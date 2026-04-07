SOS γραμμένο στην άμμο έσωσε ζευγάρι που εγκλωβίστηκε σε πλημμύρες στη Χαβάη -Μια δραματική διάσωση - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ έλαβε κλήσεις για βοήθεια λόγω πλημμυρών στη Χαβάη και έσωσε πέντε ανθρώπους και έναν σκύλο από μια στέγη, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο.

Ένα ζευγάρι εγκλωβίστηκε στην παραλία Yokohama Bay λόγω απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου τους και έγραψε «SOS» στην άμμο για να τους διασώσουν.

Μετά την ανίχνευση του SOS, το πλήρωμα του ελικοπτέρου έφτασε γρήγορα και διέσωσε το ζευγάρι, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια στον αεροσταθμό της Ακτοφυλακής.

Η Ακτοφυλακή κινητοποίησε επιπλέον μέσα για εκτίμηση ζημιών και έρευνα για άλλους εγκλωβισμένους, με προτεραιότητα τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ένα αυτοσχέδιο μήνυμα «SOS» γραμμένο στην άμμο αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωση δύο επισκεπτών στη Χαβάη, της Emma Stasko και του Logan Bonn. Οι διασώσεις εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες προ ημερών, όταν έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, αποκόπτοντας δρόμους και εγκλωβίζοντας ανθρώπους σε απομονωμένες περιοχές.

Οι πρώτες κλήσεις για βοήθεια καταγράφηκαν το πρωί της ημέρας εκείνης, όταν προσωπικό της United States Coast Guard στο Χονολουλού ενημερώθηκε για άτομα που είχαν παγιδευτεί σε διαρκώς ανερχόμενα νερά κοντά στην περιοχή Waialua. Αμέσως κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο τύπου MH-60 Seahawk του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο κατάφερε να εντοπίσει πέντε ανθρώπους και έναν σκύλο πάνω σε στέγη κτιρίου. Με επιχείρηση ανύψωσης, οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον αεροσταθμό της Ακτοφυλακής στο Kapolei.

«Σημείωσε τη θέση! Υπάρχει ένα SOS γραμμένο στην άμμο”»

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 4 το απόγευμα, μια δεύτερη επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε στην απομακρυσμένη παραλία Yokohama Bay, όταν πλήρωμα ελικοπτέρου MH-65 Dolphin της Ακτοφυλακής εντόπισε ένα μεγάλο μήνυμα κινδύνου χαραγμένο στην άμμο. «Ένας από τους άνδρες στο πίσω μέρος είπε: “Σημείωσε τη θέση! Υπάρχει ένα SOS γραμμένο στην άμμο”», περιέγραψε ο υποπλοίαρχος Alex Mead. «Και μετά πρόσθεσε: “Νομίζω ότι βλέπω ανθρώπους να μας χαιρετούν”».

Το μήνυμα οδήγησε τους διασώστες στους δύο επισκέπτες από το Κολοράντο, τη Stasko και τον Bonn, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί όταν τα νερά κάλυψαν τον αυτοκινητόδρομο Farrington Highway - τη μοναδική οδική πρόσβαση προς και από την περιοχή. Το ζευγάρι είχε φτάσει νωρίτερα στην παραλία, υπολογίζοντας ότι θα αποχωρούσε πριν επιδεινωθεί η κακοκαιρία. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε απρόβλεπτα όταν έχασαν το κλειδί του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου τους, καθιστώντας αδύνατη την αποχώρησή τους από το σημείο.

Καθώς οι καιρικές συνθήκες χειροτέρευαν, η οδική βοήθεια δεν μπορούσε να φτάσει στο σημείο. «Το ρυμουλκό δεν κατάφερε να έρθει και τότε καταλάβαμε ότι θα μείνουμε εκεί», δήλωσε ο Bonn σε τοπικό μέσο. Όπως ανέφερε, προσπάθησε να αναζητήσει βοήθεια ακόμη και σε κοντινή εγκατάσταση της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Ένα αυτοσχέδιο μήνυμα «SOS» γραμμένο στην άμμο αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωση δύο επισκεπτών στη Χαβάη, της Emma Stasko και του Logan Bonn / FACEBOOK

Περίπου ένα εικοσιτετράωρο μετά τον εγκλωβισμό τους, το ζευγάρι αποφάσισε να γράψει με μεγάλα γράμματα τη λέξη «SOS» στην άμμο, ελπίζοντας ότι θα γίνει αντιληπτή από αέρος.

Η απόφαση αποδείχθηκε καθοριστική: μέσα σε λίγα λεπτά από την ανίχνευση του μηνύματος, το πλήρωμα του ελικοπτέρου προσγειώθηκε σε κοντινό χώρο στάθμευσης, ενώ διασώστης κολυμβητής έσπευσε να ελέγξει την κατάστασή τους πριν τους μεταφέρει στον αεροσταθμό της Ακτοφυλακής.

Οι διασώσεις εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες προ ημερών, όταν έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, αποκόπτοντας δρόμους και εγκλωβίζοντας ανθρώπους σε απομονωμένες περιοχές / FACEBOOK

Παράλληλα με τις δύο κύριες επιχειρήσεις διάσωσης, η Ακτοφυλακή κινητοποίησε ευρύ φάσμα μέσων για την εκτίμηση των ζημιών και τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Πλοία όπως τα Oliver Berry, Harriet Lane και Hollyhock, καθώς και ομάδες σκαφών από τον σταθμό της Χονολουλού και αεροσκάφη HC-130 Hercules πραγματοποίησαν συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένες αναφορές για άλλους ανθρώπους που παρασύρθηκαν από τα νερά. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας» δήλωσε ο διοικητής Jeffrey Padilla, επικεφαλής της επιχείρησης για τον τομέα της Χονολουλού.