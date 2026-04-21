Gaming κονσόλες και περιφερειακά: Ο πλήρης οδηγός - iefimerida.gr

Το gaming είναι πλέον πιο προσβάσιμο από ποτέ. Ας μη γελιόμαστε όμως: το σωστό setup είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά στην πράξη.

Oι gaming κονσολες, βλέπεις, έχουν απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Όμως, όσο καλό κι αν είναι το PS5, το Xbox και το Nintendo Switch 2, η εμπειρία gaming εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τα περιφερειακά, την οθόνη, τον ήχο αλλά και τον τρόπο που «δένουν» όλα αυτά μεταξύ τους.

Ανεξάρτητα από το πώς προσεγγίζεις το gaming λοιπόν – από χαλαρό couch gaming έως competitive online session μέχρι τελικής πτώσης – αξίζει να επενδύσεις έξυπνα. Δες τι πρέπει να προσέξεις πριν επενδύσεις στον εξοπλισμό σου.

Πώς να διαλέξεις κονσόλα

Η επιλογή κονσόλας δεν είναι μόνο θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά οικοσυστήματος και χρήσης. Το PS5 είναι η go-to επιλογή σου για τις φοβερές αποκλειστικότητες και τις μοναδικές single-player κυκλοφορίες της Sony, ενώ το Xbox (είτε Series S, είτε Series X) έχει νόημα αν το συνδυάσεις με το Game Pass – από τη στιγμή που η Microsoft λανσάρει τα παιχνίδια της σε όλες τις πλατφόρμες. Όσο για το Nintendo Switch 2, είναι ιδανικό αν θες κονσόλα που να σε ακολουθεί όπου πας. Όπως και να ‘χει, θα πρέπει να εξετάσεις αν θα βασιστείς σε φυσικά ή ψηφιακά παιχνίδια – στη δεύτερη περίπτωση, δώσε έμφαση στον αποθηκευτικό χώρο διότι γεμίζει πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι πιστεύεις.

Χειριστήρια

Ένα δεύτερο χειριστήριο είναι σχεδόν απαραίτητο, ακόμα κι αν δεν έρχονται συχνά φίλοι για να παίξετε παρέα. Διότι αυτή τη μία φορά που θα ‘χεις κόσμο στο σπίτι, θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Αν παίρνεις το gaming στα σοβαρά, σκέψου σοβαρά την περίπτωση ενός premium/pro χειριστηρίου: είναι σημαντικά ακριβότερο από ένα «απλό», αλλά θα έχεις τη δυνατότητα να το προσαρμόσεις στα «θέλω» σου. Όσον αφορά στη φόρτισή του, η λύση που σου προτείνουμε είναι μία: charging docks. Πολλοί τα υποτιμούν – εσύ δεν θα κάνεις το ίδιο λάθος διότι κρατούν τα χειριστήρια έτοιμα και με γεμάτη μπαταρία, ενώ παράλληλα θα «εξαφανίσουν» τα καλώδια που προκαλούν χάος στον χώρο σου.

Headset

Για online gaming, το headset αποτελεί το πλέον απαραίτητο από όλα τα gaming περιφερειακά. Το μοντέλο που θα επιλέξεις οφείλει να διαθέτει καλή ποιότητα μικροφώνου για καθαρή επικοινωνία, καθώς επίσης και να κάθεται άνετα στο κεφάλι σου, χωρίς να πιέζει τα αφτιά – θα το χρησιμοποιείς για αρκετές ώρες. Στο δίλημμα μεταξύ ενσύρματου ή ασύρματου μοντέλου, η απάντηση προκύπτει βάσει προτεραιοτήτων – latency ή ευκολία; Σε κάθε περίπτωση μην αφήσεις τα διάφορα εφέ να σε παρασύρουν: το βασικό ζητούμενο είναι ο καθαρός και ισορροπημένος ήχος. Βεβαιώσου, τέλος, πως αυτό που θα διαλέξεις είναι απόλυτα συμβατό με την κονσόλα σου.

Setup ήχου

Το headset είναι μεν σημαντικό, όμως δεν πρόκειται να σε καλύψει απόλυτα όσον αφορά στον ήχο. Αν παίζεις π.χ. single-player ή couch co-op τίτλους, ένα καλό setup ήχου θα «απογειώσει» την όλη εμπειρία σου, δημιουργώντας ατμόσφαιρα δίχως προηγούμενο. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Ένα soundbar συνιστά την πιο απλή και value-for-money λύση. Αν φυσικά θες το κάτι παραπάνω, μπορείς να το πλαισιώσεις με έξτρα ηχεία που θα δώσουν μεγαλύτερο βάθος στον ήχο. Φρόντισε το σύστημα ήχου σου να είναι συμβατό με την τηλεόρασή σου και δώσε έξτρα προσοχή στην τοποθέτηση στον χώρο.

Τηλεόραση﻿

Αν ο ήχος είναι η μισή ατμόσφαιρα, η εικόνα είναι η άλλη μισή. Δεν έχει σημασία αν παίζεις σε Xbox ή PlayStation – η ανάλυση 4K και το HDR (OLED και ξερό ψωμί) είναι πλέον στάνταρ. Αυτό στο οποίο σου προτείνουμε να δώσεις βάση, είναι το input lag – μία τηλεόραση με χαμηλό input lag θα κάνει τη διαφορά από το πρώτο λεπτό. Ο ρυθμός ανανέωσης είναι επίσης σημαντικός – όσο πιο υψηλός, τόσο το καλύτερο για την εικόνα – ενώ η συνδεσιμότητα HDMI 2.1 είναι απαραίτητη αν θες να αξιοποιήσεις λειτουργίες όπως 120 Hz και VRR. Όσο για το μέγεθος της τηλεόρασης, είναι συνάρτηση του χώρου και του budget σου.