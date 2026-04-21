40 χρόνια Τσερνόμπιλ: Τι συμβαίνει σήμερα στο πιο μολυσμένο σημείο της Γης - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η καταστροφική έκρηξη του αντιδραστήρα 4 το 1986 διέσπειρε ραδιενεργά υλικά, με κάποια να παραμένουν ενεργά για χιλιάδες χρόνια. Ενώ μέρος της ζώνης θεωρείται διαχειρίσιμο, η αόρατη φύση της ακτινοβολίας δημιουργεί συνεχή ψυχολογικό φόβο, επηρεάζοντας την αντίληψη του κινδύνου.

Μετά την αρχική εκκένωση, η περιοχή του Τσερνόμπιλ δεν εγκαταλείφθηκε πλήρως, με επιστήμονες και προσωπικό να συνεχίζουν την εργασία. Η κατασκευή του Νέου Ασφαλούς Περιβλήματος το 2016, κόστους 1,5 δισ. ευρώ, στόχευε στον περιορισμό της ραδιενέργειας και την αποξήλωση του αντιδραστήρα.

Η ρωσική εισβολή του 2022 ανέτρεψε τους σχεδιασμούς, προκαλώντας καταστροφές, λεηλασίες και καθυστερήσεις στα έργα αποξήλωσης, επιδεινώνοντας την κατάσταση με πλήγμα σε προστατευτικό περίβλημα. Παράλληλα, η απουσία ανθρώπου οδήγησε σε εντυπωσιακή ανάκαμψη της άγριας ζωής.

Το Τσερνόμπιλ αποτελεί μοναδικό πεδίο επιστημονικής έρευνας για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας, προσφέροντας γνώση για παγκόσμιες κρίσεις. Παράλληλα, διατηρεί έντονο ανθρώπινο αποτύπωμα, με κατοίκους να παραμένουν, λειτουργώντας ως εργαστήριο και διαρκής προειδοποίηση για την πυρηνική ενέργεια.

Σαράντα χρόνια μετά τη νύχτα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της πυρηνικής ενέργειας, το Τσερνόμπιλ της τότε ΕΣΣΔ και νυν Ουκρανίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα μέρος όπου η επιστήμη και η ανθρώπινη μνήμη συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία. Στη 1:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986, μια δοκιμή ασφαλείας εξελίχθηκε σε καταστροφική έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα ήταν η χειρότερη πυρηνική καταστροφή που έχει καταγραφεί ποτέ, με ραδιενεργά υλικά να διασπείρονται σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα σε λίγες ημέρες.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το ερώτημα που ταλανίζει τον ιστότοπο New Scientist παραμένει και είναι απλό: είναι πλέον ασφαλές το Τσερνόμπιλ;

«Δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση»

Η απάντηση, όπως εξηγούν οι επιστήμονες που συνεχίζουν να εργάζονται εκεί, δεν είναι καθόλου απλή. «Δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση» λέει, μιλώντας στον ιστότοπο, η Κατερίνα Σαβάνοβα, ειδικός σε θέματα ακτινοβολίας που σήμερα εργάζεται σε μονάδα του ουκρανικού στρατού για χημικούς, βιολογικούς και ραδιολογικούς κινδύνους. «Εξαρτάται από το ποιος ρωτά και τι θέλει να κάνει». Η ίδια είχε βρεθεί στο Τσερνόμπιλ ως ερευνήτρια βακτηρίων που «τρέφονται» με ακτινοβολία όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή το 2022, μια εισβολή που μετέτρεψε ξανά τη ζώνη αποκλεισμού σε ενεργό πεδίο κρίσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ραδιενεργή κληρονομιά της καταστροφής

Στην πραγματικότητα, η ραδιενεργή κληρονομιά της καταστροφής παραμένει πολυεπίπεδη. Πάνω από 100 διαφορετικά ραδιονουκλίδια απελευθερώθηκαν το 1986. Κάποια, όπως το ιώδιο-131, είχαν σχετικά σύντομο χρόνο ημιζωής και έπαψαν να αποτελούν σημαντική απειλή μέσα σε εβδομάδες.

Άλλα όμως, όπως το καίσιο-137 και το στρόντιο-90, με ημιζωή [σ.σ: η περίοδος της αντίδρασης της μισής ποσότητας των ενεργών αντιδρώντων, όπου η αντίδραση μπορεί να είναι χημική ή πυρηνική] περίπου 30 ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν στο περιβάλλον, αν και οι συγκεντρώσεις τους μειώνονται σταδιακά.

Στον πυρήνα του προβλήματος παραμένει ο ίδιος ο αντιδραστήρας 4, ο οποίος περιείχε τεράστιες ποσότητες ουρανίου-235 και πλουτωνίου-239, δηλαδή υλικά με ημιζωές που φτάνουν τα εκατομμύρια ή και δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Παρά τη σοβαρότητα της ρύπανσης, ένα μεγάλο μέρος της ζώνης αποκλεισμού θεωρείται σήμερα διαχειρίσιμο από πλευράς κινδύνου. Ο Τζιμ Σμιθ από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ υποστηρίζει ότι «ο κίνδυνος για τους ανθρώπους δεν είναι τόσο μεγάλος σήμερα, και ίσως ποτέ δεν ήταν όσο πιστεύεται».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου τα 2/3 της περιοχής είναι τεχνικά ασφαλή για ανθρώπινη παρουσία, ενώ πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα φυσικής ακτινοβολίας λόγω γεωλογικών συνθηκών ή αεροπορικών ταξιδιών.

Σαράντα χρόνια μετά τη νύχτα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της πυρηνικής ενέργειας, το Τσερνόμπιλ της τότε ΕΣΣΔ και νυν Ουκρανίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα μέρος όπου η επιστήμη και η ανθρώπινη μνήμη συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία / ΑΡ

«Ραδιοφοβία»

Ωστόσο, η εμπειρία του Τσερνόμπιλ δεν είναι μόνο επιστημονική· είναι βαθιά ψυχολογική. Η αόρατη φύση της ακτινοβολίας δημιουργεί έναν διαρκή υπόγειο φόβο, ακόμη και σε ανθρώπους εξοικειωμένους με πυρηνικά περιβάλλοντα. Η «ραδιοφοβία», όπως την αποκαλούν, παραμένει ένας καθοριστικός παράγοντας στην αντίληψη του κινδύνου, συχνά περισσότερο από τα ίδια τα δεδομένα.

Μετά την καταστροφή, πόλεις όπως το Πρίπιατ και το Τσερνόμπιλ εκκενώθηκαν, ενώ οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στη νεόκτιστη πόλη Σλαβούτιτς. Παρά την απομάκρυνση του πληθυσμού, η περιοχή δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ πλήρως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες συνέχισαν να λειτουργούν για χρόνια μετά το ατύχημα, με τον τελευταίο να κλείνει το 2000. Επιστήμονες, τεχνικοί και προσωπικό συντήρησης παρέμειναν ενεργοί σε μια καθημερινότητα που συνδύαζε ρουτίνα και διαρκή επαγρύπνηση.

Στη 1:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986, μια δοκιμή ασφαλείας εξελίχθηκε σε καταστροφική έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού / WIKIPEDIA

Το ορόσημο

Η κατασκευή του Νέου Ασφαλούς Περιβλήματος, ενός γιγαντιαίου μεταλλικού θόλου που ολοκληρώθηκε το 2016, θεωρήθηκε ορόσημο. Το έργο, κόστους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, σχεδιάστηκε για να περιορίσει τη ραδιενέργεια και να επιτρέψει τη σταδιακή αποξήλωση του αντιδραστήρα. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ετών ανέτρεψαν αυτούς τους σχεδιασμούς.

Η ρωσική εισβολή το 2022 είχε άμεσο αντίκτυπο στη ζώνη αποκλεισμού. Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την περιοχή, έσκαψαν χαρακώματα σε μολυσμένο έδαφος, λεηλάτησαν εγκαταστάσεις και κατέστρεψαν ερευνητικό εξοπλισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι συμπεριφορά μεσαιωνικού στρατού» σχολιάζει ο Ντένις Βισνέφσκι, ερευνητής της βιόσφαιρας του Τσερνόμπιλ. Ακόμη και μετά την αποχώρησή τους, τα σημάδια της κατοχής παραμένουν: κατεστραμμένα εργαστήρια, διαλυμένα γραφεία, χαμένα δεδομένα.

Το γνωστό «Πόδι του Ελέφαντα» στο εσωτερικό του πυρήνα του αντιδραστήρα 4 / WIKIPEDIA

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ένα ρωσικό drone έπληξε το προστατευτικό περίβλημα του αντιδραστήρα, προκαλώντας πυρκαγιά που έκαιγε για εβδομάδες. «Δεν μπορείς να πεις στη ραδιενέργεια να σταματήσει να είναι ραδιενεργή» λέει χαρακτηριστικά ο επιστήμονας Βίκτορ Κρασνόφ, περιγράφοντας την πρόκληση της αποκατάστασης. Οι ζημιές καθυστέρησαν τα ήδη μακροχρόνια σχέδια αποξήλωσης, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν δεκαετίες.

Η φύση ανακαταλαμβάνει την περιοχή

Παράλληλα, η ίδια η φύση φαίνεται να ανακαταλαμβάνει την περιοχή. Η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάκαμψη της άγριας ζωής. Λύκοι, άλκες και άλλα μεγάλα θηλαστικά ζουν πλέον σε πληθυσμούς που δύσκολα συναντώνται αλλού στην Ευρώπη. «Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά καταφύγια στον κόσμο» λένε οι ερευνητές, παρότι η παρουσία ναρκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων περιορίζει την πρόσβαση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το αντιφατικό τοπίο, όπου η ζωή και η καταστροφή συνυπάρχουν, το Τσερνόμπιλ εξελίσσεται σε ένα μοναδικό πεδίο επιστημονικής έρευνας. «Είναι ένα... σούπερ μάρκετ για ερευνητές και επιστήμονες», λέει ο Βισνέφσκι, αναφερόμενος στις δυνατότητες μελέτης των επιπτώσεων της ακτινοβολίας σε κάθε μορφή ζωής. Η γνώση που παράγεται εδώ έχει ήδη αξιοποιηθεί σε άλλες κρίσεις, όπως το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το ερώτημα που ταλανίζει τον ιστότοπο New Scientist παραμένει και είναι απλό: είναι πλέον ασφαλές το Τσερνόμπιλ; / ΑΡ

Κι όμως, παρά την επιστημονική του αξία, το Τσερνόμπιλ παραμένει ένας τόπος με ανοιχτές πληγές. Περίπου 40 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στην πόλη, πολλοί από αυτούς ηλικιωμένοι που επέστρεψαν μετά την εκκένωση. Ανάμεσά τους ο 88χρονος Γεβγένι Μαρκεβίτς, που δεν εγκατέλειψε ποτέ ουσιαστικά το σπίτι του. Η καθημερινότητά του, ανάμεσα σε έναν κήπο και δεκάδες γάτες, θυμίζει ότι η ιστορία του Τσερνόμπιλ δεν είναι μόνο τεχνολογική ή περιβαλλοντική, αλλά βαθιά ανθρώπινη.

Η εικόνα της περιοχής ως ενός έρημου, απαγορευμένου τόπου είναι εν μέρει μύθος. Το Τσερνόμπιλ δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί, να κατοικείται, να παράγει γνώση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας πραγματικότητας, όπου η πυρηνική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη πολεμική απειλή. «Δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα υπολογισμών» λέει η ερευνήτρια Ολένα Παρενιούκ, αναφερόμενη στην πιθανότητα μελλοντικών πυρηνικών ατυχημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε έναν κόσμο όπου η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει στο προσκήνιο ως λύση για την κλιματική κρίση, το Τσερνόμπιλ παραμένει ταυτόχρονα προειδοποίηση και εργαστήριο. Ένα μέρος όπου το παρελθόν δεν έχει τελειώσει και το μέλλον παραμένει ανοιχτό, υπό διαρκή διαπραγμάτευση ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτική και την ίδια τη φύση.