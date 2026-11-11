Γιατί τα τσιπ της Nvidia βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διαμάχης για την τεχνητή νοημοσύνη -Η αθέατη δύναμη στην ΑΙ - iefimerida.gr

Η υπόθεση κατασκοπείας που συνδέεται με την «ερωτική παγίδα» που φέρεται να στήθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, φέρνει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία της εταιρείας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η σημασία συμπυκνώνεται στα πολύ μικρά και προηγμένα τσιπ της Nvidia, τον βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων AI, καθιστώντας την εταιρεία έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς παράγοντες της εποχής μας και στόχο ανταγωνιστριών εταιρειών και ολόκληρων κρατών.

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Γιατί τα τσιπ της Nvidia είναι τόσο πολύτιμα

Η σημασία της Nvidia συνδέεται πρωτίστως με τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών, γνωστές ως GPU (Graphics Processing Units). Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς επεξεργαστές CPU, οι GPU μπορούν να εκτελούν τεράστιο αριθμό υπολογισμών ταυτόχρονα.

Αυτή η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας είναι καθοριστική για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επιτρέπει την επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων που απαιτούνται τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη λειτουργία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Nvidia / Φωτογραφία: AP

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Με απλά λόγια, όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύεται πάνω σε δισεκατομμύρια δεδομένα ή απαντά σε εκατομμύρια αιτήματα χρηστών, χρειάζεται τεράστια υπολογιστική ισχύ. Οι GPU της Nvidia έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για αυτή τη διαδικασία.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Al Jazeera, η εταιρεία ελέγχει περίπου το 80%-90% της αγοράς GPU που χρησιμοποιούνται για τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που την καθιστά μεγαθήριο στον κλάδο.

O CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ / Φωτογραφία: AP

Το πλεονέκτημα δεν βρίσκεται μόνο στο hardware

Η κυριαρχία της Nvidia, ωστόσο, δεν εξηγείται αποκλειστικά από την ισχύ των επεξεργαστών της. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το λογισμικό της, με κυριότερο το CUDA, ένα περιβάλλον παράλληλου προγραμματισμού, που επιτρέπει στους προγραμματιστές να αξιοποιούν τις δυνατότητες των GPU.

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Το CUDA λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο υλικό και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και εκτέλεση σύνθετων υπολογιστικών εργασιών. Μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας και ανάπτυξης στον χώρο της AI έχει βασιστεί σε αυτό το οικοσύστημα.

Η Nvidia δεν διαθέτει απλώς ισχυρά τσιπ, αλλά και μια τεχνολογική πλατφόρμα, στην οποία έχουν επενδύσει επιχειρήσεις, ερευνητές και προγραμματιστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή ακριβώς η τεχνολογική υπεροχή εξηγεί γιατί η Nvidia αποτελεί τόσο ελκυστικό στόχο για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Nvidia / AP

Γιατί η κατασκοπεία αποκτά γεωπολιτική διάσταση

Σε ανάλυσή της, η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations (CFR), με αφορμή την υπόθεση κατασκοπείας, επισημαίνει ότι πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό των ειδικών επεξεργαστών που προορίζονται για την κινεζική αγορά, τις επαφές της εταιρείας με Αμερικανούς αξιωματούχους και την ερευνητική και αναπτυξιακή της δραστηριότητα θα μπορούσαν να έχουν σημαντική στρατηγική αξία.

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Η απόκτηση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές, αλλά και να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την τεχνολογική εξέλιξη της εταιρείας.

Το CFR υπογραμμίζει, επίσης, ότι η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανοκινεζικής αντιπαράθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επεξεργαστές της αποτελούν θεμέλιο για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τα κέντρα δεδομένων.

Tζένσεν Χουάνγκ

Η εταιρεία Megaspeed και τα τσιπ της Nvidia

Η στρατηγική αυτή σημασία αποτυπώνεται και στην υπόθεση της Megaspeed, εταιρείας υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο ﻿ελέγχων για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», η εταιρεία, η οποία συνδέεται και με την ερωμένη του CEO της Νvidia, φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος για την πρόσβαση κινεζικών τεχνολογικών ομίλων, μεταξύ των οποίων και η Alibaba, στην υπολογιστική ισχύ που προσφέρουν τα τσιπ της Nvidia.

Ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία αναπτύχθηκε η δραστηριότητά της είναι ότι τα περιουσιακά της στοιχεία αυξήθηκαν από 33.000.000 δολάρια, το 2023, σε τρία δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Σύμφωνα με τους «New York Times», η Megaspeed αγόρασε περισσότερα από 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε επεξεργαστές της Nvidia μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια. Αυτή η δραστηριότητα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών, οι οποίες διερευνούσαν καταγγελίες ότι προηγμένοι επεξεργαστές διοχετεύονταν παράνομα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς εξαγωγών της Ουάσιγκτον.



Nvidia / Φωτογραφία: AP

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Aνησυχία με τη χρήση για στρατιωτικούς σκοπούς

Την ίδια στιγμή, το Reuters, σε δημοσίευμά του στις 11 Νοεμβρίου 2026, αποκαλύπτει ότι το κινεζικό Northwestern Polytechnical University, το οποίο συνδέεται με τον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα της χώρας, προμηθεύτηκε δύο επεξεργαστές H200 της NVIDIA, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στον αμερικανικό κατάλογο φορέων στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί στις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε το πρακτορείο, το πανεπιστήμιο είχε εξασφαλίσει επίσης πρόσβαση σε πρόσθετη υπολογιστική ισχύ μέσω μίσθωσης διακομιστών με επεξεργαστές της Nvidia.

Το διακύβευμα, επομένως, ξεπερνά κατά πολύ μια υπόθεση που αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος της Silicon Valley, όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ, η εμπλοκή του οποίου στην υπόθεση ήδη προκάλεσε ανησυχία στις αγορές τεχνολογίας.

Η τεχνογνωσία, η παραγωγική αλυσίδα, οι πελάτες και η εξαγωγική στρατηγική της Nvidia συνδέονται άμεσα με την παγκόσμια ισορροπία ισχύος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και δύο υπερδυνάμεις που διεκδικούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο, τις ΗΠΑ και την Κίνα.