Πρίσιλα Πρίσλεϊ: «Πολλά δεν έχουν ακόμη ειπωθεί για τον Έλβις» - H χήρα του «Βασιλιά» θυμάται τις ομορφότερες στιγμές τους - iefimerida.gr

Περιγράφει τον Έλβις, που πέθανε τον Αύγουστο του 1977, ως άνθρωπο με πολύ μεγάλη καρδιά, γενναιόδωρο με τους ανθρώπους του και την οικογένειά του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Πρίσιλα Πρίσλεϊ, καλεσμένη σε κοσμική εκδήλωση στη Μαγιόρκα, αποφεύγει να αναφερθεί στις πρόσφατες οικογενειακές τραγωδίες, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι ετοιμάζει τη συνέχεια των απομνημονευμάτων της για να καλύψει τόσο τις καλές όσο και τις κακές στιγμές.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες κινηματογραφικές μεταφορές της ζωής της, εκφράζει την άνεσή της με τη σκηνοθεσία της Σοφία Κόπολα, αν και παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να ξαναζεί τη ζωή της μέσα από συνεντεύξεις και ταινίες.

Περιγράφει τον Έλβις ως έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο άνθρωπο με «μεγάλη καρδιά», ανακαλώντας ένα περιστατικό όπου αγόρασε αυθόρμητα ένα αυτοκίνητο για μία άγνωστη γυναίκα, ως απόδειξη του χαρακτήρα του και της επιθυμίας του να βοηθά.

Αφού ανέλαβε τη διαχείριση της κληρονομιάς του, μετέτρεψε το Γκρέισλαντ σε τουριστικό αξιοθέατο. Υπερασπίζεται τον ρόλο της στη διατήρηση της μνήμης του, υποστηρίζοντας ότι τον γνώριζε καλύτερα από οποιονδήποτε και αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν ακόμη άγνωστες πτυχές.

Είναι μια λαμπερή εκδήλωση που ναι μεν επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όμως το σκηνικό και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν αλλάζουν διαρκώς. Φέτος το γκαλά έγινε στις 30 Ιουλίου και η ζέστη στη Μαγιόρκα θύμιζε τουρκικό χαμάμ, με το μπαρ του ξενοδοχείου Hilton Mallorca Galatzó, σε προνομιακή περιοχή του Καλβιά, κλειστό για το κοινό, που παρακολουθούσε από τα τζάμια τις κινήσεις των συνεργείων φωτογραφίας και βίντεο στο λόμπι.

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Μέσα, περιτριγυρισμένη από συνεργάτες της, βρισκόταν η 81χρονη Πρίσιλα Πρίσλεϊ, χήρα του «Βασιλιά» του ροκ εν ρολ. Λεπτή, με απαλή φωνή και πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα που έρχεται σε αντίθεση με τα κόκκινα μαλλιά της, ίδιο χρώμα με το φόρεμα που θα φορούσε αργότερα στο πάρτι. Είχε επισκεφθεί το νησί τη δεκαετία του 1960, όμως λέει πως δεν το θυμάται όπως είναι σήμερα. «Ήμουν πολύ νέα», λέει σχεδόν ψιθυριστά μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El Pais.

Το κεντρικό πρόσωπο του πάρτι

Είναι τέσσερις το απόγευμα. Πέντε ώρες απομένουν μέχρι η Πρίσιλα, το γένος Μπολιέ, να γίνει το κεντρικό πρόσωπο του πάρτι που ο επιχειρηματίας ακινήτων Μαρσέλ Ρέμους, 39 ετών, από το Χαμ της Γερμανίας, διοργανώνει κάθε καλοκαίρι σε διαφορετικό ξενοδοχείο του νησιού, με προσκεκλημένους ανθρώπους του κλάδου και Γερμανούς socialites, ενώ ο γερμανικός κοσμικός Τύπος καλύπτει εκτενώς το γεγονός.

Ο Ρέμους, που πουλά κυρίως ακίνητα υψηλής πολυτέλειας στα νησιά και έχει επεκτείνει την προσωπική του επωνυμία μέχρι και σε μείγμα για βάφλες, διοργανώνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα καλοκαιρινά events στις Βαλεαρίδες νήσους. Στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί ονόματα όπως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χίλαρι Σουανκ, η τραγουδίστρια Τζάνετ Τζάκσον και η ηθοποιός και συγγραφέας Τζόαν Κόλινς. Φέτος, μαζί με την Πρίσιλα, τα φώτα μοιράζονται η Μίσα Μπάρτον, γνωστή από τη σειρά «The O.C.», και η Μόνικα Κρουζ, χορεύτρια και αδελφή της Πενέλοπε Κρουζ.

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Ο χρόνος για τη συνέντευξη είναι μόλις δέκα λεπτά, και η Πρίσιλα αποφεύγει ερωτήσεις για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, του μοναδικού παιδιού που απέκτησε με τον Έλβις, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 από εντερική απόφραξη έπειτα από εγχείρηση στομάχου. Τρία χρόνια νωρίτερα η οικογένεια είχε βιώσει και τον θάνατο του Μπέντζαμιν Κιου, ενός από τα τέσσερα παιδιά της Λίσα Μαρί, που αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών, γεγονός που η μητέρα του παραδέχτηκε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ.

Η Πρίσιλα είχε ήδη αναφερθεί εκτενώς σε αυτά στα απομνημονεύματα που εξέδωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, και όπως αποκαλύπτει, θα συνεχίσει να το κάνει και στη συνέχεια που ετοιμάζει. «Γράφω τώρα ένα ακόμη βιβλίο, τη συνέχεια των απομνημονευμάτων μου, για τα καλά και τα κακά», επιβεβαιώνει.

Για την Πρίσιλα, η σχέση της με τον Έλβις καθόρισε ολόκληρη τη ζωή της / ΑΡ

Ο Έλβις παραμένει ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ζωή της Πρίσιλα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ζωή του «Βασιλιά», και κατ’ επέκταση η δική της, μεταφέρθηκε δύο φορές στη μεγάλη οθόνη: πρώτα με τον Όστιν Μπάτλερ στον ρόλο του Έλβις στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν το 2022, και αργότερα με τη σκηνοθέτρια Σοφία Κόπολα να αφηγείται τη σχέση τους από τη δική της οπτική.

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«Ένιωσα πολύ άνετα με τη Σοφία. Μακάρι να ήταν μεγαλύτερη η ταινία. Μας δόθηκε συγκεκριμένος χρόνος, θα ήθελα να είχαμε μιλήσει περισσότερο, αλλά ήμουν εντάξει με αυτό», λέει. Παραδέχεται πως είναι δύσκολο να βλέπει τον εαυτό της στην οθόνη, όπως και να μιλά σε συνεντεύξεις, αφού «ξαναζεί τη ζωή της από την αρχή». «Οι αναμνήσεις που ανεβαίνουν και οι ερωτήσεις που γίνονται απελευθερώνουν πολλά από όσα κρατά κανείς μέσα του», παραδέχεται.

Για την Πρίσιλα, η σχέση της με τον Έλβις καθόρισε ολόκληρη τη ζωή της. «Ήταν ένα μεγάλο μάθημα ζωής να είμαι δίπλα σε κάποιον τόσο διάσημο και να βλέπω πώς το διαχειριζόταν, τι του έκανε το να γίνει τόσο διάσημος και δημοφιλής... σίγουρα ήταν μάθημα ζωής για μένα». Περιγράφει τον τραγουδιστή, που πέθανε τον Αύγουστο του 1977 σε ηλικία 42 ετών, ως άνθρωπο με «πολύ μεγάλη καρδιά», γενναιόδωρο με τους ανθρώπους του και την οικογένειά του, ιδίως με τη μητέρα του, της οποίας ο θάνατος «του πήρε ένα κομμάτι».

«Ήταν ένα μεγάλο μάθημα ζωής να είμαι δίπλα σε κάποιον τόσο διάσημο και να βλέπω πώς το διαχειριζόταν, τι του έκανε το να γίνει τόσο διάσημος και δημοφιλής... σίγουρα ήταν μάθημα ζωής για μένα» / GETTY

Θυμάται ένα γνωστό περιστατικό που, όπως πιστεύει, δείχνει πόσο του άρεσε «να βοηθά ανθρώπους». Συνέβη σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Μέμφις, όπου ο Έλβις είχε πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Μια ηλικιωμένη γυναίκα κοίταζε κάποια οχήματα και τραβήχτηκε στην άκρη μόλις τον αναγνώρισε, μη πιστεύοντας στα μάτια της. «Την κοίταξε, εκείνη κοίταζε το αυτοκίνητο. Πήγε κοντά της και τη ρώτησε αν της άρεσε. Εκείνη είπε πως ήταν πανέμορφο. Εκείνος έφερε τον υπάλληλο με τα κλειδιά, της τα έβαλε στο χέρι και της είπε πως είναι δικό της. Της το αγόρασε. Δεν την είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του», αφηγείται η Πρίσιλα.

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Το ζευγάρι γνωρίστηκε στη Γερμανία το 1959, όταν εκείνος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία και εκείνη ζούσε εκεί με τους γονείς της, καθώς ο πατριός της υπηρετούσε ως αξιωματικός του αμερικανικού στρατού. Ήταν τότε 14 ετών, ενώ ο Έλβις, ήδη μουσικό αστέρι, ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερός της. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 1967 και χώρισαν το 1973, διατηρώντας ωστόσο καλή σχέση μέχρι τον θάνατό του· εκείνος δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ.

Περιγράφει τον τραγουδιστή, που πέθανε τον Αύγουστο του 1977 σε ηλικία 42 ετών, ως άνθρωπο με «πολύ μεγάλη καρδιά», γενναιόδωρο με τους ανθρώπους του και την οικογένειά του, ιδίως με τη μητέρα του, της οποίας ο θάνατος «του πήρε ένα κομμάτι» / WIKIPEDIA

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, και μετά τον θάνατο του πατέρα του Έλβις δύο χρόνια μετά τον δικό του, η Πρίσιλα ανέλαβε τη διαχείριση της κληρονομιάς του για λογαριασμό της κόρης τους. Ο Έλβις άφησε πίσω του πάνω από 700 τραγούδια και 31 ταινίες και παραμένει ένα από τα ονόματα της μουσικής που εξακολουθούν να αποφέρουν τα υψηλότερα δικαιώματα μετά θάνατον. «Σημαίνει πολλά για μένα. Θέλω ο κόσμος να ξέρει τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν», λέει.

Το 1982 η Πρίσιλα μετέτρεψε την Γκρέισλαντ, την περίφημη έπαυλη που ο τραγουδιστής είχε χαρίσει στους γονείς του, σε τόπο προσκυνήματος για εκατομμύρια θαυμαστές, και παραμένει χρόνο με τον χρόνο το δεύτερο πιο επισκέψιμο σημείο στις ΗΠΑ μετά τον Λευκό Οίκο.

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Υπερασπίζεται τον ρόλο της στη διατήρηση της κληρονομιάς του: «Νομίζω πως είναι σημαντικό να έχω ρόλο στη ζωή του, γιατί βασικά κανείς δεν τον γνώριζε όπως εγώ». Πιστεύει πως υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν έχουν ειπωθεί για τον Έλβις. «Ναι, πολλά. Ήταν κάτι ξεχωριστό», λέει, και όταν ρωτιέται αν κρύβει μυστικά, γελά. «Δεν έχουν ειπωθεί όλα στις ταινίες», σχολιάζει.