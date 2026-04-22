Πόσο συχνά πρέπει να επανεκκινείτε το κινητό σας για να διατηρείτε τη μέγιστη απόδοση - iefimerida.gr

Η συχνότητα επανεκκίνησης του κινητού διχάζει ειδικούς και εταιρείες, με τη Samsung να προτείνει καθημερινό restart και άλλους εβδομαδιαίο.

Η Samsung συνιστά στους χρήστες Galaxy να επανεκκινούν τα κινητά τους καθημερινά. Η οδηγία αυτή εμφανίζεται σε επίσημο έγγραφο υποστήριξης της εταιρείας από το 2021 και παραμένει ενεργή πολιτική. Η σελίδα φέρει ξεκάθαρο τίτλο: «Επανεκκινήστε τακτικά το Galaxy σας για να αποτρέψετε επιβραδύνσεις ή κολλήματα». Χωρίς επιφυλάξεις. Χωρίς εξαιρέσεις. Η σύσταση είναι να γίνει καθημερινή συνήθεια.

Samsung / Φωτογραφία: AP

Μια διαφορετική ανάλυση, ωστόσο, καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Για τους περισσότερους χρήστες σύγχρονων smartphones, μια επανεκκίνηση την εβδομάδα θεωρείται επαρκής για τη διατήρηση καλής απόδοσης. Οι δύο απόψεις δεν συγκρούονται ουσιαστικά, αλλά απευθύνονται σε διαφορετικά είδη χρηστών.

Η ουσία βρίσκεται στον χρήστη, όχι στη συσκευή

Η καθημερινή οδηγία της Samsung απευθύνεται σε χρήστες που δεν παρατηρούν προβλήματα μέχρι να «κολλήσει» κάποια εφαρμογή. Για αυτούς, μια νυχτερινή επανεκκίνηση αποτρέπει τη συσσώρευση μικρών σφαλμάτων. Η εταιρεία έχει μάλιστα ενσωματώσει λειτουργία αυτοματισμού στις ρυθμίσεις (Settings > Battery and device care > Automation), που επιτρέπει αυτόματη επανεκκίνηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως απενεργοποιημένη οθόνη και επαρκής μπαταρία.

Samsung / Φωτογραφία: AP

Αντίθετα, οι ειδικοί που προτείνουν εβδομαδιαία επανεκκίνηση απευθύνονται σε χρήστες πιο σύγχρονων συσκευών, όπου τα λειτουργικά συστήματα διαχειρίζονται αποτελεσματικά μνήμη και διεργασίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εβδομαδιαίο restart θεωρείται επαρκές για τη διατήρηση της σταθερότητας.

Τι πραγματικά κάνει ένα restart

Η επανεκκίνηση δεν διαγράφει δεδομένα ούτε επηρεάζει αρχεία. Αυτό που κάνει είναι να τερματίζει όλες τις ενεργές διεργασίες και να καθαρίζει τη μνήμη RAM. Με αυτόν τον τρόπο, απομακρύνονται μικρά σφάλματα που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Γι’ αυτό και ένα restart συχνά επιλύει κολλήματα πιο αποτελεσματικά από το απλό κλείσιμο εφαρμογών.

Η διάσταση ασφάλειας

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται οδηγίες της NSA, η τακτική επανεκκίνηση μπορεί να συμβάλει και στην ασφάλεια της συσκευής, καθώς ορισμένα είδη κακόβουλου λογισμικού που λειτουργούν προσωρινά στη μνήμη απενεργοποιούνται με το restart. Αν και δεν αποτελεί πλήρη προστασία, θεωρείται χρήσιμο μέτρο πρόληψης.

Μπαταρία και απόδοση

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η μπαταρία. Μη φυσιολογική κατανάλωση ενέργειας από εφαρμογές στο παρασκήνιο μπορεί να διορθωθεί με επανεκκίνηση, η οποία «επαναφέρει» τη λειτουργία του συστήματος και σταθεροποιεί την απόδοση.