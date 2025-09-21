Το πιο στοιχειωμένο σπίτι των ΗΠΑ βγαίνει στο σφυρί - Η απόκοσμη οικία του «The Conjuring» αναζητά νέο ιδιοκτήτη - iefimerida.gr

Περισσότερο από δέκα χρόνια αφότου οι θεατές τρομοκρατήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, το σπίτι επιστρέφει στα πρωτοσέλιδα με έναν νέο και εξίσου θεαματικό τρόπο: θα βγει σε δημοπρασία ανήμερα του Χάλογουιν.

Στην καρδιά του Ρόουντ Άιλαντ, στο Μπέριλβιλ, στέκει ένα αγροτόσπιτο που μοιάζει περισσότερο με μύθο παρά με ακίνητο. Χτισμένο το 1736, με δεκατέσσερα δωμάτια και ιστορία γεμάτη φήμες για στοιχειώματα, έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο όταν αποτέλεσε την έμπνευση για την ταινία The Conjuring το 2013.

Εκεί, σύμφωνα με την ταινία αλλά και τις μαρτυρίες της οικογένειας Πέρον, μια σκοτεινή παρουσία με το όνομα Μπαθσίμπα Σέρμαν στοίχειωνε τον χώρο για περισσότερο από έναν αιώνα, οδηγώντας τους ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν να παρέμβουν.

Ανήμερα του Χάλογουιν

Η απόφαση της εταιρείας JJManning Auctioneers να ξεκινήσει τη διαδικασία την 31η Οκτωβρίου στις 11 το πρωί μοιάζει σχεδόν σκηνοθετημένη, σαν να την υπαγόρευσε η ίδια η ιστορία του σπιτιού. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Τζάστιν Μάνινγκ, δήλωσε ότι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα η επικείμενη δημοπρασία έχει προκαλέσει περισσότερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι άλλες μεγάλες πωλήσεις που έχει οργανώσει, συμπεριλαμβανομένων του ιστορικού Foxboro State Hospital.

Μια απόκοσμη αύρα

Αυτή τη φορά, δεν είναι μόνο οι κατασκευαστές και οι developers που ενδιαφέρονται, αλλά και φανατικοί του τρόμου, ερευνητές παραφυσικών φαινομένων και απλοί λάτρεις του franchise που θέλουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι του κινηματογραφικού μύθου.

Το σπίτι δεν είναι καινούριο στις αγοραπωλησίες. Το 2022 πουλήθηκε έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων στη Ζακλίν Νούνιες, όμως η ιδιοκτήτρια βρέθηκε μπλεγμένη σε νομικά προβλήματα: μια σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, ακολούθησε η απώλεια της άδειας ψυχαγωγίας του ακινήτου όταν οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να την ανανεώσουν.

Πιο πριν, το σπίτι ανήκε στους Τζένιφερ και Κόρι Χάιντσεν, ερευνητές παραφυσικών φαινομένων που το μετέτρεψαν σε χώρο διανυκτέρευσης για όσους ήθελαν να ζήσουν μια νύχτα τρόμου στην πραγματικότητα. Η κόρη τους, Μάντισον, είχε γίνει γνωστή μέσω TikTok για τις καταγραφές της από το εσωτερικό του σπιτιού: συναγερμοί που χτυπούσαν χωρίς λόγο, φωτεινές σφαίρες που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν, έπιπλα που κινούνταν μόνα τους. Όλα αυτά προσέδιδαν στην τοποθεσία μια αύρα που όμοιά της δύσκολα συναντά κανείς σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο.

Η ίδια η λίστα της δημοπρασίας χαρακτηρίζει το σπίτι ως «αντικέ αγροτόσπιτο διάσημο για ιστορικά παραφυσικά φαινόμενα και δραστηριότητα». Η περιγραφή δεν είναι υπερβολή.

Δημοσιογράφοι που πέρασαν εκεί μια νύχτα μίλησαν για βιβλία που έπεφταν από τα ράφια, αντικείμενα που άλλαζαν θέση και μια γενικευμένη αίσθηση παρουσίας. Αυτά τα γεγονότα, μαζί με την κινηματογραφική διασκευή, έχουν κάνει το σπίτι σύμβολο της ποπ κουλτούρας του τρόμου.

Η απόφαση της εταιρείας JJManning Auctioneers να ξεκινήσει τη διαδικασία την 31η Οκτωβρίου στις 11 το πρωί μοιάζει σχεδόν σκηνοθετημένη, σαν να την υπαγόρευσε η ίδια η ιστορία του σπιτιού / JJManning Auctioneers

Η δημοπρασία συμπίπτει με την πρεμιέρα του νέου The Conjuring﻿

Δεν είναι όμως το μόνο ακίνητο που συνδέεται με το σύμπαν του Conjuring και γνωρίζει δεύτερη ζωή. Τον Αύγουστο του 2025, ο κωμικός Ματ Ράιφ ανακοίνωσε μέσω TikTok ότι αγόρασε με τον φίλο του, τον δημιουργό YouTube Έλτον Καστί, το σπίτι των ίδιων των Γουόρεν στο Μονρόε του Κονέκτικατ.

Μαζί με το σπίτι παρέλαβαν και ολόκληρη τη «στοιχειωμένη συλλογή» των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένης της κούκλας Αννάμπελ, που ενέπνευσε μια σειρά ταινιών. Αν και δεν είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των αντικειμένων αλλά μάλλον θεματοφύλακες για πέντε χρόνια, η αγορά τους αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει ο μύθος.

Η επικείμενη δημοπρασία του αγροτόσπιτου στο Ρόουντ Άιλαντ συμπίπτει με την πρεμιέρα του The Conjuring: Last Rites στις 5 Σεπτεμβρίου, την ταινία που παρουσιάζεται ως το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς. Οι ηθοποιοί Πάτρικ Γουίλσον και Βέρα Φαρμίγκα, που υποδύθηκαν τους Γουόρεν για περισσότερα από δέκα χρόνια, σχολίασαν πως είναι περίεργο να βλέπουν αυτά τα σπίτια να αλλάζουν χέρια, ιδίως σε κοινότητες που δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα γίνουν κέντρα τουρισμού τρόμου.

Ο Γουίλσον μάλιστα τόνισε πως το σπίτι των Γουόρεν βρίσκεται σε έναν κανονικό δρόμο με γείτονες παντού, κι ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς αυτοί οι κάτοικοι θα αντέξουν ουρές επισκεπτών. Παρόμοιες ανησυχίες πιθανόν να προκύψουν και στο Μπέρριλβιλ, όπου το αγροτόσπιτο στέκει σε οκτώ στρέμματα γης, προσελκύοντας ήδη από τα χρόνια των Χάιντσεν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Τζάστιν Μάνινγκ, δήλωσε ότι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα η επικείμενη δημοπρασία έχει προκαλέσει περισσότερο ενδιαφέρον απ' ό,τι άλλες μεγάλες πωλήσεις που έχει οργανώσει / JJManning Auctioneers

Δεν ήταν απλώς μια τουριστική εμπειρία

Όσοι μιλούν για το σπίτι συχνά αναφέρουν μια διττή εμπειρία: από τη μία είναι η γοητεία της ιστορίας, η αδρεναλίνη του τρόμου, η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε σκηνικό ταινίας. Από την άλλη, υπάρχει και η αίσθηση ενός αληθινού βάρους, μιας παρουσίας που δεν μπορεί να εξηγηθεί με απλές λέξεις. Η δημοσιογράφος Τζούλι Τζόρνταν του περιοδικού People περιέγραψε πως, όταν διανυκτέρευσε εκεί, είδε μπάλες φωτός, άκουσε συναγερμούς να ενεργοποιούνται και ένιωσε τα έπιπλα να κινούνται. Δεν ήταν απλώς μια τουριστική εμπειρία, αλλά μια βεβαιότητα ότι κάτι όντως συνέβαινε μέσα σε αυτούς τους τοίχους.

Η δημοπρασία του σπιτιού στο Χάλογουιν δεν είναι απλώς μια εμπορική πράξη. Είναι μια στιγμή που συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο το παλιό, το στοιχειωμένο και το λαϊκό φαντασιακό συναντιούνται. Κάποιος θα αποκτήσει ένα ακίνητο 3.000 τετραγωνικών ποδιών με μεγάλη αγροτική γη· ταυτόχρονα, θα γίνει κληρονόμος μιας ιστορίας που συνεχίζει να εμπνέει ταινίες, βιβλία, τουρισμό και φόβο. Οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ότι δεν αγοράζουν μόνο τοίχους και σκεπή αλλά ένα κομμάτι ζωντανού μύθου, που ανανεώνεται κάθε φορά που πέφτει το φως, κάθε φορά που μια πόρτα τρίζει χωρίς λόγο.

Σε μια εποχή που τα περισσότερα ακίνητα κρίνονται για την αξία επένδυσης, την τοποθεσία ή το δυναμικό ανακαίνισης, το «σπίτι του Conjuring» κρίνεται για την ικανότητά του να αφηγείται ιστορίες. Γι’ αυτό και η δημοπρασία του στο πιο σκοτεινό ημερολόγιο της χρονιάς δεν είναι μόνο μια σύμπτωση αλλά μια τελετουργία.

Είτε καταλήξει σε κάποιον developer είτε σε έναν συλλέκτη του υπερφυσικού, το σίγουρο είναι ότι το αγροτόσπιτο στο Μπέρριλβιλ θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη φαντασία μας. Όπως κάθε καλό στοιχειωμένο σπίτι, δεν ανήκει ποτέ ολοκληρωτικά σε κανέναν - ανήκει στις ιστορίες που κουβαλάει.