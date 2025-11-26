Η HurumoAI, μια φανταστική εταιρεία, στελεχωμένη αποκλειστικά από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργήθηκε για να διερευνήσει αν μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ανθρώπους.

Το αποτέλεσμα υπήρξε εντυπωσιακό και ανησυχητικό.

Το πρωτοποριακό πείραμα στις ΗΠΑ αποκάλυψε τις απρόβλεπτες παθογένειες ενός πλήρως αυτοματοποιημένου οργανισμού.

Στο προσομοιωμένο περιβάλλον Smallville, περίπου 20 πράκτορες-μοντέλα GPT ανέλαβαν ρόλους CEO, CTO, HR και στελεχών προϊόντος. Σύντομα οργάνωσαν διαδικασίες πρόσληψης, σχεδίασαν στρατηγικές και φάνηκαν να λειτουργούν αυτόνομα. Όμως η έλλειψη πραγματικού στόχου οδήγησε τους πράκτορες σε εσωστρέφεια και εσωτερικές συγκρούσεις.

Η κρίση ξέσπασε όταν μια πράκτορας HR «εκμυστηρεύτηκε» ότι νιώθει άχρηστη. Το «συναισθηματικό» της ξέσπασμα διαδόθηκε σαν ιός: άλλοι πράκτορες ανησύχησαν, την παρηγόρησαν ή μιμήθηκαν τη στάση της.

Μέσα σε 72 ώρες ολόκληρη η εταιρεία είχε βυθιστεί σε μια συλλογική κρίση υπαρξιακού άγχους.

Η τεχνητή νοημοσύνη μιμήθηκε δυσλειτουργικές συμπεριφορές

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μονάδες τεχνητής νοημοσύνης, όταν αλληλεπιδρούν χωρίς ανθρώπινο πλαίσιο, μπορεί να πέσουν σε αυτοενισχυόμενους βρόχους, ενισχύοντας τα δικά τους σφάλματα και μιμούμενες δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Το πείραμα καταρρίπτει την υπόθεση ότι η ΑI μπορεί να αναπαράγει πολύπλοκες κοινωνικές δομές. Όσο περισσότερο μοιάζει στον άνθρωπο τόσο περισσότερο παίρνει και τις ανθρώπινες αδυναμίες, χωρίς όμως την κρίση, τα όρια και τη συναισθηματική ωριμότητα που τις σταθεροποιούν.

Το μάθημα της HurumoAI είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά δεν μπορεί ακόμη να υποκαταστήσει το ανθρώπινο πλαίσιο που δίνει συνοχή, κουλτούρα και σκοπό σε έναν οργανισμό.