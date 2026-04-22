Αφιερωμένο στην Ημέρα της Γης 2026 το σημερινό Doodle της Google - iefimerida.gr

Την Ημέρα της Γης 2026 γιορτάζει σήμερα η Google, με ένα Doodle που προβάλλει τη φυσική ομορφιά και τα τοπία της Γης, με εικόνες από το Google Earth.

Η Ημέρα της Γης συντονίζεται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης και εορτάζεται σε περισσότερες από 190 χώρες κάθε χρόνο.

Κατά την διάρκεια της ημέρα διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Από τις ΗΠΑ η απαρχή του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος

Για πρώτη φορά η Ημέρα της Γης (Earth Day) γιορτάστηκε στις ΗΠΑ στις

τις 22 Απριλίου 1970, με πρωτοβουλία του Αμερικανού γερουσιαστή από το Ουισκόνσιν, Γκέιλορντ Νέλσον ενώ η έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον ΜακΚόννελλ το 1969 σε ένα Συνέδριο της UNESCO στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Νέλσον ανησυχούσε από καιρό για το περιβάλλον, όταν μια τεράστια υπεράκτια πετρελαιοκηλίδα έστειλε εκατομμύρια γαλόνια πετρελαίου στις ακτές της νότιας Καλιφόρνιας το 1969.

«Προσπαθούμε να δείξουμε τις επιπτώσεις της ρύπανσης, αλλά οι περισσότεροι μας αγνοούν» δήλωσε ο Κεν Κόχραν σε διαμαρτυρία στο πλαίσιο της Εβδομάδας της Γης, 21 Απριλίου 1970



Η ημερομηνία της πρώτης Ημέρας της Γης, 22 Απριλίου 1970, επιλέχθηκε επειδή έπεφτε σε μια καθημερινή ημέρα μεταξύ των εαρινών διακοπών και των τελικών εξετάσεων και ο στόχος ήταν να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές.

Εκείνη την ημέρα υπολογίζεται ότι περίπου 20 εκατομμύρια Αμερικανοί, σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού της χώρας, βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν για το περιβάλλον, σε περισσότερες από 12.000 κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η κινητοποίηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ιστορικούς ως η απαρχή του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος.

Σήμερα, η Ημέρα της Γης γιορτάζεται από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο, οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα στις κυβερνήσεις ότι η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι αναγκαία μάχη υπέρ του μέλλοντος της Γης.