Ο «Γιος του Κονκόρντ» ετοιμάζεται για απογείωση: Υπερηχητικό αεροσκάφος θα διασχίζει τον Ατλαντικό σε 4 ώρες - iefimerida.gr

Ένα νέο υπερηχητικό αεροσκάφος που θα μπορούσε να πετά από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από τέσσερις ώρες ετοιμάζεται για την παρθενική του πτήση.

Το X-59 της NASA – γνωστό και ως «Γιος του Κονκόρντ» – υποβάλλεται σε τελικούς ελέγχους ασφαλείας πριν από την ιστορική του απογείωση. Το φουτουριστικό αυτό αεροσκάφος αναμένεται να ταξιδεύει με ταχύτητα Mach 1,5, δηλαδή περίπου 1.590 χλμ./ώρα, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια του υπερατλαντικού ταξιδιού, σε μόλις 3 ώρες και 44 λεπτά.

Για σύγκριση, οι σημερινές εμπορικές πτήσεις διαρκούν συνήθως επτά έως οκτώ ώρες.

Κρίσιμοι έλεγχοι πριν την πρώτη πτήση

Στις 18 Αυγούστου 2025, οι ομάδες συντήρησης του X-59 πραγματοποίησαν κρίσιμο έλεγχο ασφαλείας για την υδραζίνη στο εργοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Plant 42. Ο έλεγχος αφορούσε την επικύρωση του τοξικού αλλά απαραίτητου εφεδρικού συστήματος επανεκκίνησης του κινητήρα εν πτήσει, πριν την πρώτη πτήση.

Η υδραζίνη είναι ένα ιδιαίτερα διαβρωτικό χημικό που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως εγκαύματα στο δέρμα και βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα. Η δοκιμή διασφαλίζει την αξιοπιστία αυτού του κρίσιμου μηχανισμού, ενός από τα πολλά συστήματα ασφαλείας που αξιολογούνται ώστε το X-59 να πετύχει αθόρυβη υπερηχητική πτήση με ασφάλεια.

Αθόρυβο υπερηχητικό ταξίδι – Το μεγάλο στοίχημα

Σε αντίθεση με το Κονκόρντ, που προκαλούσε εκκωφαντικά ηχητικά μπαμ και αναστάτωνε περιοχές, το X-59 έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει μόνο έναν ήπιο «ηχητικό χτύπο» – έναν ήχο που μοιάζει με το κλείσιμο πόρτας αυτοκινήτου στον δρόμο απέναντι.

Το κομψό σκάφος δοκιμάζεται στο εργοστάσιο Plant 42 της Πολεμικής Αεροπορίας στο Παλμντέιλ της Καλιφόρνια, με τους μηχανικούς να εξετάζουν εξονυχιστικά τα συστήματα ασφαλείας του.

Παρθενική πτήση με ελεγχόμενη ταχύτητα

Η πρώτη του πτήση θα είναι ένας ελιγμός χαμηλού ύψους με ταχύτητα περίπου 386 χλμ./ώρα, με σκοπό τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν δοκιμαστικές πτήσεις σε υψηλότερο ύψος και μεγαλύτερες ταχύτητες, οι οποίες τελικά θα σπάσουν το φράγμα του ήχου.

Η NASA Armstrong ανέφερε την Παρασκευή: «Καθώς το μοναδικό ερευνητικό αεροσκάφος υπερηχητικής πτήσης χωρίς ηχητικό μπαμ, X-59, πλησιάζει την πρώτη του πτήση, η ομάδα του καταγράφει κάθε βήμα από την τροχοδρόμηση και την απογείωση μέχρι την πτήση και την προσγείωση – με την ασφάλεια να καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις».

Το X-59 έχει ήδη πετύχει σημαντικά ορόσημα στο έδαφος. Τον Ιούλιο, οι μηχανικοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία δοκιμές τροχοδρόμησης χαμηλής ταχύτητας, με το αεροσκάφος να κινείται για πρώτη φορά με δική του ισχύ.

Η NASA εξήγησε: «Αυτοί οι έλεγχοι βοηθούν στην εξασφάλιση της σταθερότητας και του ελέγχου του αεροσκάφους σε μια σειρά συνθηκών, δίνοντας στους πιλότους και τους μηχανικούς εμπιστοσύνη ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως αναμένεται».

Στόχος: Η άρση της απαγόρευσης για υπερηχητικές πτήσεις πάνω από ξηρά

Η υπεύθυνη του έργου, Λόρι Οζορόσκι, δήλωσε ότι η έρευνα της NASA θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση της απαγόρευσης των υπερηχητικών πτήσεων πάνω από ξηρά, που ισχύει εδώ και μισό αιώνα:

«Είχαμε ένα εμπορικό υπερηχητικό αεροσκάφος, το Κονκόρντ. Αλλά ήταν περιορισμένο κατά τις πτήσεις του - δεν μπορούσε να πετάξει, ας πούμε, πάνω από το εσωτερικό των ΗΠΑ. Δεν επιτρεπόταν να πετά υπερηχητικά πάνω από ξηρά. Οπότε οι περισσότερες πτήσεις ήταν μπρος-πίσω μόνο πάνω από τον ωκεανό. Και πάλι, αυτή η απαγόρευση ισχύει για πάνω από 50 χρόνια στις ΗΠΑ. Πολλές διεθνείς χώρες έχουν παρόμοιες απαγορεύσεις.

Ο στόχος της έρευνας που κάνουμε τώρα είναι να αρθεί αυτή η απαγόρευση και να θεσπιστεί ένα όριο ήχου για τα εμπορικά υπερηχητικά αεροσκάφη - όχι ένα όριο ταχύτητας».

Σχετικά με τον ήχο που θα παράγει το X-59, πρόσθεσε: «Η στάθμη του ήχου – έχουμε κάνει μελέτες – είναι πιο κοντά σε ένα κλείσιμο πόρτας αυτοκινήτου στο σπίτι του γείτονα, παρά στο πολύ δυνατό, τυπικό ηχητικό μπαμ».

Τεχνολογία αιχμής: Αεροσήραγγες, σχεδιασμός και προσομοιώσεις

Το αεροσκάφος, μήκους 30,4 μέτρων και με άνοιγμα φτερών 9 μέτρων, έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμές σε αεροσήραγγα στο Τόκιο. Εκεί, οι μηχανικοί εξέτασαν ένα μοντέλο του X-59 με υπερηχητική ροή αέρα, προσομοιώνοντας ταχύτητες Mach 1.4 (περίπου 1.490 χλμ./ώρα).

Η NASA ελπίζει ότι η αιχμηρή μύτη και τα μακριά, λεπτά φτερά του αεροσκάφους θα διασπούν τα κρουστικά κύματα σε μικρότερες ριπές, αποφεύγοντας τους εκκωφαντικούς θορύβους που προκαλούσε το Κονκόρντ.

Το μέλλον της υπερηχητικής επιβατικής πτήσης

Αν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, ο «Γιος του Κονκόρντ» θα μπορούσε να σημάνει την έναρξη μιας νέας χρυσής εποχής για τα επιβατικά υπερηχητικά ταξίδια, μειώνοντας τον χρόνο των υπερατλαντικών πτήσεων στο μισό.