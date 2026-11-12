«Τα Φιλαράκια»: πόσα θα έβγαζαν σήμερα η Μόνικα, η Ρέιτσελ, ο Ρος και η παρέα τους -Οι μισθοί των ηρώων της σειράς

Στα σενάρια και των δέκα κύκλων υπάρχουν λογαριασμοί, στοιχήματα, δανεικά. Τον μισθό κανενός από τους έξι, όμως, δεν τον μαθαίνουμε πουθενά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η πορεία της Μόνικα ως αρχιμάγειρας, από την απόλυση έως την επαγγελματική καταξίωση, αποκαλύπτει μισθούς που ονομαστικά αυξήθηκαν αλλά στην πραγματικότητα μειώθηκαν, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για τη Νέα Υόρκη.

Η Ρέιτσελ, ξεκινώντας ως σερβιτόρα, ανέβηκε επαγγελματικά σε υπεύθυνη αγορών και στέλεχος στη Ralph Lauren, εξασφαλίζοντας σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις που την έφεραν σε αποδοχές της τάξης των 189.490 δολαρίων το 2025.

Το επάγγελμα του Τσάντλερ στην ανάλυση δεδομένων ήταν από τα λίγα που ξεπέρασαν τον πληθωρισμό, ενώ οι αποδοχές του Ρος ως καθηγητή παλαιοντολογίας απλώς ακολούθησαν την αύξηση του κόστους ζωής χωρίς πραγματική αύξηση.

Η Φίμπι ως θεραπεύτρια μάλαξης είδε το εισόδημά της να μειώνεται σημαντικά σε πραγματικούς όρους, ενώ η αμοιβή του Τζόι ως ηθοποιού παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς καταγράφονται μόνο ωριαίες αποδοχές στον ασταθή του κλάδο.

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Τα Φιλαράκια», η Ρέιτσελ, η Φίμπι και ο Τζόι ξεσηκώνονται εξαιτίας ενός δείπνου. Όπως το θέτει η Ρέιτσελ, οι άλλοι τρεις απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι «δεν βγάζουμε τόσα λεφτά όσο εκείνοι». Πιο κοντά σε απόδειξη μισθοδοσίας η σειρά δεν έφτασε ποτέ. Στα σενάρια και των δέκα κύκλων υπάρχουν λογαριασμοί, στοιχήματα, δανεικά, ακόμη και η αμοιβή των 700 δολαρίων για τη συμμετοχή σε μια μελέτη γονιμότητας. Τον μισθό κανενός από τους έξι, όμως, δεν τον μαθαίνουμε πουθενά.

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Δέκα κύκλοι «Τα Φιλαράκια» και κανένας μισθός

Το περιοδικό Mental Floss στράφηκε λοιπόν στις επίσημες στατιστικές. Ο Ματ Χόφμαν συγκέντρωσε από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ τις μέσες ετήσιες αποδοχές στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Τα στοιχεία αφορούν τον Νοέμβριο του 2004, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε η σειρά, και τον Μάιο του 2025, την πιο πρόσφατη δημοσίευση. Η περιοχή που καταγράφει σήμερα η υπηρεσία είναι μεγαλύτερη από τότε, ενώ η έρευνα δεν περιλαμβάνει τους αυτοαπασχολούμενους. Τα ποσά δίνουν επομένως μια ενδεικτική εικόνα και όχι ακριβείς μισθούς.

Η Μόνικα Γκέλερ ανέβηκε τα σκαλιά με κόπο. Στο ίδιο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου έγινε επικεφαλής μάγειρας της μεσημεριανής βάρδιας και απολύθηκε. Έπιασε δουλειά στο Moondance Diner, γιατί είχε μείνει με 127 δολάρια στην τράπεζα, και τελικά ανέλαβε την κουζίνα του Alessandro’s και αργότερα του Javu. Ένας αρχιμάγειρας στη Νέα Υόρκη έβγαζε κατά μέσο όρο 49.810 δολάρια το 2004, δηλαδή περίπου 83.800 σε σημερινά δολάρια. Ο μέσος όρος του 2025 είναι 74.840 δολάρια. Η δουλειά πληρώνει λοιπόν ονομαστικά περισσότερα απ' ό,τι στον τελευταίο κύκλο της σειράς, αλλά λιγότερα αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός.

Η Ρέιτσελ Γκριν πήρε τον πρώτο της μισθό από το Central Perk στον πρώτο κύκλο και απόρησε: «Ποιος είναι αυτός ο FICA; Γιατί μου παίρνει όλα τα λεφτά;». Με το αρκτικόλεξο FICA αναγράφονται στις αμερικανικές μισθοδοσίες οι κρατήσεις για την κοινωνική ασφάλιση. Οι σερβιτόροι στη Νέα Υόρκη έβγαζαν κατά μέσο όρο 22.010 δολάρια το 2000 και 55.000 το 2025. Στη συνέχεια έγινε βοηθός στο τμήμα αγορών του πολυκαταστήματος Bloomingdale’s. Εκεί ένας υπεύθυνος αγορών έβγαζε 56.210 δολάρια το 2004 και 92.580 το 2025, ποσό σχεδόν αμετάβλητο σε πραγματικούς όρους. Στον έβδομο κύκλο έγινε υπεύθυνη εμπορικής προβολής στη Ralph Lauren, με «μεγάλη αύξηση». Οι διευθυντές προμηθειών, η πιο συγγενική κατηγορία στις στατιστικές, έβγαζαν 101.280 δολάρια το 2004 και 189.490 το 2025.

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Η μυστηριώδης δουλειά του Τσάντλερ

Σε τι ακριβώς δούλευε ο Τσάντλερ Μπινγκ ήταν από τα μόνιμα αστεία της σειράς, και στις στατιστικές δεν εντοπίζεται ευκολότερα. Η περιγραφή που δίνει η ίδια η σειρά, «στατιστική ανάλυση και αναδιάρθρωση δεδομένων», παραπέμπει σε στατιστικολόγο. Οι στατιστικολόγοι στη Νέα Υόρκη έβγαζαν κατά μέσο όρο 63.910 δολάρια το 2004 και 145.760 το 2025. Είναι ένα από τα λίγα επαγγέλματα της λίστας που ξεπέρασαν με άνεση τον πληθωρισμό. Αν θεωρηθεί αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων, οι αποδοχές του ανέβηκαν από 77.270 σε 129.150 δολάρια. Στον ένατο κύκλο παραιτήθηκε για μια άμισθη πρακτική άσκηση στη διαφήμιση, που αποδίδει ακριβώς τα ίδια σε κάθε δεκαετία.

Ο Ρος Γκέλερ πέρασε από το μουσείο στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Στον τελευταίο κύκλο μονιμοποιήθηκε και έσπευσε να θυμίσει σε όλους: «Πήρα την μονιμότητα, δεν κέρδισα το λαχείο». Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές γεωεπιστημών στη Νέα Υόρκη έβγαζαν 68.260 δολάρια το 2004 και 115.190 το 2025, μια αύξηση που ακολούθησε σχεδόν κατά γράμμα τον πληθωρισμό. Οι γεωεπιστήμονες εκτός πανεπιστημίου ανέβηκαν από 68.630 σε 104.070 δολάρια.

ΝΒC

Η Φίμπι Μπουφέ είναι εκείνη που έχασε το περισσότερο έδαφος. Οι θεραπευτές και μασέζ στη Νέα Υόρκη έβγαζαν κατά μέσο όρο 56.620 δολάρια το 2004, περίπου 95.300 σε σημερινά δολάρια. Ο μέσος όρος του 2025 είναι 61.880 δολάρια και η διάμεση τιμή μόλις 50.600. Η στατιστική αυτή αφήνει ωστόσο έξω όσους εργάζονται ανεξάρτητα, και η Φίμπι συχνά δούλευε για τον εαυτό της. Κάποια στιγμή μάλιστα αστειεύτηκε ότι είχε ανεβάσει την ταρίφα της στα 500 δολάρια την ώρα.

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Ο Τζόι Τριμπιάνι είναι ο πιο δύσκολος στην αποτίμηση. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δεν δημοσιεύει ετήσιες αποδοχές για τους ηθοποιούς, παρά μόνο ωριαίες. Σημειώνει μάλιστα ότι η δουλειά τους συχνά διαρκεί μια μέρα ή μια εβδομάδα. Το 2025 ένας ηθοποιός στη Νέα Υόρκη έβγαζε κατά μέσο όρο 52,43 δολάρια την ώρα, με διάμεση τιμή 28,81. Για τη μοναδική μεγάλη του ταινία, το «Shutter Speed», ο Τζόι θα έπαιρνε ένα λεπτό για κάθε δολάριο εισπράξεων. Η συμφωνία είναι καλύτερη απ' όσο ακούγεται, αρκεί η ταινία να γυριστεί.

Τα πραγματικά χρήματα στη σειρά «Τα Φιλαράκια» τα έβγαλαν οι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τους ήρωες. Στον πρώτο κύκλο έπαιρναν 22.000 δολάρια ανά επεισόδιο και στον τελευταίο ένα εκατομμύριο.