1ο Patras Physics Φest: Η Πάτρα βάζει τη Φυσική στον χάρτη - iefimerida.gr

Ομιλίες κορυφαίων επιστημόνων και γνωστών επικοινωνιολόγων της επιστήμης, πειράματα, παιχνίδια και αστροπαρατήρηση, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοξενεί το 1ο Patras Physics Φest, μια γιορτή της επιστήμης ανοιχτή σε όλους. Οι πόρτες ανοίγουν στις 14:00. Η Φυσική, λοιπόν, βγαίνει από τις αίθουσες για να συναντηθεί με το κοινό.

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Τη διοργάνωση υπογράφει η φοιτητική ομάδα Young Minds Patras, υπό την αιγίδα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της είναι να φέρει κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό, από τον έμπειρο ερευνητή μέχρι όποιον έχει αναρωτηθεί πώς λειτουργεί το σύμπαν.



Επιστήμονες και επικοινωνιολόγοι στην ίδια ημερίδα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες όπως τους Στέφανο Αρετάκη, Χάρη Αναστόπουλο, James Weatherall και άλλους. Το παρόν θα δώσουν ακόμη, τρεις από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της επιστημονικής επικοινωνίας στην Ελλάδα: ο Παύλος Καστανάς (Astronio), ο Στέφανος Βαμβάκος (Καθημερινή Φυσική) και ο Χρήστος Κυριακίδης (It's just Physics), που έχουν κάνει τη Φυσική προσιτή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Πειράματα, παιχνίδια και ο ουρανός της Πάτρας

Παράλληλα με τις ομιλίες, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις πειραμάτων, να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια με έπαθλα και να στρέψουν το βλέμμα στον νυχτερινό ουρανό, στην αστροπαρατήρηση που διοργανώνει η Εταιρεία Αστρονομίας «Ωρίων».

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Τι: 1ο Patras Physics Φest

1ο Patras Physics Φest Πότε: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, από τις 14:00

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, από τις 14:00 Πού: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Διοργάνωση: Young Minds Patras, υπό την αιγίδα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πληροφορίες & πρόγραμμα: www.youngmindspatras.gr

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