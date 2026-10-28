Ψάχνοντας τη νέα Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Έλεν Φίλντινγκ θεσπίζει βραβείο για κωμικούς συγγραφείς -«Είναι για όσους δεν είναι διάσημοι» - iefimerida.gr

Το Βραβείο Μπρίτζετ Τζόουνς για τη κωμική γραφή θα απονέμεται στο πιο αστείο αυτοτελές πεζό κείμενο σε πρώτο πρόσωπο, έκτασης 1.000 λέξεων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το βραβείο στοχεύει στην ανακάλυψη νέων, αδημοσίευτων κωμικών φωνών από τον βορρά της Αγγλίας. Η Έλεν Φίλντινγκ αναζητά «αθόρυβα ξεκαρδιστικούς» ανθρώπους, καθώς το χιούμορ της Μπρίτζετ πηγάζει από τις ρίζες της στο Γιόρκσαϊρ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο συγγραφείς από τον βορρά που δεν έχουν εκδώσει βιβλίο. Ο νικητής λαμβάνει 2.000 λίρες, συναντά το λογοτεχνικό πρακτορείο της Φίλντινγκ και εξασφαλίζει εξατομικευμένη υποστήριξη από τον οργανισμό New Writing North.

Η ίδια η Φίλντινγκ συμμετέχει στην κριτική επιτροπή και θα απονείμει το βραβείο αυτοπροσώπως. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το καλοκαίρι στο Νιούκασλ, με τον θεσμό να διαρκεί ετησίως έως το 2029.

Οι συμμετοχές, με αυστηρό όριο τις 1.000 λέξεις σε πρώτο πρόσωπο, ανοίγουν στις 23 Νοεμβρίου και κλείνουν την 1η Φεβρουαρίου 2027. Η πειθαρχία στο όριο λέξεων αποτελεί βασική προϋπόθεση, όπως στις στήλες της Independent.

Η Έλεν Φίλντινγκ, η δημιουργός της Μπρίτζετ Τζόουνς, θεσπίζει ένα βραβείο κωμικής γραφής με το όνομα της πιο διάσημης ηρωίδας της. Στόχος της είναι να ανακαλύψει νέες, αστείες φωνές από τον βορρά της Αγγλίας.

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Θυμίζει τις ανώνυμες στήλες της Independent

Το Βραβείο Μπρίτζετ Τζόουνς για τη κωμική γραφή θα απονέμεται στο πιο αστείο αυτοτελές πεζό κείμενο σε πρώτο πρόσωπο, έκτασης 1.000 λέξεων. Η φόρμα θυμίζει τις ανώνυμες στήλες ημερολογίου της βρετανικής εφημερίδας Independent, μέσα από τις οποίες η Μπρίτζετ γνώρισε το κοινό στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η Φίλντινγκ, που μεγάλωσε στο Γιόρκσαϊρ, έγραφε εκείνες τις πρώτες στήλες. Ακολούθησαν τέσσερα μυθιστορήματα με την ηρωίδα της, ενώ συνυπέγραψε και τα σενάρια των εμπορικών κινηματογραφικών μεταφορών με πρωταγωνίστρια τη Ρενέ Ζελβέγκερ.

Όπως λέει η συγγραφέας, το χιούμορ της Μπρίτζετ προέρχεται από τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε. Γελούσαν μαζί με τις γκάφες τους και αναφέρονταν διαρκώς σε ό,τι ήταν φανταχτερό και επιτηδευμένο. «Υπάρχουν πολλοί διάσημοι κωμικοί από τον βορρά», σημειώνει. «Αυτό το βραβείο, όμως, είναι για τις κωμικές φωνές ανθρώπων που δεν είναι διάσημοι. Που απλώς ζουν τη ζωή τους και είναι αθόρυβα ξεκαρδιστικοί».

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Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν συγγραφείς που ζουν στον βορρά και δεν έχουν ούτε εκδώσει βιβλίο ούτε υπογράψει με λογοτεχνικό πράκτορα. Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής. Ο νικητής θα πάρει 2.000 λίρες. Θα κερδίσει επίσης μια συνάντηση με τους ανθρώπους της Aitken Alexander Associates, του πρακτορείου που εκπροσωπεί την ίδια τη Φίλντινγκ. Θα έχει και εξατομικευμένη υποστήριξη από τον φιλανθρωπικό οργανισμό New Writing North, που στηρίζει τη λογοτεχνική δημιουργία στον βορρά. Ο δεύτερος θα λάβει 1.000 λίρες.

Στο θέμα του ορίου λέξεων, η Φίλντινγκ δεν σηκώνει αστεία. «Προσπαθούσα πάντα οι στήλες της Μπρίτζετ να έχουν ακριβώς 1.000 λέξεις. Όπως όταν προσπαθείς να σταματήσεις την αντλία βενζίνης ακριβώς στις 20 λίρες», εξηγεί. «Αν είναι λίγο λιγότερες, δεν θα τιμωρηθείτε. Απλώς ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ!»

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Η ίδια θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή, μαζί με έναν πράκτορα της Aitken Alexander και έναν εκπρόσωπο του New Writing North. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στα Βραβεία Συγγραφέων του Βορρά, που θα γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι στο Νιούκασλ. Το βραβείο θα το απονείμει η Φίλντινγκ αυτοπροσώπως. Θα δίνεται κάθε χρόνο έως το 2029.

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«Είναι η πρώτη φορά που τα Βραβεία Συγγραφέων του Βορρά περιλαμβάνουν βραβείο αποκλειστικά για την κωμική γραφή», λέει ο Γουίλ Μάκι του New Writing North. «Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος από την Έλεν για να εντοπίσει μια πρωτότυπη κωμική φωνή. Είναι εκείνη που δημιούργησε μία από τις πιο αγαπημένες κωμικές ηρωίδες της χώρας τα τελευταία τριάντα χρόνια».

Ως πηγές έμπνευσης η Φίλντινγκ αναφέρει μερικά από τα μεγάλα ονόματα του βρετανικού χιούμορ: τη Βικτόρια Γουντ, τον Άλαν Μπένετ, τον Λες Ντόσον, τη Θόρα Χερντ και το κωμικό δίδυμο Μόρκαμ και Γουάιζ.

Οι συμμετοχές ανοίγουν στις 23 Νοεμβρίου και κλείνουν την 1η Φεβρουαρίου 2027. Όποιος σκέφτεται να δοκιμάσει την τύχη του έχει ένα καθαρό σημείο εκκίνησης. Χρειάζεται μια φωνή σε πρώτο πρόσωπο, μια ιστορία που στέκεται μόνη της και ένα χιούμορ που δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Χρειάζεται και πειθαρχία. Οι χίλιες λέξεις είναι το απόλυτο όριο, όπως ακριβώς τις μετρούσε κάποτε η ίδια η Φίλντινγκ για τις στήλες της στην Independent.