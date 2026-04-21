Για ποτό και φαγητό χωρίς κινητά -Η μόδα ξεκίνησε και την εφαρμόζουν ήδη, δείτε πώς - iefimerida.gr

Εστιατόρια και μπαρ αρχίζουν να παίρνουν θέση, προσπαθώντας να περιορίσουν τους περισπασμούς και να μας κάνουν να αποσυνδεθούμε από την τεχνολογία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Εστιατόρια και μπαρ υιοθετούν πολιτικές «χωρίς κινητά» για να περιορίσουν τους περισπασμούς και να ενθαρρύνουν την ανθρώπινη επαφή. Αυτή η τάση εντάσσεται σε ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, με περιορισμούς χρήσης ψηφιακών συσκευών σε σχολεία και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στοιχεία του 2024 δείχνουν τους Αμερικανούς να ελέγχουν τα κινητά τους 144 φορές ημερησίως, αφιερώνοντας 4,5 ώρες. Η ειδικός Κάρα Νίλσεν επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις των smartphones στην συγκέντρωση και αυτοεκτίμηση, οδηγώντας σε αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακή αποτοξίνωση, ειδικά από νεότερες γενιές.

Η τάση παίρνει διάφορες μορφές στις ΗΠΑ: από πλήρη απαγόρευση κινητών σε εστιατόρια όπως το Delilah’s, κίνητρα (π.χ. δωρεάν παγωτό Chick-fil-A) έως υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευών σε κλειδωμένες θήκες. Στόχος είναι η δημιουργία ελεγχόμενων, πιο αυθεντικών εμπειριών.

Η απουσία κινητών ενισχύει την ανθρώπινη σύνδεση και την απόλαυση του φαγητού, καθώς οι πελάτες και οι σεφ επισημαίνουν ότι η συνεχής ενασχόληση με τις οθόνες αποσπά την προσοχή από την εμπειρία. Η ψηφιακή αποσύνδεση οδηγεί σε πιο άμεση κοινωνικότητα.

Το φαγητό κατέφτασε. Το πιάτο φαίνεται καταπληκτικό και το χέρι σου αρχίζει να πηγαίνει μηχανικά προς το κινητό σου τηλέφωνο· αυτοί οι 830 ακόλουθοι στο Instagram πρέπει απεγνωσμένα να μάθουν τι πρόκειται να γευτείς σε λίγο.

Αν αυτή η εικόνα σας ακούγεται γνώριμη, τότε μάλλον ήρθε η ώρα η έξοδός σας για φαγητό να περάσει σε ένα είδος... ψηφιακής αποτοξίνωσης.

Καθώς όλο και περισσότεροι από εμάς γινόμαστε εξαρτημένοι από τα smartphones μας, κάποια εστιατόρια, μπαρ και παμπ αρχίζουν να παίρνουν θέση, προσπαθώντας να περιορίσουν τους περισπασμούς και να μας κάνουν να αποσυνδεθούμε από την τεχνολογία, τουλάχιστον για όσο βρισκόμαστε στους χώρους τους. Έτσι, όλο και περισσότερα μπαρ και εστιατόρια υιοθετούν πολιτικές εισόδου «χωρίς κινητά», επιχειρώντας να επαναφέρουν την προσοχή στην ανθρώπινη επαφή και την άμεση εμπειρία.

Η τάση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή... ηθών και εθίμων, όπου η κοινωνία αρχίζει να επανεξετάζει τη χρήση των ψηφιακών συσκευών. Σε αρκετές χώρες έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους, ενώ σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ απαγορεύεται η χρήση κινητών στα σχολεία. Παράλληλα, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις υιοθετούν αυστηρούς κανόνες για τη χρήση συσκευών, ενισχύοντας τη λογική της «αποσύνδεσης».

Τα δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος της εξάρτησης. Σύμφωνα με στοιχεία του 2024, οι Αμερικανοί ελέγχουν το κινητό τους κατά μέσο όρο 144 φορές ημερησίως, αφιερώνοντας περίπου 4,5 ώρες σε αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για απομάκρυνση από τις οθόνες αποκτά χαρακτήρα σχεδόν επιτακτικό.

«Τα smartphones και τα social media επηρεάζουν την ικανότητα συγκέντρωσης, τη μάθηση, ακόμη και την αυτοεκτίμηση», σημειώνει η ειδικός στις τάσεις τροφίμων Κάρα Νίλσεν από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Όπως εξηγεί, η αυξανόμενη συνειδητοποίηση αυτών των επιπτώσεων λειτουργεί ως καταλύτης για την εξάπλωση των χώρων χωρίς κινητά.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται και στις στάσεις των νεότερων γενεών. Έρευνα του 2025 δείχνει ότι το 63% της Generation Z δηλώνει ότι αποσυνδέεται συνειδητά από τις συσκευές του, με τους Millennials να ακολουθούν με 57%. Τα ποσοστά μειώνονται όσο αυξάνεται η ηλικία, υποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για ψηφιακή αποτοξίνωση εκφράζεται εντονότερα από όσους μεγάλωσαν μέσα στην ψηφιακή πραγματικότητα.

Στην πράξη, η τάση παίρνει διάφορες μορφές. Σε τουλάχιστον 11 πολιτείες των ΗΠΑ λειτουργούν πλέον χώροι εστίασης που είτε απαγορεύουν πλήρως τη χρήση κινητών είτε προσφέρουν κίνητρα για την αποφυγή τους. Η Ουάσιγκτον καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων επιχειρήσεων, ενώ αντίστοιχα παραδείγματα συναντώνται από την Καλιφόρνια μέχρι τη Βόρεια Καρολίνα.

Δεν πρόκειται μόνο για ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Αλυσίδες υψηλής αισθητικής, όπως το Delilah’s, έχουν υιοθετήσει πολιτική «χωρίς κινητά και χωρίς αναρτήσεις», επιδιώκοντας - όπως αναφέρουν - να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των πελατών και να διατηρήσουν μια πιο «οικεία ατμόσφαιρα».

Σε άλλες περιπτώσεις, η προσέγγιση είναι πιο ήπια. Καταστήματα της αλυσίδας Chick-fil-A προσφέρουν δωρεάν παγωτό σε οικογένειες που αφήνουν τα κινητά τους μακριά από το τραπέζι, επιχειρώντας να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση. Η πρακτική αυτή, που ξεκίνησε πιλοτικά στη Τζόρτζια, επεκτείνεται σταδιακά.

Οι πιο αυστηρές εκδοχές της απαγόρευσης

Υπάρχουν και πιο αυστηρές εκδοχές. Στο μπαρ Antagonist στη Σάρλοτ, οι πελάτες καλούνται να τοποθετήσουν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες που παραμένουν κλειδωμένες για δύο ώρες. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που σε αναγκάζει να συνδεθείς με τους άλλους», εξηγεί ο συνιδιοκτήτης Μάικ Σαλζαρούλο.

Η εμπειρία αυτή φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση. Η influencer Άντρεα «Dre» Φοξ περιγράφει την επίσκεψή της σε έναν τέτοιο χώρο ως σπάνια ευκαιρία πλήρους αποσύνδεσης. «Καμία ειδοποίηση, μηδέν notifications, καμία φωτογραφία, μόνο συγκέντρωση στον άνθρωπο απέναντί μου», λέει. «Έφυγα νιώθοντας πιο συνδεδεμένη από ποτέ».

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην κοινωνική διάσταση. Σεφ και επαγγελματίες της εστίασης επισημαίνουν ότι η παρουσία κινητών επηρεάζει την ίδια την εμπειρία του φαγητού. Η συνεχής ενασχόληση με την οθόνη αποσπά την προσοχή από τη γεύση, την υφή και την ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε μια εμπειρία που, όπως σημειώνουν, «μοιάζει να περνά χωρίς να αφήνει απολύτως κανένα ίχνος».

Η αφαίρεση των συσκευών φαίνεται να αντιστρέφει αυτή τη συνθήκη. «Όταν απομακρύνεις τα κινητά, συμβαίνουν θετικά πράγματα», τονίζει η Νίλσεν. «Οι άνθρωποι αρχίζουν να αλληλεπιδρούν ξανά».