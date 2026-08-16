Μυστικά, υπόγειες σήραγγες και «καταραμένο» άλογο: Οι πιο παράξενες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το Αεροδρόμιο του Ντένβερ - iefimerida.gr

Το αεροδρόμιο του Ντένβερ, (Denver International Airport - DIA) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο διάσημα «κέντρα» θεωριών συνωμοσίας στις ΗΠΑ.

Από την ημέρα που άνοιξε το 1995, αντικαθιστώντας το Stapleton International Airport, συνοδεύεται από φήμες για μυστικές σήραγγες, υπόγειες βάσεις, μυστικές εταιρείες και «καταραμένα» έργα τέχνης. Η απόστασή του -περίπου 32 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ντένβερ- το υψηλό κόστος και οι καθυστερήσεις στην κατασκευή του, ενίσχυσαν την αίσθηση ότι «κάτι κρύβεται από κάτω».

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Παρά τις αλλόκοτες ιστορίες, το ίδιο το αεροδρόμιο έχει αγκαλιάσει το μύθο του, χρησιμοποιώντας χιουμοριστικές καμπάνιες μάρκετινγκ με γιγάντιες σαύρες και πινακίδες που γράφουν: «Συγγνώμη για τον θόρυβο, χρειάζονται πολύ μεγάλα τρυπάνια για να φτάσουμε στον κάτω κόσμο». Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να παίρνουν τις θεωρίες πολύ σοβαρά.

Γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας επιμένουν

Η American Psychological Association επισημαίνει ότι η πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας συχνά συνδέεται με την ανθρώπινη ανάγκη για νόημα και ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ασάφειες ή ανεξήγητες λεπτομέρειες. Στην περίπτωση του DIA, το υπερβολικό κόστος και οι καθυστερήσεις στην κατασκευή του δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για πιο «συναρπαστικές» εξηγήσεις από τις πραγματικές.

1. Η «Νέα Παγκόσμια Τάξη» και η υποτιθέμενη ναζιστική αρχιτεκτονική

Μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες υποστηρίζει ότι το αεροδρόμιο κατασκευάστηκε από τη «Νέα Παγκόσμια Τάξη» (New World Order) και ότι οι διάδρομοι προσγείωσης σχηματίζουν σβάστικα όταν τους δει κανείς από ψηλά. Παρότι η ομοιότητα δεν επιβεβαιώνεται από πραγματικές αεροφωτογραφίες, η φήμη ενισχύθηκε από μια πλάκα αφιερώματος που αναφέρει τον οργανισμό New World Airport Commission. Η επιτροπή αυτή, ωστόσο, δημιουργήθηκε αποκλειστικά για λόγους δημοσιότητας και το όνομά της είναι εμπνευσμένο από τη μουσική σύνθεση New World Symphony του Antonín Dvořák.

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Το αεροδρόμιο του Ντένβερ / Φωτογραφία: Denver International Airport

2. Το «καταραμένο» μπλε άλογο Blucifer

Το γιγάντιο γλυπτό Blue Mustang -γνωστό ως «Blucifer»- με τα κόκκινα φωτεινά μάτια έχει γίνει σύμβολο των θεωριών συνωμοσίας. Κάποιοι το συνδέουν με τους Τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης. Ο δημιουργός του, Luis Jiménez, χρησιμοποίησε LED φώτα ως φόρο τιμής στον πατέρα του, αλλά η ιστορία πήρε σκοτεινή τροπή όταν ο ίδιος σκοτώθηκε το 2006 από κομμάτι του αγάλματος που αποκολλήθηκε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι το άγαλμα είναι «καταραμένο».

Το «καταραμένο» μπλε άλογο «Blucifer» / Φωτογραφία: Denver International Airport

3. Η υποτιθέμενη έδρα των Illuminati

Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι το αεροδρόμιο αποτελεί μυστική βάση των Illuminati. Η ύπαρξη μιας χρονοκάψουλας που θα ανοιχτεί το 2094 και φέρει σύμβολα των Freemasons (γνωστοί ως Ελευθεροτέκτονες) τροφοδότησε τις υποψίες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι Illuminati χρηματοδότησαν το έργο λόγω του υπερβολικού κόστους του, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι τα πρώτα πέντε κτίρια θάφτηκαν κάτω από νεότερες κατασκευές για να δημιουργηθεί μια υπόγεια βάση.

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4. Οι υπόγειες σήραγγες και οι θεωρίες για καταφύγια

Το DIA διαθέτει πράγματι ένα εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων, τρένων και ένα παλιό αυτοματοποιημένο σύστημα αποσκευών. Οι θεωρητικοί συνωμοσίας, όμως, υποστηρίζουν ότι οι σήραγγες αυτές λειτουργούν ως καταφύγια για την παγκόσμια ελίτ ή ότι φιλοξενούν εξωγήινους και «ανθρώπους-σαύρες». Μια ακόμη πιο ακραία θεωρία υποστηρίζει ότι οι σήραγγες συνδέονται με το North American Aerospace Defense Command (Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας), περίπου 145 χιλιόμετρα μακριά, κάτι που θεωρείται πρακτικά αδύνατο.

Σήραγγα του αεροδρομίου του Ντένβερ / Φωτογραφία: Denver International Airport

5. Τα έργα τέχνης που «προφητεύουν» την Αποκάλυψη

Το αεροδρόμιο φιλοξενεί εντυπωσιακά έργα τέχνης, τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο παρερμηνειών. Οι τοιχογραφίες του Leo Tanguma, Children of the World Dream of Peace και In Peace and Harmony with Nature, έχουν κατηγορηθεί ότι απεικονίζουν βιολογικό πόλεμο και τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν την ειρήνη και την οικολογική συνείδηση. Το έργο Notre Denver του Terry Allen, με δύο γκαργκόιλ στον χώρο παραλαβής αποσκευών, έχει επίσης παρεξηγηθεί, παρότι τα γκαργκόιλ παραδοσιακά θεωρούνται σύμβολα προστασίας.