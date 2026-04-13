Το πιο παράξενο μέρος στον κόσμο βρίσκεται στην Καλιφόρνια - Το viral «κράτος» του Slowjamastan με 25.000 πολίτες - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ράντι Γουίλιαμς, γνωστός ως «Σουλτάνος του Slowjamastan», δημιούργησε το μικρο-κράτος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αγοράζοντας γη και στήνοντας τα πρώτα σύμβολα με τον φίλο του, Μαρκ Κορόνα.

Το Slowjamastan προσέλκυσε πάνω από 25.000 «πολίτες» παγκοσμίως, προσφέροντας μια απόδραση από τον διχασμένο κόσμο, με απαγόρευση πολιτικών συζητήσεων και έμφαση στη δημιουργία κοινότητας.

Το Slowjamastan δεν είναι το μόνο μικρο-κράτος, αλλά ξεχωρίζει για τον συνδυασμό χιούμορ και συμμετοχικότητας, σχεδιάζοντας το MicroCon 2027, μια συνάντηση μικρο-κρατών.

Παρά την έλλειψη υποδομών, το Slowjamastan παραμένει ισχυρό φαντασιακά, συνδέοντας ανθρώπους και προσφέροντας διαφορετική σημασία στον καθένα, σύμφωνα με τον δημιουργό του.

Σε μια απομακρυσμένη λωρίδα ερήμου ανάμεσα στις φοινικοφυτείες της κοιλάδας Κοατσέλα στην Καλιφόρνια και τα σύνορα με το Μεξικό, μια «χώρα» που δεν υπάρχει επίσημα στον χάρτη έχει καταφέρει να αποκτήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες, δικούς της νόμους, σύνορα και μια ιδιότυπη διεθνή παρουσία. Η Δημοκρατία του Slowjamastan αποτελεί ένα από τα πιο παράξενα παραδείγματα σύγχρονης... μικρο-κρατικής φαντασίας, ένα project που ισορροπεί ανάμεσα στην καλλιτεχνική performance, την πολιτική σάτιρα και την απλή και αδήριτη ανάγκη για διαφυγή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «δημοκρατία» - ή, πιο σωστά, η «δικτατορία» όπως αυτοχαρακτηρίζεται - εκτείνεται σε περίπου 11 στρέμματα άνυδρης γης, όπου το τοπίο μοιάζει περισσότερο με σκηνικό μετα-αποκαλυπτικής ταινίας παρά με «εθνικό» έδαφος. Και όμως, σε αυτόν τον χώρο, ισχύουν νόμοι που... απαγορεύουν τα Crocs και τα μαζικά emails τύπου «reply-all», ενώ επιτρέπουν την υπερβολική ταχύτητα οδήγησης υπό έναν όρο: αν ο οδηγός κατευθύνεται προς ένα μαγαζί που πουλάει tacos.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Ράντι Γουίλιαμς, γνωστός και ως «Σουλτάνος του Slowjamastan», ένας ραδιοφωνικός παραγωγός από το Σαν Ντιέγκο, με μακρά πορεία στη μουσική εκπομπή Sunday Night Slow Jams - εξού και το όνομα του μικρο-κράτους. Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει το προσωπικό του εγχείρημα να επισκεφθεί όλες τις χώρες που αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ, βρέθηκε ξαφνικά καθηλωμένος στο σπίτι του. «Αν δεν μπορώ να επισκεφθώ άλλη χώρα, γιατί να μην δημιουργήσω μία;», σκέφτηκε.

Η υλοποίηση της ιδέας δεν άργησε. Αναζητώντας μια κατάλληλη έκταση, εντόπισε ένα κομμάτι γης προς πώληση έναντι 19.500 δολαρίων. Το αγόρασε το 2021 και, μαζί με τον φίλο του Μαρκ Κορόνα, άρχισε να στήνει τα πρώτα σύμβολα του νέου «κράτους»: πινακίδες, σημαίες και ένα αυτοσχέδιο συνοριακό σημείο ελέγχου. Η πρώτη αντίδραση των περαστικών ήταν απορία ή και καχυποψία. «Νόμιζαν ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει», θυμάται ο Κορόνα. «Αλλά αυτό τελικά μας έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύντομα, το εγχείρημα άρχισε να αποκτά πιο συγκροτημένη μορφή. Εκδόθηκαν «διαβατήρια», δημιουργήθηκε νόμισμα, ενώ ο ίδιος ο Γουίλιαμς υιοθέτησε έναν θεατρικό ρόλο ηγέτη, εμπνευσμένο εν μέρει από την αισθητική αυταρχικών καθεστώτων, με εμφανείς αναφορές στον Muammar Gaddafi. Με στολή, γυαλιά ηλίου και μια χαρακτηριστική - πλην όμως πολύ θεατράλε - «ξενική προφορά», ο «Σουλτάνος» δίνει στο project έναν σαφώς σκηνοθετημένο χαρακτήρα.

Απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις

Παρά την ειρωνική του διάσταση, το Slowjamastan έχει καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους από 25.000 «πολίτες» από περίπου 120 χώρες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν τίτλους, όπως «μέλος κοινοβουλίου» ή «πρεσβευτής», έναντι μικρού αντιτίμου. Το μοντέλο θυμίζει περισσότερο κοινότητα παρά κράτος, με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνές εκδηλώσεις.

Για πολλούς από τους συμμετέχοντες, η έλξη δεν είναι πολιτική αλλά ψυχολογική. «Ο κόσμος είναι διχασμένος όσο ποτέ», λέει ο Γουίλιαμς. «Το Slowjamastan είναι μια απόδραση από όλα αυτά». Σε μια εποχή όπου η δημόσια συζήτηση συχνά καταλήγει σε αντιπαραθέσεις, η «χώρα» αυτή επιβάλλει έναν βασικό κανόνα: απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απήχηση φαίνεται να επιβεβαιώνει την ανάγκη για τέτοιου είδους εναλλακτικές κοινότητες. Η Στέφανι Χέντον, που ανακάλυψε το Slowjamastan μέσω τηλεοπτικού παιχνιδιού, περιγράφει τη συμμετοχή της ως πηγή χαράς. «Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον Σουλτάνο για τη χαρά που έφερε στη ζωή μου», λέει. «Είναι κάτι που μας θυμίζει ότι υπάρχει ακόμη κάτι θετικό».

Το Slowjamastan δεν είναι μοναδικό φαινόμενο. Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες μικρο-κράτη υπάρχουν παγκοσμίως, από θαλάσσιες πλατφόρμες μέχρι αστικές γειτονιές. Ωστόσο, η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος οφείλεται εν μέρει στην ικανότητά του να συνδυάζει χιούμορ, αφήγηση και συμμετοχικότητα.

Το επόμενο βήμα είναι η διοργάνωση του MicroCon 2027, μιας διεθνούς συνάντησης μικρο-κρατών, όπου εκπρόσωποι από δεκάδες αντίστοιχες «χώρες» θα συζητήσουν ζητήματα ταυτότητας, συμβόλων και «διπλωματίας». Το ίδιο το γεγονός περιγράφεται εύστοχα ως «cosplay που συναντά την κρατική υπόσταση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την ανάπτυξή του, το Slowjamastan παραμένει, σε πρακτικό επίπεδο, ένας χώρος χωρίς βασικές υποδομές: δεν υπάρχουν καταλύματα για επισκέπτες, ούτε πλήρης πρόσβαση για μακροχρόνια παραμονή. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να περιορίζει την αδιαμφισβήτητη φαντασιακή του δύναμη. Για τον δημιουργό του, άλλωστε, το εγχείρημα δεν αφορά την εδαφική κυριαρχία, αλλά τη σύνδεση ανθρώπων.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε τελικά το ταξίδι του στον κόσμο, επισκεπτόμενος την τελευταία χώρα της λίστας του, το Τουρκμενιστάν, το 2023. Μέχρι τότε, όμως, το Slowjamastan είχε ήδη μετατραπεί από μια ιδέα ανάγκης σε μια ανεξάρτητη πραγματικότητα. «Δεν μου ανήκει», λέει. «Ή μάλλον… μου ανήκει, είμαι δικτάτορας. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκει σε όλους. Για τον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό».