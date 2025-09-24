 Qwen3-Max: Αυτό είναι το μεγαλύτερο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα -Πού διαφέρει - iefimerida.gr
Qwen3-Max: Αυτό είναι το μεγαλύτερο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα -Πού διαφέρει

Το Qwen3-Max, το μεγαλύτερο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)
Το Qwen3-Max, το μεγαλύτερο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) / shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba ανακοίνωσε το μεγαλύτερο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) μέχρι σήμερα, το Qwen3-Max.

Η εταιρία επιταχύνει τη μετάβασή της στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Το μοντέλο περιέχει περισσότερες από 1 τρισεκατομμύριο παραμέτρους ή μεταβλητές που αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται πληροφορίες, με ιδιαίτερη ικανότητα στη δημιουργία κώδικα, αλλά και τις ικανότητες αυτόνομων agent, δήλωσε ο Τσου Τσινγκρέν, υπεύθυνος τεχνολογίας στην Alibaba Cloud, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης, Apsara Conference.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

