Αποτυχία για την Blue Origin του Μπέζος: Ο πύραυλος New Glenn έθεσε δορυφόρο σε λάθος τροχιά - iefimerida.gr

Σημαντικό πλήγμα υπέστη η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, καθώς ο τρίτος πύραυλος New Glenn κατάφερε μεν ένα τεχνολογικό ορόσημο, αλλά απέτυχε στον βασικό στόχο της αποστολής, οδηγώντας στην απώλεια εμπορικού δορυφόρου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin εκτοξεύθηκε μεταφέροντας τον δορυφόρο «BlueBird 7», ο οποίος όμως τοποθετήθηκε σε χαμηλότερη από την προβλεπόμενη τροχιά. Αυτό οδήγησε στην ελεγχόμενη επανείσοδο και καταστροφή του δορυφόρου, αποτελώντας σημαντική απώλεια για την αποστολή.

Παρά την απώλεια του εμπορικού δορυφόρου, η αποστολή κατέγραψε ένα τεχνολογικό ορόσημο. Ο πρώτος προωθητικός πύραυλος του New Glenn προσγειώθηκε επιτυχώς, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίησή του, εξέλιξη κρίσιμη για τη μείωση του κόστους και την ανταγωνιστικότητα της Blue Origin.

Η αποτυχία αποτελεί την πρώτη σοβαρή δυσλειτουργία του προγράμματος New Glenn, το οποίο αναπτύχθηκε πάνω από μία δεκαετία. Ενδέχεται να επηρεάσει τα επόμενα σχέδια της Blue Origin για συνεργασία με τη NASA στο πρόγραμμα Artemis και την ανταγωνιστικότητά της έναντι της SpaceX.

Η AST SpaceMobile διασφαλίζει ότι το κόστος καλύπτεται από ασφάλιση και συνεχίζει το πρόγραμμά της. Η Blue Origin αντιμετωπίζει τώρα τη διπλή πρόκληση να διορθώσει τα τεχνικά προβλήματα και να αποδείξει την ικανότητά της να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στη διαστημική βιομηχανία.

Ο βαρέως τύπου πύραυλος New Glenn της Blue Origin εκτοξεύθηκε την Κυριακή από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα μεταφέροντας τον δορυφόρο «BlueBird 7» της AST SpaceMobile.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι ο δορυφόρος αποσπάστηκε κανονικά από τον πύραυλο και ενεργοποίησε τα συστήματά του, τοποθετήθηκε σε τροχιά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ύψος δεν επαρκεί για τη διατήρηση της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ελεγχόμενη επανείσοδο και καταστροφή στην ατμόσφαιρα.

Τεχνολογικό ορόσημο με «πικρή» γεύση για την Blue Origin

Παρά την απώλεια του δορυφόρου, η αποστολή κατέγραψε μια σημαντική επιτυχία: για πρώτη φορά, η Blue Origin κατάφερε να επαναχρησιμοποιήσει τον πρώτο προωθητικό πύραυλο του New Glenn, ο οποίος προσγειώθηκε με επιτυχία σε πλωτή πλατφόρμα στον ωκεανό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη μείωση του κόστους εκτοξεύσεων και για την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας απέναντι στη SpaceX του Έλον Μασκ, που έχει ήδη καθιερώσει την επαναχρησιμοποίηση πυραύλων.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της SpaceX, συνεχάρη δημόσια τον Μπέζος για την επιτυχημένη εκτόξευση του πυραύλου της Blue Origin.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπτώσεις στο πρόγραμμα και τις φιλοδοξίες της διαστημικής εταιρείας του Μπέζος

Η αποτυχία αυτή αποτελεί την πρώτη σημαντική δυσλειτουργία του προγράμματος New Glenn, το οποίο πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση το 2025, έπειτα από πάνω από μία δεκαετία ανάπτυξης.

Η δεύτερη βαθμίδα του πυραύλου, που ευθύνεται για την τοποθέτηση των φορτίων σε τροχιά, φαίνεται πως παρουσίασε πρόβλημα, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τα επόμενα σχέδια της εταιρείας.

Η Blue Origin επιδιώκει να καθιερωθεί ως βασικός συνεργάτης της NASA στο πρόγραμμα Artemis, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανταγωνισμός για τη Σελήνη

Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μεγαλύτερων και βαρύτερων φορτίων σε σχέση με ανταγωνιστικούς πυραύλους, προσφέροντας θεωρητικό πλεονέκτημα στην αγορά εμπορικών εκτοξεύσεων.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός με τη SpaceX παραμένει έντονος, καθώς οι δύο εταιρείες διεκδικούν συμβόλαια για αποστολές που σχετίζονται με τη Σελήνη και το ευρύτερο διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ.

Οι καθυστερήσεις ή τεχνικές αστοχίες, όπως η συγκεκριμένη, ενδέχεται να επηρεάσουν τη θέση της Blue Origin σε αυτή την «κούρσα», ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η πίεση αυξάνεται για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Συνέχεια παρά την απώλεια

Παρά την αποτυχία, η AST SpaceMobile εμφανίστηκε καθησυχαστική, σημειώνοντας ότι το κόστος καλύπτεται από ασφάλιση και ότι επόμενοι δορυφόροι της σειράς βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.

Η εταιρεία σχεδιάζει δεκάδες ακόμη εκτοξεύσεις έως το τέλος του 2026, ενώ συνεργάζεται με περισσότερους από έναν παρόχους εκτόξευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη Blue Origin, το στοίχημα παραμένει διπλό: να διορθώσει τα τεχνικά προβλήματα και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τους μεγάλους «παίκτες» της διαστημικής βιομηχανίας.