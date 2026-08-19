Πρώην ανώτερο στέλεχος «καίει» τη Meta: «Γνώριζε ότι Facebook και Instagram βλάπτουν τους εφήβους» -Συνεχίζεται η δίκη - iefimerida.gr

Ξεκίνησε στην Καλιφόρνια η δίκη εναντίον της Meta Platforms, η οποία κατηγορείται ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook για να εθίσει παιδιά και εφήβους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Meta κατηγορείται για ψυχολογική χειραγώγηση νέων μέσω εθιστικών μηχανισμών, απόκρυψη των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία και παράνομη συλλογή δεδομένων από ανηλίκους κάτω των 13 ετών χωρίς γονική συναίνεση.

Οι πολιτείες ισχυρίζονται ότι η Meta απέκρυψε τους κινδύνους για να συλλέγει δεδομένα, ενώ η εταιρεία αντιτείνει ότι η επιβολή πολιτικών είναι περίπλοκη και πως εργάζεται ενεργά για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Πρώην ανώτερο στέλεχος κατέθεσε ότι η Meta γνώριζε τις βλάβες, υποεκτιμούσε δημόσια την έκθεση εφήβων σε βίαιο περιεχόμενο έως και 100 φορές και πως τα ανώτατα στελέχη αγνοούσαν τις εσωτερικές προειδοποιήσεις.

Η δίκη θα διαρκέσει εβδομάδες με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να καταθέτει, ενώ οι πολιτείες διεκδικούν αποζημιώσεις 200 δισ. δολαρίων και την κατάργηση λειτουργιών όπως τα «likes» και το infinite scroll για ανηλίκους.

Εναντίον της META βρίσκονται 29 αμερικανικές πολιτείες, με επικεφαλής στην παρούσα φάση την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, ενώ έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές και ακτιβιστές κατά των social media, καθώς και γονείς που υποστηρίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στους θανάτους των παιδιών τους.

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Το κατηγορητήριο

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Meta ανέπτυξε ψυχολογικά χειραγωγικούς μηχανισμούς (όπως το «σκρολάρισμα», nfinite scroll και οι ειδοποιήσεις) για να κρατά τους νέους εγκλωβισμένους.

Ο κολοσσός του Ζούκερμπεργκ κατηγορείται επίσης για:

Απόκρυψη της Αλήθειας: Κατηγορείται ότι γνώριζε για τις αρνητικές επιπτώσεις (κατάθλιψη, άγχος, διατροφικές διαταραχές), αλλά δημοσίευε παραπλανητικές εκθέσεις ασφαλείας.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για παράνομη συλλογή δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13 ετών, χωρίς τη γονική συγκατάθεση.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, δίνει συνέντευξη Τύπου την πρώτη ημέρα της δίκης κατά της ΜΕΤΑ, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, Όκλαντ, Καλιφόρνια. Πίσω του, ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο, Φίλιπ Γουάιζερ, και η γενική εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντέιβενπορτ (AP Photo/Noah Berger)

Καθώς ξεκίνησε η μεγαλύτερη νομική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να τι συνέβη κατά την πρώτη ημέρα της δίκης:

Επιχειρήματα των πολιτειών: Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Megan O'Neill, ισχυρίστηκε ότι η Meta απέκρυψε την αλήθεια σχετικά με τους κινδύνους που έθεταν οι πλατφόρμες της στα παιδιά, ότι η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί για να προσελκύει χρήστες και να συλλέγει τα δεδομένα τους και ότι παρενέβη ενεργά στη δική της έρευνα για την ψυχική υγεία.

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Εναρκτήριο επιχείρημα της Meta: Ο δικηγόρος της Meta, Paul Schmidt, υποστήριξε ότι η εταιρεία έχει ιστορικό κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με τις βλάβες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η επιβολή πολιτικών περιεχομένου και ορίων ηλικίας είναι περίπλοκη και ότι οι υπάλληλοί της εργάζονται ενεργά για τη βελτίωση του αντίκτυπου των πλατφορμών στην ευημερία των χρηστών.

Πρώην ανώτερο στέλεχος: Η εταιρεία έλεγε ψέματα για την έκθεση εφήβων σε σκληρό περιεχόμενο

«Η έκθεση εφήβων σε σκληρό περιεχόμενο ήταν 100 φορές υψηλότερη από αυτή που δήλωνε η εταιρεία», κατέθεσε στην αίθουσα ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας και πληροφοριοδότης της ΜΕΤΑ.

Ο Arturo Béjar, πρώην ανώτερο στέλεχος, δήλωσε στην κατάθεσή του ότι η Meta γνώριζε ότι οι πλατφόρμες της έβλαπταν τους νέους, ότι η ασφάλεια ήταν δεύτερη σκέψη και ότι η εταιρεία υποεκτιμούσε τη συχνότητα εμφάνισης βλαβών μεταξύ των χρηστών στις δημόσιες εκθέσεις της.

Για παράδειγμα, είπε ο Béjar, η Meta ανέφερε ότι ο κίνδυνος έκθεσης των εφήβων σε γραφικό ή βίαιο περιεχόμενο ήταν από 0,01% έως 0,02%.

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Ωστόσο, η Meta είχε αποτελέσματα έρευνας χρηστών - την οποία δεν δημοσίευσε - που έδειχναν ότι η επικράτηση γραφικού ή βίαιου περιεχομένου στις πλατφόρμες της, ήταν στην πραγματικότητα 100 έως 400 φορές υψηλότερη από τον αναφερόμενο αριθμό.

Διαδηλωτές κρατούν πανό με τα ονόματα νέων που, σύμφωνα με τους ίδιους, πέθαναν, ως αποτέλεσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, Όκλαντ, Καλιφόρνια (AP Photo/Noah Berger)

Ο Béjar αναφέρθηκε ακόμα σε ένα σημείωμα του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, το 2021, στην οποία ανέφερε ότι η εταιρεία δεν δίνει προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ασφάλειας και της ευημερίας των χρηστών της.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το σημείωμα δημιουργούσε μια ψευδή και παραπλανητική εντύπωση για τη δέσμευση του Facebook στην ασφάλεια και την ευημερία των νέων.

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Αυτή η ανάρτηση του Ζούκερμπεργκ ώθησε τον Béjar να στείλει στον επικεφαλής της Meta ένα email, ενημερώνοντάς τον για το μέγεθος της βλάβης που ανέφεραν ότι βίωναν οι χρήστες της πλατφόρμας. Ωστόσο, κάθε φορά που ρωτούσαν τον CEO της ΜΕΤΑ για την ασφάλεια της ψυχικής υγείας των εφήβων χρηστών, ο Ζούκερμπεργκ άρχιζε αμέσως να μιλάει για την «επικράτηση».

Ο Béjar έδειξε στους ενόρκους μια σειρά email από και προς τον Κρις Κοξ (Chris Cox), «το δεξί χέρι του Μαρκ Ζούκερμπεργκ».

«Προσπαθούσα να επικοινωνήσω το πόσο μεγάλο ήταν το χάσμα μεταξύ αυτού που οι χρήστες έλεγαν ότι βίωναν βλάβη, έναντι αυτού που έδινε προτεραιότητα η εταιρεία και επικοινωνούσε στο κοινό, σχετικά με τη βλάβη».

Τόσο ο Κοξ όσο και ο CEO της ΜΕΤΑ τον αγνοούσαν και έδιναν τελικά την εντύπωση ότι «δεν γνώριζαν πόσο σοβαρή ήταν η βλάβη και αυτός ήταν ο λόγος που η εταιρεία ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο», κατέθεσε ο πληροφοριοδότης.

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Το μεγάλο διακύβευμα της μνημειώδους δίκης

Κατά τη διάρκεια της δίκης - που αναμένεται να κρατήσει

5 έως 7 εβδομάδες - θα παρουσιαστούν εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των υπαλλήλων της ΜΕΤΑ.

Στο εδώλιο αναμένεται να βρεθούν για να καταθέσουν ο ίδιος ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Mark Zuckerberg), καθώς και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι (Adam Mosseri).

Οι πολιτείες διεκδικούν αποζημιώσεις που - σύμφωνα με τη Meta - θα μπορούσαν θεωρητικά να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια, βάσει των προβλεπόμενων ποινών ανά παραβίαση.

Ωστόσο, σε σχετική ερώτηση, ο εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε ότι οι ενάγοντες δεν ζητούν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι 29 πολιτείες που κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους, ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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«Θα ζητήσουμε μια σημαντική οικονομική πληρωμή» για αστικές κυρώσεις, όχι για αποζημιώσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Μπόντα. «Ο δικαστής θα το αποφασίσει αυτό», τόνισε.

Εκτός από την οικονομική καταστροφή, εάν η Meta χάσει, ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταργήσει βασικές λειτουργίες των εφαρμογών της, όπως η μέτρηση των «likes» και η ατέρμονη κύλιση (infinite scroll) για τους ανήλικους χρήστες.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες, όμως πρόσφατη δικαστική απόφαση στο Νέο Μεξικό τής επέβαλε πρόστιμο 942 εκατ. δολαρίων και διέταξε παρόμοιες αλλαγές, αποτελώντας δεδικασμένο για την ευρύτερη αγωγή των 29 πολιτειών.