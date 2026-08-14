Πώς ελέγχετε ένα δωμάτιο για κρυφή κάμερα χωρίς ειδικό εξοπλισμό - iefimerida.gr

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι για τους περισσότερους συνώνυμες με την ξεκούραση και την ανεμελιά. Ωστόσο, η άφιξη σε ένα ξενοδοχείο, ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα ή ένα κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να συνοδεύεται και από έναν λιγότερο ευχάριστο προβληματισμό σχετικά με το εάν πράγματι φυλάσσεται η ιδιωτικότήτα σας από κρυφές κάμερες.

Με τις κρυφές κάμερες να αποτελούν κατά καιρούς αντικείμενο καταγγελιών, ένας γρήγορος έλεγχος του δωματίου χωρίς ειδικό εξοπλισμό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

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Ξεκινήστε με έναν προσεκτικό οπτικό έλεγχο

Το πρώτο βήμα είναι η παρατήρηση του χώρου. Ελέγξτε αντικείμενα που έχουν ασυνήθιστες μικρές οπές στις οποίες θα μπορούσε να τοποθετηθεί μικρή κάμερα.

Ελέγξτε ανιχνευτές καπνού, ρολόγια, φορτιστές USB, πολύπριζα, φωτιστικά, διακοσμητικά αντικείμενα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι ένα τέτοιο αντικείμενο είναι ύποπτο από μόνο του· το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν ασυνήθιστες συσκευές ή τροποποιήσεις που δεν δικαιολογούνται από τη χρήση τους.

Σβήστε τα φώτα και χρησιμοποιήστε φακό

Ένας απλός φακός, ακόμη και αυτός του κινητού τηλεφώνου, μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο ύποπτων σημείων. Σε σκοτεινό δωμάτιο, φωτίστε αργά τις επιφάνειες από διαφορετικές γωνίες.

Ένας μικρός φακός κάμερας μπορεί να αντανακλά το φως και να εμφανιστεί ως μια μικρή, ασυνήθιστα έντονη φωτεινή κουκκίδα.

Μπορεί να βοηθήσει και η κάμερα του κινητού

Ορισμένες κάμερες με δυνατότητα νυχτερινής λήψης χρησιμοποιούν υπέρυθρο φως. Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, μπορείτε να δοκιμάσετε να σαρώσετε τον χώρο με την κάμερα του κινητού και να αναζητήσετε μικρές φωτεινές κουκκίδες που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

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Η αποτελεσματικότητα αυτής της δοκιμής εξαρτάται από τη συσκευή. Δεν μπορούν όλες οι κάμερες κινητών να ανιχνεύσουν με τον ίδιο τρόπο υπέρυθρο φως.

Ελέγξτε τις συνδεδεμένες συσκευές στο Wi-Fi

Ένας ακόμη έλεγχος μπορεί να γίνει μέσω του router, εφόσον ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Ο πίνακας διαχείρισης μπορεί να εμφανίζει ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.

Μια άγνωστη συσκευή αξίζει διερεύνηση, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι πρόκειται για κάμερα. Μπορεί να είναι μια τηλεόραση, μια έξυπνη συσκευή, ένας εκτυπωτής ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή του καταλύματος.

Τι πρέπει να κάνετε αν βρείτε κάτι ύποπτο

Αν εντοπίσετε μια συσκευή που θεωρείτε ότι μπορεί να είναι κρυφή κάμερα, αποφύγετε να την καταστρέψετε ή να την αποσυναρμολογήσετε.

Φωτογραφίστε την όπως βρίσκεται και κρατήστε σημειώσεις για το πού και πότε εντοπίστηκε.

Σε ξενοδοχείο ή οργανωμένο κατάλυμα, μπορείτε να ζητήσετε εξηγήσεις από τη διοίκηση και, ανάλογα με την περίπτωση, να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές.