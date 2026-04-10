Eπίκαιρο: Ιρλανδική πόλη λέει καθολικό «όχι» στα κινητά για παιδιά -Το πείραμα που συζητά όλη η Ευρώπη - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η διευθύντρια σχολείου Rachel Harper παρατήρησε αυξημένο άγχος και προβλήματα συμπεριφοράς σε μαθητές μετά την πανδημία λόγω υπερβολικής χρήσης κινητών. Αυτή η ανησυχία, επιβεβαιωμένη από στοιχεία για αυξημένες απουσίες, οδήγησε στην πρωτοβουλία «It Takes a Village» για καθυστέρηση χρήσης smartphone.

Η τοπική κοινωνία του Greystones αντέδρασε άμεσα, με τους διευθυντές σχολείων να προτείνουν έναν εθελοντικό κώδικα για μη παροχή smartphones πριν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 70% των οικογενειών υιοθέτησε τη φιλοσοφία, ενώ δημιουργήθηκαν εναλλακτικές δραστηριότητες χωρίς κινητά.

Γονείς εκφράζουν ανησυχίες για την έκθεση παιδιών σε κινδύνους και εθισμό μέσω smartphones, υποστηριζόμενοι από έρευνες που συνδέουν τη χρήση social media με άγχος. Η πρωτοβουλία άλλαξε την κουλτούρα της κοινότητας, μειώνοντας την πίεση για απόκτηση κινητών σε μικρές ηλικίες.

Η επιτυχία του Greystones προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον, ωθώντας χώρες όπως η Αυστραλία να επιβάλλουν όρια πρόσβασης στα social media για ανηλίκους. Αυξάνεται παράλληλα η πίεση προς τις τεχνολογικές εταιρείες για την ευθύνη τους στην ψυχική υγεία των χρηστών.

Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση των παιδιών στα smartphones θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη της Ιρλανδίας επιχειρεί να ανατρέψει αυτή τη συνθήκη, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον. Το Greystones [Γκρέιστοουνς], με πληθυσμό περίπου 22.000 κατοίκους, έχει γίνει σημείο αναφοράς για μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να καθυστερήσει την είσοδο των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα στα social media.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς δεσμεύονται εθελοντικά

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «It Takes a Village», βασίζεται σε μια απλή αλλά φιλόδοξη ιδέα: οι γονείς δεσμεύονται εθελοντικά να μην προσφέρουν smartphones και κινητά στα παιδιά τους πριν από την είσοδό τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή περίπου μέχρι την ηλικία των 12 ή 13 ετών. Δεν πρόκειται για απαγόρευση με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά για μια συλλογική συμφωνία που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συνεργασία σχολείων, οικογενειών και τοπικών φορέων.

Η έμπνευση για το πρόγραμμα ανήκει στη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου St Patrick’s, Rachel Harper, η οποία παρατήρησε μια ανησυχητική αλλαγή στη συμπεριφορά των μαθητών μετά την πανδημία. «Έβλεπα άγχος στα πρόσωπά τους», αναφέρει. «Παιδιά οκτώ και εννέα ετών που παλαιότερα έρχονταν χαρούμενα στο σχολείο, εμφανίζονταν εξαντλημένα και αποσυντονισμένα». Οι συνομιλίες με άλλους εκπαιδευτικούς και γονείς αποκάλυψαν ένα κοινό μοτίβο: υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων, κακός ύπνος και συναισθηματική φόρτιση από διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις.

Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες. Σύμφωνα με την Tusla Education Support Service, το 22% των μαθητών δημοτικού στην Ιρλανδία απουσίασε για περισσότερες από 20 ημέρες μέσα σε ένα σχολικό έτος, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό αγγίζει το 18%. Η αυξανόμενη απουσία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με ζητήματα άγχους και ψυχικής υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας υπήρξε άμεση. Σε δημόσια συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το 2023, η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη που, όπως θυμάται η Harper, «θα μπορούσαμε να γεμίσουμε το θέατρο τρεις φορές». Λίγο αργότερα, οι διευθυντές όλων των δημοτικών σχολείων της περιοχής υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τους γονείς, προτείνοντας την υιοθέτηση του εθελοντικού κώδικα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: περίπου το 70% των οικογενειών ανταποκρίθηκε θετικά, ποσοστό που παραμένει σταθερό μέχρι σήμερα.

Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση των παιδιών στα smartphones θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη της Ιρλανδίας επιχειρεί να ανατρέψει αυτή τη συνθήκη, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον / AΡ

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος δεν βασίζεται στην απαγόρευση, αλλά στην προετοιμασία. «Δεν θέλουμε να στερήσουμε τίποτα από τα παιδιά», εξηγεί η Harper. «Θέλουμε απλώς να καθυστερήσουμε τη στιγμή που θα αποκτήσουν smartphone, μέχρι να έχουν τα εφόδια για να διαχειριστούν τον ψηφιακό κόσμο». Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία εναλλακτικών δραστηριοτήτων: εκδηλώσεις χωρίς κινητά, αθλητικές δραστηριότητες και χώροι κοινωνικοποίησης όπως το Greystones Youth Café.

Οι γονείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιγράφουν μια διαφορετική καθημερινότητα. «Δεν θα άφηνες ποτέ ένα παιδί εννέα ετών μόνο του σε ένα δωμάτιο γεμάτο αγνώστους όλη τη νύχτα», λέει η μητέρα δύο παιδιών Nicky Harte. «Αυτό ακριβώς κάνεις όταν του δίνεις ένα smartphone». Η ανησυχία αυτή δεν αφορά μόνο τον εθισμό, αλλά και την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, από cyberbullying μέχρι ακατάλληλες εικόνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστημονική έρευνα ενισχύει αυτές τις ανησυχίες. Μελέτη του Imperial College London έδειξε ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν social media για περισσότερες από τρεις ώρες ημερησίως έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης στην εφηβεία, με τα κορίτσια να επηρεάζονται περισσότερο.

Το Greystones [Γκρέιστοουνς], με πληθυσμό περίπου 22.000 κατοίκους, έχει γίνει σημείο αναφοράς για μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να καθυστερήσει την είσοδο των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα στα social media / ΑΡ

«Απλώς πρέπει να είσαι προσεκτικός»

Στο Greystones, ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους κινδύνους. Η πρωτοβουλία επιχειρεί να αλλάξει συνολικά την κουλτούρα γύρω από την παιδική ηλικία και την τεχνολογία. Η εκπαίδευση ξεκινά από μικρή ηλικία, με τα παιδιά να μαθαίνουν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τους κινδύνους των smartphones. «Κανείς δεν λέει ότι τα κινητά είναι κακά», σημειώνει η 11χρονη Rachel Capitina. «Απλώς πρέπει να είσαι προσεκτικός».

Η ίδια, όπως και πολλοί συνομήλικοί της, δεν αισθάνεται πίεση να αποκτήσει smartphone, ακριβώς επειδή η πλειονότητα των παιδιών στην κοινότητα βρίσκεται στην ίδια θέση. Η απουσία ανταγωνισμού λειτουργεί αποσυμπιεστικά. «Κάνω πολλά σπορ και νομίζω ότι αυτά θα επηρεάζονταν αν περνούσα ώρες στο κινητό», λέει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων και κυβερνήσεων. Ο Garrett Harte, επικοινωνιολόγος που συμμετείχε στην προώθηση της πρωτοβουλίας, αναφέρει ότι δέχθηκαν ερωτήματα από χώρες όπως η Αυστραλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαι γενικά υπέρ της ελευθερίας επιλογών», λέει, «αλλά όταν πρόκειται για την ευημερία των παιδιών, όλοι πρέπει να εμπλακούμε».

«Δεν θα άφηνες ποτέ ένα παιδί εννέα ετών μόνο του σε ένα δωμάτιο γεμάτο αγνώστους όλη τη νύχτα», λέει η μητέρα δύο παιδιών Nicky Harte. «Αυτό ακριβώς κάνεις όταν του δίνεις ένα smartphone» / FACEBOOK

Το Greystones δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση. Η συζήτηση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο έχει μεταφερθεί στο πολιτικό επίπεδο. Η Αυστραλία έχει ήδη επιβάλει απαγόρευση χρήσης social media για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία εξετάζουν αντίστοιχα όρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συζήτηση εντείνεται, με προτάσεις για περιορισμούς πρόσβασης ανηλίκων στις πλατφόρμες.

Παράλληλα, η πίεση προς τις τεχνολογικές εταιρείες αυξάνεται. Σε πρόσφατη δικαστική απόφαση στο Λος Άντζελες, μια νεαρή γυναίκα δικαιώθηκε σε αγωγή κατά των εταιρειών που διαχειρίζονται πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενισχύει τον εθισμό. Η υπόθεση αυτή ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των εταιρειών στην ψυχική υγεία των χρηστών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Greystones, ωστόσο, η αλλαγή δεν προήλθε από νόμους ή δικαστικές αποφάσεις, αλλά από την ίδια την κοινότητα. Οι κάτοικοι επιχείρησαν να επαναπροσδιορίσουν τα όρια της παιδικής ηλικίας σε μια εποχή όπου η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

«Δημιουργήσαμε ένα απλό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε», υποστηρίζει η Harper, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πρωτοβουλίες όπως το «It Takes a Village» θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.