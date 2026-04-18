Ιώσηπος: Φωνή στις χαμένες ιστορίες των Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος μέσα από ένα πρωτοποριακό ψηφιακό έργο - iefimerida.gr

Ένα αρχείο ανεκτίμητης αξίας είναι διαθέσιμο online ανασυνθέτοντας τη διαδρομή των Ελλήνων Εβραίων που διακόπηκε βίαια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσα γνωρίζουμε.

Ένα αρχείο τεράστιας ιστορικής σημασίας είναι από τις 31 Μαρτίου ανοιχτό και ελεύθερα προσβάσιμο online, προσφέροντας σε κάθε κοινότητα τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να επανασυνθέσει τη διαδρομή των Ελλήνων Εβραίων που διακόπηκε βίαια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο «Ιώσηπος», που υλοποιήθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», είναι ένα μεγάλο Ψηφιακό Αποθετήριο, για τις ισραηλίτικες κοινότητες της Ελλάδας, που περιλαμβάνει περισσότερα από 212.000 μοναδικά τεκμήρια και πάνω από 2.000.000 ψηφιακές λήψεις, ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό και την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Όταν μια γυναίκα, από ένα ψηφιακό αρχείο, ανακάλυψε τον γραφικό χαρακτήρα του πατέρα της

Μέσα από έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, ιστορικών στοιχείων, προφορικών μαρτυριών, ηχητικών ντοκουμέντων, φωτογραφιών, αρχειακών πηγών καταγράφεται το ανεκτίμητο κοινωνικό, πολιτισμικό, πνευματικό αποτύπωμα των εβραϊκών κοινοτήτων που αναπτύχθηκαν και άκμασαν στον ελλαδικό χώρο.

Το iefimerida.gr ξεναγήθηκε στην έκθεση που στήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής, όπου και παρουσιάστηκε το ψηφιακό αποθετήριο «Ιώσηπος». Αξίζει να σημειώσουμε το σημαντικό έργο που έχει κάνει ο «Ιώσηπος», καθώς έχει γίνει μια τεράστια έρευνα με σημαντικά δεδομένα ως αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης.

Από τις πιο δυνατές και βαθιά συγκινητικές στιγμές αυτής της εμπειρίας είναι εκείνη κατά την οποία ο επισκέπτης, κρατώντας έναν απλό φάκελο και σκανάροντάς τον, αποκτά ξαφνικά πρόσβαση σε έναν ολόκληρο κόσμο. Μέσα από λίγα δευτερόλεπτα αποκαλύπτονται πολύτιμες πληροφορίες για έναν άνθρωπο: πού ζούσε, σε ποια γειτονιά κινήθηκε, ποια ήταν η οικογενειακή του κατάσταση. Η ιστορία παύει να είναι απρόσωπη και αποκτά ξανά πρόσωπο, φωνή και ταυτότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύτιμα αρχεία

Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας γυναίκας που, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον γραφικό χαρακτήρα του πατέρα της, Ιωσήφ Πελοσόφ, ο οποίος ήταν καθηγητής. Τον είχε χάσει στον πόλεμο. Εκείνος είχε διδάξει στο σχολείο της Alliance, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε μια άλλη εποχή. Ωστόσο, ένα απλό έγγραφο παραλαβής του 1938 στάθηκε αρκετό για να γεφυρώσει τον χρόνο. Όταν, μέσα από το ψηφιακό αρχείο, αντίκρισε το χειρόγραφό του, η συγκίνησή της ήταν βαθιά- σαν να ξαναβρήκε, έστω για μια στιγμή, ένα κομμάτι από την παρουσία του.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν και προκαλούν βαθιά εντύπωση, βρίσκονται τεκμήρια που αποκαλύπτουν ιστορίες σχεδόν απίστευτες. Όπως το έγγραφο της οικογένειας Βαρούχ, η οποία διατηρούσε την Τράπεζα του Βόλου και στην κατοχή της είχε πέντε πίνακες του Ρούμπενς, έργα ανυπολόγιστης αξίας που λεηλατήθηκαν από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της Κατοχής και μέχρι σήμερα παραμένουν άφαντα για την επιστημονική κοινότητα. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για μια εξίσου συγκλονιστική εμπειρία: να περιηγηθεί κανείς σε τρισδιάστατη μορφή σε μια πόλη που δεν υπάρχει πια -την εβραϊκή Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, ανασυνθέτοντας τον χαμένο της παλμό μέσα από δρόμους, γειτονιές και ανθρώπινες ιστορίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπάνια έγγραφα

Όλα τα πολύτιμα αρχεία που υπάρχουν στη διάθεση του, ύστερα από εκτεταμένη έρευνα, θα αποτελούν βασικά δεδομένα για το υπό κατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο χτίζεται στην περιοχή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Δαυίδ Σαλτιέλ, έχει ως βασικό στόχο τη διάσωση, τη συστηματική καταγραφή και την ενιαία ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του εβραϊκού ελληνισμού.

Φωτογραφίες: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεκμήρια, τρισδιάστατες γειτονιές και εμβληματικές μορφές του ελληνικού εβραϊσμού

Η διάσωση της ιστορικής μνήμης δεν αποτελεί απλώς μια πράξη καταγραφής του παρελθόντος, αλλά μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί γύρω από την καθημερινή ζωή, τις γειτονιές, καθώς και την κοινωνική, οικονομική και πνευματική δραστηριότητα των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας, έρχεται να καλύψει μια ιδιαίτερα σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι η διάσωση, η συστηματική τεκμηρίωση και η ενιαία ψηφιακή προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του εβραϊκού ελληνισμού, με βαθύ σεβασμό στην ιστορική μνήμη και την αλήθεια.

Μέσα από αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα, ένας ολόκληρος κόσμος που κινδύνευε να σιωπήσει, καταγράφεται, οργανώνεται και αναδεικνύεται σε όλες του τις διαστάσεις. Με τη συνδρομή σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, το έργο προσφέρει πρόσβαση σε ένα τεράστιο σώμα τεκμηρίων, που περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες αρχειακά στοιχεία και εκατομμύρια ψηφιακές λήψεις, ανοιχτά τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Παράλληλα, ένας ζωντανός λαογραφικός άτλας συγκεντρώνει προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες και αρχειακές καταγραφές, φωτίζοντας τόσο την άυλη όσο και την υλική πολιτιστική κληρονομιά του ελληνοεβραϊκού κόσμου.

Τρισδιάστατες γειτονιές στη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση της εκπαίδευσης, μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που φέρνει τον χρήστη σε επαφή με τη γλώσσα, τη γραφή, τις γιορτές και τις παραδόσεις του εβραϊκού πολιτισμού, ενισχύοντας τη βιωματική κατανόηση και τη συνέχεια της γνώσης. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές προσωπογραφίες αναδεικνύουν εμβληματικές μορφές του ελληνικού εβραϊσμού, φωτίζοντας τον βίο και τη συμβολή τους στην ελληνική κοινωνία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν προσωπικότητες όπως ο Αλμπέρτος Ναρ, σημαντικός αφηγητής της μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, ο Μαρδοχαίος Φριζής, που έπεσε ηρωικά στο αλβανικό μέτωπο το 1940, ο Τζούλιο Καΐμης, εξέχων καλλιτέχνης και μελετητής του Καραγκιόζη, καθώς και η ιστορική οικογένεια Αλλατίνη, που συνέβαλε καθοριστικά στη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεχωριστή θέση κατέχει και η ψηφιακή καταγραφή της εβραϊκής μουσικής παράδοσης, η οποία διασώζει σπάνιες ηχογραφήσεις και αφηγήσεις, συνδέοντας τη μουσική με τη συλλογική μνήμη. Μέσα από πολύτιμα αρχεία, όπως αυτό της Φλώρας Μόλχο, κόρης επιζώντων του Ολοκαυτώματος με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, υπό την επιστημονική εποπτεία της ερευνήτριας Μαριάντζελας Χατζησταματίου-PhD(c) εβραϊκών σπουδών ΑΠΘ, αναδεικνύεται ένας ηχητικός κόσμος με έντονη λαογραφική και ιστορική αξία, που διατηρεί ζωντανές τις φωνές του παρελθόντος.

Εκεί που κατασκευάζεται το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Βάζοντας τα έγγραφα του κάθε πολίτη ζωντανεύει η γειτονιά όπου και ζούσε

Το έργο εμπλουτίζεται ακόμη με διαδραστικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και με έναν χάρτη τοπόσημων μνήμης και πολιτισμού, που μετατρέπει την περιήγηση στην Αθήνα σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Ωστόσο, ίσως το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή ανασύνθεση των εβραϊκών συνοικιών της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου. Μέσα από τεκμηριωμένα αρχειακά δεδομένα και ιδιαίτερα από τις δηλώσεις περιουσίας που υποχρεώθηκαν να καταθέσουν οι Εβραίοι πριν από τον εκτοπισμό τους, ανασυστήνεται με ακρίβεια μια ολόκληρη πόλη που χάθηκε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή την ψηφιακή αναπαράσταση, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στους δρόμους, να ανακαλύψει τις γειτονιές, τα σπίτια, τα καταστήματα, τις συναγωγές και τα σχολεία, ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή με τις ιστορίες των ανθρώπων που διαμόρφωναν τον παλμό της πόλης. Έμποροι, τεχνίτες, λιμενεργάτες και μικροπωλητές αποκτούν ξανά φωνή, επαναφέροντας στο προσκήνιο την καθημερινότητα και την ανθρώπινη διάσταση μιας ιστορίας που δεν πρέπει να λησμονηθεί.

Το αρχείο της Μόσχας

Ο διευθυντής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Βίκτωρ Ναρ. Που ήταν παρόν, κατά τη ξενάγηση, μάς ενημέρωσε ότι στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η συγκέντρωση και η ενιαία επεξεργασία ενός πολύτιμου, αλλά μέχρι πρότινος διάσπαρτου αρχειακού υλικού. Προπολεμικά αρχεία που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας ψηφιοποιούνται, μελετώνται και τεκμηριώνονται συστηματικά, με στόχο να αποτυπωθεί συνολικά η παρουσία του εβραϊκού ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο. Το υλικό αυτό καλύπτει μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, από τα τέλη του 19ου αιώνα, περίπου από το 1880–1900, έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έναρξη της προσπάθειας ψηφιοποίησης πριν από περίπου τέσσερα χρόνια συνοδεύτηκε από σημαντική αβεβαιότητα ως προς τον όγκο του διαθέσιμου υλικού. Στην πορεία, ωστόσο, το εγχείρημα ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση, με τον στόχο των δύο εκατομμυρίων εγγράφων όχι μόνο να επιτυγχάνεται αλλά και να υπερβαίνεται. Το αρχείο συνεχίζει να εμπλουτίζεται δυναμικά, χάρη και στη συμβολή ανθρώπων που προσφέρουν πολύτιμα τεκμήρια και προσωπικές ιστορίες, ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά καθίσταται προσβάσιμο διαδικτυακά ένα τμήμα του προπολεμικού αρχείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο ως φυσικό υλικό φυλάσσεται στη Μόσχα και εντάχθηκε στο έργο μέσω δανεισμού από το Μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασσέμ. Πρόκειται για 293 φακέλους και περίπου 140.000 σελίδες, προερχόμενες από μικροφίλμ παλαιάς και φθαρμένης κατάστασης, οι οποίες αποκαταστάθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα και μετατράπηκαν σε σύγχρονη ψηφιακή μορφή, καθιστώντας προσβάσιμο ένα έως τώρα δύσκολα προσεγγίσιμο ιστορικό υλικό.

Ο αφανισμός

Αιώνες δημιουργικής παρουσίας, κοινωνικής συνοχής και πολιτιστικής ακμής διακόπηκαν βίαια και αμετάκλητα στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ανελέητο κυνήγι των Εβραίων, που σάρωσε την Ευρώπη, δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα· αντίθετα, σημάδεψε βαθιά τον ιστορικό της ιστό, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τραγωδίας.

Ήταν 15 Μαρτίου 1943 όταν το πρώτο «τρένο του θανάτου» σφύριξε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Προορισμός, το Άουσβιτς. Ένα ταξίδι 1.985 χιλιομέτρων που δεν οδηγούσε απλώς στην εξορία, αλλά στα βασανιστήρια και την εξόντωση. Η ναζιστική «Τελική Λύση» έπαιρνε σάρκα και οστά, μετατρέποντας ανθρώπινες ζωές σε αριθμούς και στάχτη στα κρεματόρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1943, οι γερμανικές αρχές κατοχής οργάνωσαν συστηματικά τον εκτοπισμό περισσότερων από 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης, μέσα από 19 σιδηροδρομικές αποστολές προς τα στρατόπεδα εξόντωσης -οι 18 με κατεύθυνση το Άουσβιτς και μία προς το Μπέργκεν-Μπέλζεν. Από αυτόν τον μαζικό ξεριζωμό, επέστρεψαν μόλις περίπου 1.950 άνθρωποι. Η άλλοτε ακμαία εβραϊκή κοινότητα της πόλης σχεδόν εκμηδενίστηκε, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των μελών της δολοφονήθηκε στους θαλάμους αερίων.

Από τις πιο γνωστές οικογένειας των Ελλήνων Εβραίων είναι του Μπουρλά

Κι όμως, η ιστορία αυτής της κοινότητας μετρούσε αιώνες. Από τους Ρωμανιώτες της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου έως τους Σεφαραδίτες που κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη μετά το 1492, η πόλη είχε εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του εβραϊκού κόσμου. Για γενιές ολόκληρες, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης διαμόρφωσαν την οικονομική, κοινωνική και πνευματική της φυσιογνωμία, δημιουργώντας ζωντανές συνοικίες, σχολεία, συναγωγές, εργαστήρια και εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα που στήριξαν την ανάπτυξή της.

Ο σχεδόν ολοκληρωτικός αφανισμός τους εντάχθηκε σε μια ευρύτερη τραγωδία: την εξόντωση περίπου του 86% των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας. Χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι εκτοπίστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν, αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο ένα δυσαναπλήρωτο ανθρώπινο κενό, αλλά και την απώλεια ενός ανεκτίμητου πολιτιστικού και θρησκευτικού θησαυρού, καρπού αιώνων παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Μια απώλεια που εξακολουθεί να βαραίνει τη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζοντας με τον πιο δραματικό τρόπο το τίμημα της λήθης.