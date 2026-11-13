Αργή επιστροφή στην κανονικότητα μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ της Microsoft: Αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες σε Ασία-Ειρηνικό

Πρόσθετες ενδείξεις ανάκαμψης παρουσιάζουν τα συστήματα της

Microsoft μετά το εκτεταμένο παγκόσμιο μπλακάουτ που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει σημειώσει νέα πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών της, ενώ ολοκλήρωσε τις σχετικές ενέργειες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Η κίνηση αποκαθίσταται σταδιακά και παρατηρούμε βελτιώσεις σε βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούν οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα γραμματοκιβώτια και της επεξεργασίας των καθυστερημένων email», ανέφερε η Microsoft στην τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση των υπηρεσιών της.

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Η εταιρεία προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα προβλήματα. Επόμενος στόχος είναι η επέκταση των ενεργειών αποκατάστασης και στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, με παράλληλη προσπάθεια σταθεροποίησης των συστημάτων και ενίσχυσης της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Προτεραιότητα παραμένει επίσης η εκκαθάριση του όγκου των email που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στους παραλήπτες τους.

Outlook, Teams και Copilot ανάμεσα στις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν

Το πρόβλημα συνδεσιμότητας έπληξε το Microsoft 365 και βασικές υπηρεσίες του τεχνολογικού κολοσσού, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

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Οι χρήστες ανέφεραν διαφορετικά επίπεδα δυσλειτουργίας. Πολλοί αδυνατούσαν να στείλουν ή να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία ή να δουν πληροφορίες στις εφαρμογές ημερολογίου τους. Άλλοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες λειτουργίες του Teams, όπως την ανταλλαγή μηνυμάτων και τις διαδικτυακές συναντήσεις.

Η πλήρης έκταση της διακοπής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Microsoft, περισσότερα από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις εφαρμογές Microsoft 365.

Μόνο το Downdetector κατέγραψε το βράδυ της Πέμπτης 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook από 74 χώρες. Ο πραγματικός αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς η συγκεκριμένη πλατφόρμα βασίζεται κυρίως σε αναφορές των ίδιων των χρηστών.

Προβλήματα και σε OpenAI, Anthropic και κρατικές υπηρεσίες

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στους χρήστες της Microsoft. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί OpenAI και Anthropic ανέφεραν επίσης προβλήματα εξαιτίας της διακοπής.

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Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, ανακοίνωσε ότι διερευνά ζήτημα που επηρεάζει τις συνδέσεις της με τις υπηρεσίες της Microsoft, με αποτέλεσμα ορισμένα εργαλεία να μη λειτουργούν όπως αναμενόταν.

Προβλήματα δήλωσαν επίσης κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης και η αυστραλιανή υπηρεσία πληροφοριών.

«Η Microsoft αποτελεί τεράστιο κομμάτι της ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου»

Τις ευρύτερες συνέπειες της διακοπής περιέγραψαν ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας.

Ο Αυστραλός ειδικός κυβερνοασφάλειας Τρόι Χαντ δήλωσε στο BBC: «Η Microsoft αποτελεί τεράστιο κομμάτι της ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου και μας υπενθυμίζει πόσο κρίσιμο παραμένει ακόμη το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

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«Αυτή η διακοπή δεν επηρεάζει μόνο την ικανότητα πολλών ανθρώπων να εργαστούν, αλλά και πράγματα όπως η δυνατότητα επικοινωνίας σχετικά με ραντεβού, η πραγματοποίηση αγορών που απαιτούν επαλήθευση, καθώς και η δημιουργία ή η πρόσβαση σε λογαριασμούς και υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γκέργκελι Όρος, πρώην κορυφαίος μηχανικός λογισμικού σε μεγάλες εταιρείες όπως η Skype και η Uber, χαρακτήρισε το περιστατικό ως πιθανώς τη «διακοπή επαγγελματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις όλων των εποχών».

Όπως σημείωσε, είναι ακόμη δύσκολο να υπολογιστεί πόσοι άνθρωποι επηρεάστηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να θυμηθεί» άλλη διακοπή επαγγελματικών υπηρεσιών email που να χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Ο Πολ Σπέιν, από τη νεοζηλανδική συμβουλευτική εταιρεία Gorilla Technology, επισήμανε ότι επιχειρήσεις που έμειναν χωρίς email και ψηφιακές υπηρεσίες ουσιαστικά «έχασαν μία εργάσιμη ημέρα», προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους χρήστες.

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Η Microsoft έχει διευκρινίσει ότι το περιστατικό δεν προκλήθηκε από συμβάν κυβερνοασφάλειας, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών παραμένει σε εξέλιξη.