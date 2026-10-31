Πομπηία: Οι 7 μύθοι για την έκρηξη του Βεζούβιου που ακόμη πιστεύουμε - Πού είναι οι υπόλοιποι νεκροί της πόλης; - iefimerida.gr

Οι ειδικοί και οι αρχαιολόγοι επιμένουν ότι πίσω από τη γνώριμη αφήγηση για την Πομπηία κρύβονται επτά δημοφιλείς παρανοήσεις που αξίζει να διορθωθούν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η καταστροφή της πόλης δεν προήλθε από λάβα, αλλά από τις πυροκλαστικές ροές. Καυτά αέρια, πέτρες και τέφρα κινήθηκαν με ταχύτητα εκατοντάδων χιλιομέτρων, προκαλώντας ακαριαίο θάνατο, ενώ η πτώση τέφρας προκάλεσε την κατάρρευση στεγών.

Η έκρηξη δεν ήταν στιγμιαία, καθώς προηγήθηκαν σεισμοί για μέρες. Οι κάτοικοι είχαν χρονικό περιθώριο αρκετών ωρών για να διαφύγουν, από την εμφάνιση της ηφαιστειακής στήλης μέχρι την έλευση των θανατηφόρων πυροκλαστικών ροών.

Η Πομπηία δεν ήταν η μοναδική πόλη που καταστράφηκε. Το Ερκολάνο, που βρισκόταν πλησιέστερα στον Βεζούβιο, δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, ενώ επηρεάστηκαν επίσης παραθαλάσσιες επαύλεις και αγροκτήματα στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου.

Η καταστροφή αποτελεί και μια ιστορία επιβίωσης, καθώς εκτιμάται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι κατάφεραν να διαφύγουν. Η διστακτικότητα πολλών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους παρατηρείται και σε σύγχρονες ανάλογες καταστάσεις, αποδεικνύοντας διαχρονικές συμπεριφορές.

Η Πομπηία είναι μια ιστορία που όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε. Η θανατηφόρα έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., που κατέστρεψε μια ολόκληρη πόλη και τη μετέτρεψε σε στοιχειωμένο τουριστικό προορισμό και αρχαιολογικό θησαυρό, είναι από τις πιο διάσημες σελίδες του ρωμαϊκού κόσμου. Οι ειδικοί όμως επιμένουν ότι πίσω από τη γνώριμη αφήγηση κρύβονται παρανοήσεις που αξίζει να διορθωθούν.

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Δεν ήταν η λάβα

Η πρώτη αφορά τη λάβα. Ο αρχαιολόγος Ντάριους Άρια, που εμφανίζεται στη σειρά του National Geographic «Pompeii: Out of Time» με τον Τομ Χίντλστον στο Disney+, το θεωρεί από τα πράγματα που τον εκνευρίζουν περισσότερο. «Ο κόσμος λέει: "Θεέ μου, η πόλη θάφτηκε στη λάβα". Όχι, δεν θάφτηκε. Δεν θα είχαμε τίποτα να δούμε. Η λάβα καταστρέφει τα πάντα. Χάρη στα διαφορετικά είδη τέφρας που έθαψαν την Πομπηία έχουμε μια σχετικά εύκολη ανασκαφή και τόσο καλή διατήρηση». Ο ηφαιστειολόγος καθηγητής Κρις Τζάκσον του Imperial College του Λονδίνου, που συμμετέχει επίσης στη σειρά, προσθέτει ότι η λάβα κινείται εξαιρετικά αργά. «Αν έχεις μέση φυσική κατάσταση, μπορείς να ξεφύγεις από τις περισσότερες ροές λάβας».

Ο πραγματικός φονιάς ήταν άλλος. Το μάγμα που ανέβαινε δημιούργησε φυσαλίδες αερίων που πίεζαν τον βράχο από πάνω, ώσπου εκείνος έσπασε. Ο Βεζούβιος εκτόξευσε μια στήλη από πέτρες, τέφρα και αέρια σε ύψος περίπου 30 χιλιομέτρων, τριπλάσιο από εκείνο στο οποίο πετούν τα περισσότερα αεροπλάνα, και μέσα σε μια καλοκαιρινή μέρα στην Ιταλία ο ουρανός σκοτείνιασε. «Έχουμε μαρτυρίες ότι η μέρα έγινε νύχτα και τα πουλιά έπεφταν από τον ουρανό», λέει ο Τζάκσον. Η τέφρα που έπεφτε έκανε στέγες να καταρρεύσουν, σκοτώνοντας όσους βρίσκονταν από κάτω.

Όταν η στήλη δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί, κατέρρευσε, και καυτά αέρια, πέτρες και τέφρα κύλησαν στις πλαγιές. «Με τον όρο "καυτό" εννοώ αρκετές εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου. Με τον όρο γρήγορο, 100 έως 200 χιλιόμετρα την ώρα. Και τα αέρια ήταν διοξείδιο του θείου, που θα έκαιγε τα μάτια και τους πνεύμονές σου. Θα ήταν σαν να στέκεσαι στην κόλαση, αλλά όχι για πολύ». Αυτές οι πυροκλαστικές ροές σκότωναν σχεδόν ακαριαία και, μαζί με την τέφρα, έθαψαν την πόλη κάτω από αρκετά μέτρα ιζημάτων.

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Οι τελευταίες ώρες της Πομπηίας

Η δεύτερη παρανόηση είναι ότι όλα έγιναν σε μια στιγμή. Δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα, σεισμοί είχαν πλήξει την περιοχή και η Πομπηία ξαναχτιζόταν ακόμη, χωρίς κανείς να τους συνδέσει με το ηφαίστειο. Κατά τον Άρια, πολλά σπίτια είχαν μετατραπεί σε καταστήματα και η πόλη είχε ήδη αδειάσει εν μέρει. Τις τέσσερις μέρες πριν από την έκρηξη ακολούθησαν νέοι σεισμοί. Κάποιοι έφυγαν, πολλοί έμειναν. «Ο κόσμος θα σταμάτησε να κοιτάζει τη στήλη», λέει ο Τζάκσον. «Θα την είδαν να υψώνεται, μετά θα άκουσαν μια μεγάλη έκρηξη και μετά θα ένιωσαν το ωστικό κύμα στο στήθος τους».

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Η τέφρα έπεφτε για αρκετές ώρες πριν φτάσουν οι πυροκλαστικές ροές, άρα οι κάτοικοι είχαν περισσότερο χρόνο να διαφύγουν απ' όσο φανταζόμαστε. «Ο Βεζούβιος είναι σήμερα ένα εξαιρετικά καλά παρακολουθούμενο ηφαίστειο. Αν εκρηγνυόταν αύριο, θα το ξέραμε».

Τρίτον, η Πομπηία δεν ήταν μόνη. «Η Πομπηία είναι το δόλωμα, είναι το όνομα, αλλά δεν υπάρχει μέσα σε μια φούσκα», λέει ο Άρια, αναφέροντας τις Σταβίες, τις παραθαλάσσιες επαύλεις στον κόλπο της Νάπολης και ένα αρχαίο αγρόκτημα περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά, όπου διατηρήθηκαν ένα γουρούνι και δυο δέντρα. Το μεγαλύτερο πλήγμα μετά την Πομπηία δέχθηκε το Ερκολάνο, ακόμη πιο κοντά στο ηφαίστειο, με πολύ λιγότερο χρόνο για διαφυγή. «Στο Ερκολάνο η έκρηξη ήταν πολύ πιο βίαιη. Το υλικό σκλήρυνε σαν μπετόν, γι' αυτό η ανασκαφή είναι δυσκολότερη και το μεγαλύτερο μέρος παραμένει θαμμένο, αλλά διατηρείται πολύ καλύτερα».

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Τέταρτον, οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει και τόσο. «Στην Πομπηία έχουμε μικρά είδωλα σε ιερά, καρβέλια ψωμιού στον φούρνο», λέει ο Άρια. «Αυτό έκαναν όλοι εκείνη τη στιγμή: μαγείρευαν, καθάριζαν, προσεύχονταν, έτρωγαν. Τα παιδιά τους ήταν στο σχολείο και έπαιζαν». Η ψυχολόγος επιβίωσης Σαρίτα Ρόμπινσον, αναπληρώτρια κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, θυμίζει ότι το 2017, όταν το όρος Αγκούνγκ στο Μπαλί της Ινδονησίας απειλούσε να εκραγεί, από τους 100.000 ανθρώπους που κλήθηκαν να απομακρυνθούν μόνο 40.000 έφυγαν αμέσως. «Δεν ήθελαν να αφήσουν τα σπίτια τους, τα μέσα βιοπορισμού τους, τις οικογένειές τους. Παρότι έχουμε πολύ περισσότερη τεχνολογία, συμπεριφορές που υπήρχαν το 79 μ.Χ. εμφανίζονται ακόμη και σήμερα».

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Πέμπτον, η ανακάλυψη δεν έχει τελειώσει. «Είναι ατελείωτο», λέει ο Άρια. Οι απανθρακωμένοι πάπυροι του Ερκολάνου, που βρέθηκαν σε πολυτελή έπαυλη η οποία πιστεύεται ότι ανήκε στον πεθερό του Ιουλίου Καίσαρα, αρχίζουν να «ξετυλίγονται» ψηφιακά και να αποκρυπτογραφούνται με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με μελέτη που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους. Στο πλαίσιο του Vesuvius Challenge, ένας πάπυρος πολύ εύθραυστος για να ανοιχτεί διαβάστηκε ολόκληρος. «Όσοι απομένουν μπορεί να περιέχουν κυριολεκτικά οτιδήποτε».

Η Πομπηία ως ιστορία επιβίωσης και όχι μόνο θανάτου

Έκτον, τα ηφαίστεια δεν είναι μόνο φονιάδες. «Ένας λόγος που οι άνθρωποι ζουν πάνω σε ηφαίστεια είναι ότι φέρνουν ζωή», λέει ο Τζάκσον. «Δημιουργούν εύφορα εδάφη και η ζωή εκεί έχει απίστευτη οικολογική ποικιλία».

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Έβδομον, η Πομπηία είναι και ιστορία επιβίωσης. Η πόλη είχε περίπου 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με μια αμφισβητούμενη εκτίμηση. Τα δύο τρίτα της έχουν ανασκαφεί και έχουν βρεθεί περίπου 1.300 σοροί, με τα γνωστά εκμαγεία να έχουν δημιουργηθεί τη δεκαετία του 1860, όταν ο αρχαιολόγος Τζουζέπε Φιορέλι έχυσε γύψο στα κενά που άφησαν τα αποσυντεθειμένα σώματα στη σκληρυμένη τέφρα. «Πού είναι τα υπόλοιπα σώματα;» αναρωτιέται ο Άρια. «Στατιστικά θα έπρεπε να έχουμε βρει περισσότερα, αλλά δεν είναι εκεί. Έφυγαν». «Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον αριθμό των νεκρών», λέει η Ρόμπινσον, «υπήρξε όμως επιβίωση, ανθεκτικότητα και ανάπτυξη μετά. Οι άνθρωποι σηκώνονται, τινάζουν τη σκόνη από πάνω τους και συνεχίζουν».