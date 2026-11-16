GTA 6: Τι ώρα ανοίγει στο PS5, πόσο κοστίζει η βασική έκδοση

Το πολυαναμενόμενο GTA 6 (Grand Theft Auto VI) βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του, με τους κατόχους PS5 να μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή της σειράς έπειτα από 13 χρόνια.

Η επίσημη πρεμιέρα του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 00:00 (μεσάνυχτα), σύμφωνα με την τοπική ώρα κάθε χώρας.

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Επομένως, στην Ελλάδα οι παίκτες θα μπορούν να ξεκινήσουν να παίζουν από τα πρώτα λεπτά της Πέμπτης.

Πόσο κοστίζει το GTA 6

Η Standard Edition για το PS5 κοστίζει 79,99 ευρώ στο PlayStation Store, ενώ στα ελληνικά καταστήματα τεχνολογίας οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 78 και 80 ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχει και η Ultimate Edition, με τιμή 99,99 ευρώ στο PlayStation Store.

Οι κάτοχοι PS5 που έχουν προπαραγγείλει το παιχνίδι μπορούν ήδη από τις 10 Νοεμβρίου να κατεβάσουν τα αρχεία του GTA 6, ώστε να είναι έτοιμοι για την επίσημη κυκλοφορία.

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Για το παιχνίδι, απαιτούνται περίπου 212 GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου.