Πως ο Τζίμι Κίμελ έγινε η τηλεοπτική «Νέμεση» του Τραμπ - Όταν η σάτιρα γίνεται εργαλείο πολιτικής κριτικής - iefimerida.gr

Πώς η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία και η έντονα πολωτική του θητεία άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο Τζίμι Κίμελ αντιλαμβανόταν τον ρόλο του.

Ο Τζίμι Κίμελ δεν ξεκίνησε την καριέρα του ως πολιτικός σχολιαστής. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, από το 2003, το Jimmy Kimmel Live! στο ABC υπήρξε μια κλασική late-night εκπομπή γεμάτη χιούμορ, celebrity συνεντεύξεις και σκετς που σχολίαζαν την ποπ κουλτούρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία και η έντονα πολωτική του θητεία άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο Κίμελ αντιλαμβανόταν τον ρόλο του. Από απλός διασκεδαστής μετατράπηκε σταδιακά σε έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές του Ρεπουμπλικανού ηγέτη. Σήμερα, η μεταξύ τους σχέση μοιάζει σχεδόν προσωπική: μια αντιπαράθεση που ξεπερνά το χιούμορ και αγγίζει τα όρια της θεσμικής σύγκρουσης.

Οριακή χρονιά το 2016

Η πρώτη μεγάλη τομή σημειώθηκε μετά τις εκλογές του 2016. Ο Κίμελ, μιλώντας αργότερα σε συνεντεύξεις, αποκάλυψε ότι είπε στα στελέχη του ABC πως αν δεν του επιτραπεί να σατιρίζει τον Τραμπ, θα αποχωρήσει. Η επιλογή του αυτή φανέρωσε ότι δεν επρόκειτο απλώς για αστεία, αλλά για μια συνειδητή πολιτική στάση.

Οι μονόλογοί του που μέχρι τότε κινούνταν ανάμεσα σε ανέκδοτα για celebrities και καθημερινά περιστατικά, γέμισαν με αιχμές για την πολιτική του Λευκού Οίκου, τον χειρισμό κρίσιμων θεμάτων όπως το σύστημα υγείας και τον έλεγχο της οπλοκατοχής. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτή η αλλαγή τού στοίχισε τηλεθεατές, αλλά θεώρησε αναγκαίο να το κάνει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «ατάλαντος Κίμελ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για την εχθρική του στάση απέναντι σε όσα μέσα τον επέκριναν, δεν άργησε να αντιδράσει. Σε δημόσιες δηλώσεις και μέσω των social media, χαρακτήρισε τον Κίμελ «χωρίς ταλέντο» και ισχυρίστηκε ότι η εκπομπή του έχει χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Η αντιπαράθεση δεν έμεινε όμως σε προσωπικό επίπεδο.

Με το πέρασμα του χρόνου, υποστηρικτές του πρώην προέδρου άρχισαν να πιέζουν το ABC και τους συνεργάτες του Κίμελ, ζητώντας περιορισμό της κριτικής του. Ορισμένοι μάλιστα δεν δίστασαν να μιλήσουν ανοιχτά για πιθανές κυρώσεις εις βάρος του δικτύου.

Το κλίμα οξύνθηκε ακόμα περισσότερο προ ημερών όταν ο Κίμελ, σχολιάζοντας στη διάρκεια μονολόγου του την υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, έκανε κάποια σχόλια για άτομα που συνδέονταν με το κίνημα MAGA. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Brendan Carr, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ, κατηγόρησε δημόσια τον παρουσιαστή για παραβίαση κανόνων και κάλεσε το ABC να αναλάβει δράση (η Disney επανέφερε την εκπομπή).

Λίγες ώρες αργότερα, η Nexstar, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς ομίλους των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να προβάλλει το Jimmy Kimmel Live! σε τοπικούς σταθμούς της. Το ίδιο το ABC, υπό το βάρος των πιέσεων, ανέστειλε την εκπομπή επ’ αόριστον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαμάχη Κίμελ - Τραμπ δεν είναι μοναδική περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι late-night παρουσιαστές συχνά σχολιάζουν την πολιτική επικαιρότητα. Όμως η ένταση και η διάρκεια της την καθιστούν ξεχωριστή. Ο Κίμελ δεν περιορίστηκε σε σατιρικά σχόλια· ανέλαβε έναν ρόλο που θύμιζε περισσότερο σχολιαστή ή ακόμη και ακτιβιστή.

Η δική του προσωπική εμπειρία με το σύστημα υγείας - όταν μίλησε δημόσια για τα σοβαρά προβλήματα καρδιάς του νεογέννητου γιου του και την ανάγκη ασφάλισης για όλους - τον ώθησε να εκφράσει ανοιχτά τις πολιτικές του θέσεις. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επέλεξε να απαντήσει με επιθέσεις που στόχευαν στη φήμη και την επαγγελματική του επιβίωση.

Ένας παρουσιαστής που επιμένει να σατιρίζει και να καταγγέλλει, και ένας πρώην πρόεδρος που δεν ανέχεται την κριτική και χρησιμοποιεί θεσμούς ή συμμάχους για να την περιορίσει / AP

Η εικόνα του Κίμελ ως «Νέμεση» του Τραμπ διαμορφώθηκε ακριβώς σε αυτή τη δυναμική: ένας παρουσιαστής που επιμένει να σατιρίζει και να καταγγέλλει, και ένας πρώην πρόεδρος που δεν ανέχεται την κριτική και χρησιμοποιεί θεσμούς ή συμμάχους για να την περιορίσει. Η αντιπαράθεση απέκτησε έτσι έναν συμβολισμό πολύ μεγαλύτερο από τα πρόσωπα. Έγινε το πεδίο όπου συγκρούονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επικριτές του Κίμελ

Δεν λείπουν φυσικά οι επικριτές του Κίμελ. Ορισμένοι θεωρούν ότι ένας παρουσιαστής ψυχαγωγίας δεν πρέπει να εμπλέκεται τόσο έντονα στην πολιτική, καθώς κινδυνεύει να χάσει την αντικειμενικότητα και την ικανότητα να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η στάση του ενισχύει τον διχασμό, καθώς ωθεί και τους υπόλοιπους παρουσιαστές σε πιο επιθετικές πολιτικές τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του τον βλέπουν ως φωνή συνείδησης που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το βήμα του για να υπερασπιστεί αξίες και να ελέγξει την εξουσία.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι πως ο Κίμελ έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αντιπάλους του Τραμπ στη δημόσια σφαίρα. Η σύγκρουση τους δείχνει την ένταση που διαπερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες: μια χώρα όπου ακόμα και η βραδινή ψυχαγωγία μπορεί να γίνει αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Και όσο ο Τραμπ παραμένει στο προσκήνιο, είτε ως πολιτικός ηγέτης είτε ως κεντρική φιγούρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι βέβαιο πως ο Τζίμι Κίμελ θα συνεχίσει να τον σατιρίζει, να τον επικρίνει και να διεκδικεί τον ρόλο του ως μια ανυποχώρητη τηλεοπτική «Νέμεση».