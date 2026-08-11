Το τραπέζι που ένωσε 3.400 αγνώστους - Ξένοι κάθισαν μαζί σε ένα ασυνήθιστο δείπνο, η πόλη που το διοργάνωσε - iefimerida.gr

Το τραπέζι φιλοξένησε άφθονα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τη συνάντηση των 3.400 αυτών αγνώστων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Longer Tables διοργάνωσε το «Τραπέζι ενός Μιλίου» στο Ντένβερ. Εκατοντάδες εθελοντές στήριξαν την πρωτοβουλία με στόχο τη σύνδεση ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα, τιμώντας παράλληλα το προσωνύμιο της πόλης.

Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines, χορηγός της εκδήλωσης, προσέφερε δέκα αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής. Η πρωτοβουλία της επέτρεψε σε αγαπημένα πρόσωπα, που είχαν προταθεί από μέλη της κοινότητας, να επανασυνδεθούν στο κοινό γεύμα.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την πρωτοβουλία, περιγράφοντάς την ως «πραγματική ευλογία». Πολλοί παρευρισκόμενοι έκαναν νέες φιλίες, τονίζοντας το θερμό πνεύμα συνάντησης και τη μεταδοτική ενέργεια της κοινής εμπειρίας στο τραπέζι.

Η Longer Tables, με δράση από το 2013 σε πέντε πολιτείες, προωθεί τα κοινά γεύματα για την καλλιέργεια κουλτούρας σύνδεσης. Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης, δεσμεύτηκε να καθιερώσει το «Τραπέζι ενός Μιλίου» ως ετήσιο θεσμό.

Πάνω από 3.400 κάτοικοι του Ντένβερ κάθισαν πλάι πλάι σε ένα τραπέζι μήκους ενός μιλίου, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που θέλει να αποδείξει πως ένα κοινό γεύμα μπορεί ακόμη να ενώνει ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και κουλτούρας.

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Η δύναμη των κοινών γευμάτων ως εργαλείο σύνδεσης

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Longer Tables, που πιστεύει στη δύναμη των κοινών γευμάτων ως εργαλείο σύνδεσης, διοργάνωσε το πρώτο «Τραπέζι ενός Μιλίου» στο πανεπιστημιούπολη Aurraria, στο κέντρο του Ντένβερ, στην πολιτεία του Κολοράντο.

Το τραπέζι, μήκους περίπου 1.600 μέτρων, φιλοξένησε άφθονα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, τα οποία σερβιρίστηκαν σε μια ηλιόλουστη Κυριακή απόγευμα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τη συνάντηση αγνώστων.

«Η ανταπόκριση της κοινότητας στο πρώτο μας Τραπέζι ενός Μιλίου ήταν συντριπτικά θετική», δήλωσε ο Τιμ Τζόουνς, ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Longer Tables.

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Το τραπέζι, μήκους περίπου 1.600 μέτρων, φιλοξένησε άφθονα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, τα οποία σερβιρίστηκαν σε μια ηλιόλουστη Κυριακή απόγευμα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τη συνάντηση αγνώστων / ΙΝSTAGRAM

«Είναι πραγματικά συγκινητικό και βαθιά ενθαρρυντικό να ακούς τους καλεσμένους να μιλούν για το πόσο πρόθυμοι και ευγνώμονες είναι να συνδεθούν με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες. Ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε ουσιαστικές σχέσεις, και το τραπέζι το κάνει αυτό εφικτό».

Εκατοντάδες εθελοντές ανέλαβαν να στήσουν και να σερβίρουν τους καλεσμένους στο τραπέζι, το οποίο πήρε το όνομά του ως φόρος τιμής στο προσωνύμιο του Ντένβερ, «η Πόλη του Υψομέτρου του Ενός Μιλίου».

Ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης, η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines, προσέφερε δέκα έκπληξη αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής, ώστε αγαπημένα πρόσωπα να επανασυνδεθούν γύρω από το πλούσιο γεύμα που ετοίμασε η εταιρεία εστίασης Serendipity Catering.

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Η Longer Tables ξεκίνησε την αποστολή της να προωθεί τα κοινά γεύματα το 2013 / ΙΝSTAGRAM

Η αεροπορική εταιρεία επέλεξε δέκα άτομα που είχαν προταθεί από μέλη της κοινότητας και κάλυψε επίσης τα έξοδα διαμονής τους, ώστε να μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι, επανασυνδεόμενοι με αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά και δημιουργώντας νέες φιλίες.

Η Κιμ Έβανς ταξίδεψε με αεροπλάνο από τη Φιλαδέλφεια στο Ντένβερ για να συναντήσει την Χάνα Κάχαν, μια παλιά της φίλη που είχε πρόσφατα αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, και χαρακτήρισε την εμπειρία «πραγματικά ευλογία». Η Έβανς έκανε νέες φιλίες στην εκδήλωση και σχεδιάζει να διατηρήσει επαφή με τους ανθρώπους που κάθισαν δίπλα της.

«Η ενέργεια στο Τραπέζι ενός Μιλίου ήταν μεταδοτική», είπε η Λέξι Μίλερ, ανώτερη στέλεχος της Southwest Airlines. «Πιστεύουμε πως η κοινότητα είναι κάτι περισσότερο από έναν τόπο, είναι η καρδιά αυτού που μας φέρνει όλους μαζί».

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Έκτοτε έχει διοργανώσει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις σε πέντε πολιτείες, με στόχο να βοηθήσει πόλεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις και γειτονιές να καλλιεργήσουν κουλτούρες σύνδεσης και ένταξης / INSTAGRAM

Μία από τις καλεσμένες, η Νταϊάνα Σαμέτ, ένιωσε «ενθουσιασμένη» από την ιδέα του Τραπεζιού ενός Μιλίου και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που παρευρέθηκε. «Γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους και νιώσαμε απλώς ένα θερμό πνεύμα συνάντησης ως κοινότητα», είπε.

Η Longer Tables ξεκίνησε την αποστολή της να προωθεί τα κοινά γεύματα το 2013. Έκτοτε έχει διοργανώσει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις σε πέντε πολιτείες, με στόχο να βοηθήσει πόλεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις και γειτονιές να καλλιεργήσουν κουλτούρες σύνδεσης και ένταξης.

Η οργάνωση δεσμεύτηκε να καθιερώσει το Τραπέζι ενός Μιλίου ως ετήσιο θεσμό για τους κατοίκους του Ντένβερ.