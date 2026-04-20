Έκθεση του Ανόβερου 2026: AI και ανθρωποειδή ρομπότ αλλάζουν τη βιομηχανία - iefimerida.gr

Η Hannover Messe 2026 άνοιξε στο Ανόβερο με αιχμή την AI και τα ρομπότ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη βιομηχανική τεχνολογία.

Η έκθεση του Ανόβερου, «Hannover Messe 2026», πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1947, κι έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες βιομηχανικής τεχνολογίας στον κόσμο και είναι η κορυφαία βιομηχανική-εμπορική έκθεση της Γερμανίας. Άνοιξε τις πύλες της τη Δευτέρα 20 Απριλίου, με την βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ να πρωταγωνιστούν για πρώτη φορά.

Η πενθήμερη εκδήλωση, με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 24 Απριλίου, έχει θέμα «Σκέψου την Τεχνολογία Προοδευτικά». Προσέλκυσε περίπου 2.900 εκθέτες από περισσότερες από 50 χώρες και περιοχές.

Μεταξύ των σημαντικότερων συμμετεχόντων συγκαταλέγονται οι Siemens, Microsoft, AWS και SAP, που παρουσιάζουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, cloud και έξυπνης βιομηχανικής παραγωγής, μαζί με βιομηχανικούς κολοσσούς όπως οι Bosch, ABB και KUKA, με έμφαση στη ρομποτική και τον αυτοματισμό.

Εντυπωσιακή διεθνής συμμετοχή και κυριαρχία της Κίνας

Ανθρωποειδή ρομπότ περπατούν δίπλα στους συμμετέχοντες στην Hanover Messe, / Φωτογραφία: AP

Οι κινεζικές εταιρείες διατηρούν ισχυρή παρουσία στην έκθεση, με περίπου 700 εκθέτες, καθιστώντας την Κίνα τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα εκθετών μετά τη χώρα υποδοχής Γερμανία, σύμφωνα με τον διοργανωτή. Η συμμετοχή τους καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από ρομποτική και βιομηχανική AI έως αυτοματισμούς εργοστασίων, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ασιατικής τεχνολογικής επιρροής.

Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / Φωτογραφία: AP

Απευθυνόμενος στην τελετή έναρξης την Κυριακή το βράδυ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «αναδιαμορφώνει σε βάθος την οικονομική δραστηριότητα», ιδίως στον βιομηχανικό τομέα, όπου μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να βελτιστοποιήσει τη χρήση των πόρων και να μειώσει το κόστος, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ περπατάει δίπλα σε έναν άνδρα στην Hanover Messe, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση βιομηχανικής τεχνολογίας στον κόσμο, στο Ανόβερο της βόρειας Γερμανίας / Φωτογραφία: AP

Η Τεχνητή νοημοσύνη ως πυρήνας της βιομηχανικής μετάβασης

Πρόσθεσε ότι η Γερμανία στοχεύει να διπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025 και σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες όπως η μικροηλεκτρονική, η κβαντική υπολογιστική και η ηλεκτροκίνηση. Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική επιδίωξη της χώρας να παραμείνει ανταγωνιστική στην εποχή της βιομηχανίας που καθοδηγείται από δεδομένα και αλγορίθμους.



Ρομποτική και AI στο επίκεντρο της νέας βιομηχανικής εποχής

Μεταξύ των Κινέζων εκθετών, οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομποτικής αποτελούν σημαντικό επίκεντρο φέτος, παρουσιάζοντας εφαρμογές που κυμαίνονται από αυτοματισμό εργοστασίων με τεχνητή νοημοσύνη έως ανθρωποειδή ρομπότ. Οι επιδείξεις αυτές υπογραμμίζουν τη μετάβαση από την παραδοσιακή βιομηχανία σε πλήρως ψηφιακά και αυτόνομα παραγωγικά συστήματα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στα ευρύτερα αναπτυξιακά σχέδια της Κίνας έως το 2030, υποστηριζόμενη από πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στην πρόοδό της, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του διοργανωτή. Η τεχνολογία συμβάλλει στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό της χώρας, επιτρέποντας την ψηφιοποίηση της μεταποίησης και την αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής σε πιο προηγμένα επίπεδα.

Ανθρωποειδές ρομπότ (AI), Hanover Messe / Φωτογραφία: AP