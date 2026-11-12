Σαρδέλες, βότκα και παρμεζάνα: Τα κουτιά επιβίωσης των σεφ -Τι θα αποθήκευαν οι κορυφαίοι μάγειρες για την ώρα της κρίσης

Η Evening Standard ρώτησε μερικούς από τους πιο γνωστούς σεφ του Λονδίνου τι θα έβαζαν στο δικό τους κουτί επιβίωσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο διάσημος σεφ Μισέλ Ρου ανακαλεί τις συνήθειες της γιαγιάς του μετά τον πόλεμο, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης αποθεμάτων. Ο ίδιος θα εφοδιαζόταν με κονσέρβες σαρδέλας και μια φιάλη βότκα για επιβίωση.

Η εμπειρία ενός μαζικού μπλακ-άουτ στην Ιβηρική Χερσόνησο λειτουργεί ως πρόσφατο παράδειγμα κοινωνικής παράλυσης. Για δώδεκα ώρες, μεταφορές, επικοινωνίες και βασικές υπηρεσίες διακόπηκαν, δίνοντας μια γεύση από ένα σενάριο κρίσης.

Σεφ του Λονδίνου προτείνουν ποικίλες επιλογές για το κουτί επιβίωσης, από παραδοσιακές κονσέρβες και τουρσιά μέχρι γκουρμέ προϊόντα, όπως αντζούγιες, πορτσίνι και εκλεκτό τσάι, αντανακλώντας διαφορετικές φιλοσοφίες και οικογενειακές παραδόσεις.

Η ιδέα της επιβίωσης εξελίσσεται σε γκουρμέ ετοιμότητα, με στόχο ένα «μεσογειακό απεριτίφ», αντί για απλές μερίδες ανάγκης. Στα εφόδια περιλαμβάνονται ελιές, σαλάμι, πατατάκια, ακόμη και έτοιμα κοκτέιλ για τη διατήρηση του ηθικού.

Το 2026 η προετοιμασία δεν είναι πια υπόθεση μόνο των... προσκόπων, με τον χυλό σε σακουλάκι και τις έτοιμες μερίδες κοτόπουλου. Οι βρετανικές αρχές έχουν βγάλει οδηγίες προς τα νοικοκυριά να μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους για τρεις ημέρες. Στον δημόσιο διάλογο κυκλοφορούν σενάρια για πυραύλους, για ψηφιακό πόλεμο, για ένα ανεξέλεγκτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή για χάκερ που χτυπούν τα ηλεκτρικά δίκτυα. Η Evening Standard ρώτησε μερικούς από τους πιο γνωστούς σεφ του Λονδίνου τι θα έβαζαν στο δικό τους κουτί επιβίωσης.

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Επιβίωση με γεύση

«Τους πρώτους έξι μήνες της μαθητείας μου στο Παρίσι κοιμόμουν στον καναπέ της γιαγιάς Ρου», θυμάται ο Μισέλ Ρου. «Είχε περάσει τον πόλεμο και είχε μεγαλώσει τέσσερα παιδιά, ήξερε τι θα πει στέρηση. Θυμάμαι τα ντουλάπια της, γεμάτα από πάνω ως κάτω με κονσέρβες λαχανικών, τουρσιά, ζάχαρη, αλεύρι, γάλα σε σκόνη. Για την περίπτωση κρίσης, αυτό ήταν το φυσιολογικό.

Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος δεν κρατά πια αποθέματα.» Ο ίδιος θα έπαιρνε σαρδέλες σε κονσέρβα, τον αγαπημένο του μεζέ, που τις τρώει κατευθείαν από το κουτί με ταμπάσκο ή κέτσαπ. Θα έπαιρνε και ένα μπουκάλι βότκα, «για να πιεις ή για απολύμανση, και άλλωστε παίρνει φωτιά εύκολα». Φασόλια σε σάλτσα ντομάτας, την κλασική βρετανική κονσέρβα, δεν θα έπαιρνε, γιατί κανείς στην οικογένεια Ρου δεν τα συμπαθεί. «Ο πατέρας μου τα έτρωγε με το αγγλικό πρωινό. Όλοι ανατριχιάζαμε.»

Ο δημοσιογράφος Τζος Μπάρι έχει ζήσει από πρώτο χέρι κάτι σαν πρόβα. Στις 28 Απριλίου 2025, όταν η Ιβηρική χερσόνησος βυθίστηκε στο σκοτάδι, βρισκόταν στο Gran Hotel Mas d’en Bruno, ένα αγρόκτημα με αμπελώνα 500 ετών στην περιοχή Πριοράτ της Ισπανίας. Όταν ζήτησε τον κωδικό του ασύρματου δικτύου, ένας υπάλληλος τον καθησύχασε ότι η σύνδεση θα επανερχόταν σύντομα.

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Σύντομα έγινε φανερό ότι είχαν σβήσει τα πάντα. Τα μετρό σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Λισαβόνα και Πόρτο σταμάτησαν, οι πτήσεις καθηλώθηκαν, τα φανάρια έσβησαν και τα νοσοκομεία λειτουργούσαν με γεννήτριες. Το δείπνο εκείνο το βράδυ ήταν αλλαντικά και τυριά υπό το φως των κεριών. Για δώδεκα ώρες, όμως, το αποκαλυπτικό σενάριο είχε μια ανησυχητική αληθοφάνεια.

«Εγώ θα είχα βούκινα», λέει η Έμιλι Ρου, κόρη του Μισέλ. Θα είχε επίσης κονσέρβες με φασόλια, ντομάτες, καρότα και αρακά. Η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, η Ρεϊμόντ, που θα γίνει 100 ετών του χρόνου, καλλιεργούσε στην Αβινιόν τα λαχανικά της και τα συντηρούσε μόνη της για τον χειμώνα. «Πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα τουρσιά», λέει.

ΜΙΣΕΛ ΡΟΥ / WIKIPEDIA

Η Φλόρενς Νάιτ, από το εστιατόριο Lunette στο ξενοδοχείο St Clement, δεν έχει καμία αντίρρηση για τα φασόλια σε σάλτσα: «Μου αρέσουν της Heinz». Στο κουτί της θα έβαζε επίσης αντζούγιες Codesa, αποξηραμένα μανιτάρια πορτσίνι και ένα μπουκάλι Wehlener Sonnenuhr Spätlese του 2023. Θα έπαιρνε κι ένα σκούρο ζυμωμένο τσάι από το όρος Ναννουό στο Γιουνάν της Κίνας. Έντεκα ορόφους πιο κάτω, ο Ντάνι Μπόχαν του Café Clement, με θέα στον Τάμεση, θα έπαιρνε φουά γκρα σε κονσέρβα, με τουρσί και ισπανικό μπράντι Cardenal Mendoza. Για επιδόρπιο θα είχε ροδάκινα κομπόστα με μέλι και ζαχαρούχο γάλα.

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Η Χόλι Μίντλετον-Τζόζεφ, από το Hausu στο Πέκαμ, θα έπαιρνε φασόλια, κράκερ, αντζούγιες, αλάτι Maldon και «καλό ελαιόλαδο». «Θα έπρεπε να έχω ένα μπουκάλι βότκα και τσιγάρα», προσθέτει. Ο Μάικλ Κέινς, του ξενοδοχείου The Stafford στο Μέιφερ, είναι πιο μετρημένος. «Ίσως έθαβα μια παρμεζάνα στον κήπο, όπως ο Σάμιουελ Πιπς. Οι θετοί μου γονείς μεγάλωσαν στον πόλεμο και κάναμε πολύ ελεύθερη κατασκήνωση, οπότε νομίζω ότι θα τα κατάφερνα.» Στο κουτί του θα έβαζε ψάρια και κρέατα σε κονσέρβα, διατηρημένα λαχανικά, κορν μπιφ και ροδάκινα κομπόστα.

Ο Τζακ Κόγκινς, από το Goodbye Horses στο Ντε Μποβουάρ, έχει ελληνικές ρίζες / YOUΤUBE

«Η γιαγιά μου είναι Ελληνίδα»

Ο Τζακ Κόγκινς, από το Goodbye Horses στο Ντε Μποβουάρ, έχει ελληνικές ρίζες. «Η γιαγιά μου είναι Ελληνίδα. Θυμάμαι που την επισκεπτόμουν και έβλεπα πολλά ντολμαδάκια, χταπόδι και χόρτα σε κονσέρβα.» Θα έπαιρνε και γίγαντες από τα τουρκικά μπακάλικα του Λονδίνου, καθώς και τη σάλτσα Reggae Reggae: «Την έχω πάνω σε όλα. Πρόσφατα την έβαλα σε σάντουιτς με αυγό. Σοβαρά τώρα!» Η συγγραφέας και μαγείρισσα Αλεξάντρα Ντάντλι θα κουβαλούσε όσα καυτερά λάδια μπορεί. Για ένα από αυτά, με ζυμωμένη σόγια, λέει ότι «θα έκανε νόστιμα ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών».

Ο Τζέιμς Κλόουζ, που μόλις ανέλαβε στο Rockliffe Hall στη βορειοανατολική Αγγλία, έχει σκεφτεί το θέμα διεξοδικά. Στη λίστα του περιλαμβάνονται ελιές Perelló, που τις θεωρεί «αδιαπραγμάτευτες», σαρδέλες, σαλάμι, αποξηραμένο βοδινό, πατατάκια από το Γιόρκσαϊρ και ζελεδάκια.

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«Θέλω το κουτί επιβίωσής μου να μοιάζει λιγότερο με μερίδες έκτακτης ανάγκης και περισσότερο με μεσογειακό απεριτίφ, με μερικά βρετανικά κλασικά», λέει. «Η πρακτικότητα μετράει, αλλά το ίδιο μετράει και το να τρως καλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.» Θα έβαζε μέσα και μερικά έτοιμα ανάμεικτα ποτά σε επίπεδες θήκες, τόσο λεπτές που χωρούν στη σχισμή της πόρτας για την αλληλογραφία.