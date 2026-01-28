«Τηλεπάθεια»: Ο Έλον Μασκ υπερηφανεύεται για το εμφύτευμα που έχει επιτρέψει σε ανθρώπους να κάνουν κινήσεις χωρίς τα άκρα τους [βίντεο] - iefimerida.gr

Η εταιρεία Neuralink του Έλον Μασκ δημοσίευσε βίντεο με ανθρώπους που παρά την αναπηρία τους καταφέρνουν να χειρίζονται συσκευές και ρομπότ προσωπικής βοήθειας χάρη στο εμφύτευμα που τους έχει τοποθετηθεί στον εγκέφαλο.

Το όνομα αυτού του εγχειρήματος είναι η ελληνική λέξη «τηλεπάθεια» -Telepathy στα αγγλικά- και ο Έλον Μασκ έκανε ενθουσιώδη ανάρτηση στο X:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα Neuralink που βοήθησε πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη χρήση του σώματός τους με το εμφύτευμά μας Τηλεπάθεια, που επιτρέπει τη χρήση υπολογιστή απλώς με τη σκέψη», έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος.

Ο Μασκ εξήγγειλε πως η επόμενη, ενισχυμένη έκδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα είναι διαθέσιμη αργότερα μέσα στο έτος.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στον ιστότοπό της, το Telepathy έχει στόχο να επιτρέψει σε άτομα με παράλυση να ελέγχουν απευθείας υπολογιστές, τηλέφωνα και ρομποτικά άκρα, χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους.

Το Telepathy καταγράφει τη νευρωνική δραστηριότητα απευθείας από τις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τους μυς των χεριών και μεταφράζει αυτά τα σήματα σε ψηφιακές εντολές, παρακάμπτοντας τις κατεστραμμένες νευρωνικές οδούς.

Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Άνθρωποι που δεν μπορούν να ελέγξουν τα χέρια τους, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και, ίσως το σημαντικότερο, μπορούν να δώσουν εντολές σε ρομπότ προσωπικής βοήθειας για να κάνουν απλές αλλά τόσο πολύτιμες δραστηριότητες, όπως το να φάνε.

Ο Μασκ εξήγγειλε εμφύτευμα που θα επιτρέψει

την όραση σε όσους έχουν ακόμη και πλήρη απώλεια

Στην ίδια ανάρτηση, ο Έλον Μασκ είπε πως η Neuralink περιμένει τη σχετική έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσει στην πρώτη εμφύτευση του «Blindsight», που θα επιτρέψει την όραση σε όσους έχουν ακόμη και πλήρη απώλεια.

Εξήγησε ότι αρχικά θα τους επιτρέπει να βλέπουν σε χαμηλή ανάλυση και με την πάροδο του χρόνου σε υψηλότερη.