βασικών συστημάτων της, μεταξύ των οποίων μία τουρμπίνα και το σύστημα επεξεργασίας νερού.

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Πώς μπήκαν οι χάκερ

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες δεν επιτέθηκαν απευθείας στο εργοστάσιο. Αρχικά, απέκτησαν πρόσβαση στο δίκτυο ενός αιολικού πάρκου και από εκεί εκμεταλλεύτηκαν ένα ιδιωτικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που συνέδεε απομακρυσμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το ευάλωτο σημείο βρισκόταν στο γεγονός ότι οι συσκευές που βρίσκονταν μέσα σε αυτό το δίκτυο μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς ουσιαστικά μέτρα προφύλαξης. Έτσι, οι χάκερ κατάφεραν σταδιακά να φτάσουν μέχρι τα συστήματα ελέγχου της μονάδας.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι οι δράστες δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν κάποιο εξελιγμένο κακόβουλο λογισμικό. Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν αδύναμες ρυθμίσεις ασφαλείας και κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο μονάδων του εργοστασίου.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2025 κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας ελεγκτές της εγκατάστασης, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή της τουρμπίνας και άλλων κρίσιμων συστημάτων. Παράλληλα, επανέφεραν αρκετές συσκευές στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και άλλαξαν κωδικούς και διευθύνσεις δικτύου, δυσκολεύοντας την αποκατάσταση.

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Στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν τεχνικό λάθος

Η μονάδα δεν αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση. Επειδή εκείνη την περίοδο πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι το πρόβλημα είχε προκληθεί από λάθος κάποιου συνεργείου.

Η CERT Polska ξεκίνησε έρευνα επειδή είχε ήδη πληροφορίες για παρόμοιες επιθέσεις στον πολωνικό ενεργειακό τομέα, ενώ θεωρεί ότι παρόμοιες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε άλλες χώρες.