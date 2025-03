Ηθοποιός από τα «Φιλαράκια» αποκαλύπτει: «Τα γυρίσματα του Friends ήταν ένα τοξικό, ρατσιστικό περιβάλλον» - iefimerida.gr

Ένας ηθοποιός του «Friends» ισχυρίζεται ότι τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς ήταν ένα «τοξικό περιβάλλον».

Ο ηθοποιός Stephen Park, ο οποίος εμφανίστηκε στα επεισόδια «The One with the Chicken Pox» και «The One with the Ultimate Fighting Champion» στο «Friends», αποκάλυψε ότι δεν έχει θετικές αναμνήσεις από την εποχή που συμμετείχε στη σειρά, την οποία χαρακτήρισε «τοξικό και ρατσιστικό περιβάλλον».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας προ ημερών συνέντευξής του στο podcast Pod Meets World, ο Παρκ είπε: «Ένιωθα ότι ήταν ένα είδος τοξικού και μισαλλόδοξου περιβάλλοντος. Ο Τζέιμς Χονγκ ήταν ο ηθοποιός που ήταν επίσης στο επεισόδιο μαζί μου, και ο βοηθός σκηνοθέτη τον καλούσε στο πλατό και φώναζε "Πού στο διάολο είναι αυτός ο Ασιάτης; Φέρτε μου τον Ασιάτη!"».

«Κάτι συνηθισμένο»

Ο Παρκ συνέχισε, λέγοντας: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, ξέρετε, αλλά αυτό το περιβάλλον ήταν συνηθισμένο στο Χόλιγουντ το 1997 - ή τουλάχιστον αυτό υποθέτω ότι ήταν. Κανείς δεν ένιωσε την ανάγκη να τον διορθώσει ή να πει κάτι γι' αυτό. Οπότε αυτή είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά για τότε».



Ο ηθοποιός υπενθύμισε πως προσπάθησε να επικοινωνήσει με το Screen Actors Guild για το περιστατικό, με έναν εκπρόσωπο να τον ενθαρρύνει να γράψει ένα άρθρο σαν επιστολή στους LA Times.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παρκ έγραψε στην εφημερίδα και τελικά στάλθηκε ένας δημοσιογράφος της για να πάρει συνέντευξη από τον Παρκ σχετικά με το υποτιθέμενο περιστατικό - αλλά η συνέντευξη δεν δημοσιεύθηκε ποτέ.



Ο ηθοποιός κυκλοφόρησε τελικά την επιστολή του σε πολλούς ανθρώπους μέσω μιας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον ηθοποιό Mickey-17 να περιγράφει πως «έγινε viral πριν καν υπάρξει η λέξη “viral”».



«Είχα γίνει τόσο φυλετικά συνειδητοποιημένος και τόσο θυμωμένος που έβλεπα τα πάντα μέσα από τον φακό της φυλής», δήλωσε ο Παρκ. «Ένιωθα ότι δεν υπήρχε ελευθερία. Δεν ένιωθα καμία ελευθερία. Έτσι, δεν είχα ιδέα τι θα έκανα, αλλά απλά αποφάσισα να εγκαταλείψω το Χόλιγουντ. Είπα σε όλους: "Δεν παίζω πια με αυτούς τους όρους"».