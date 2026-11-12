Το πλοίο του Οδυσσέα στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν ψάχνει εθελοντές για επισκευές στη Νορβηγία - Από το Χόλιγουντ στον ταρσανά

Η πρόσκληση απευθύνεται σχεδόν σε όλους, με έναν όρο: όποιος θέλει να συμμετάσχει πρέπει να βρεθεί στη Νορβηγία έως τον Απρίλιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πλοίο «Draken», μετά τον ρόλο του στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, χρειάζεται συντήρηση. Οι ιδιοκτήτες του απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε εθελοντές να ταξιδέψουν στη Νορβηγία την άνοιξη του 2027 για να βοηθήσουν στις απαραίτητες επισκευές.

Για τον ρόλο του πλοίου του Οδυσσέα, ο σκηνοθέτης αξιοποίησε το ήδη υπάρχον σκαρί, παρότι δεν ταιριάζει ιστορικά στην Εποχή του Χαλκού. Η επιλογή έγινε στο πλαίσιο της χρήσης πρακτικών εφέ αντί ψηφιακών εικόνων.

Το σκάφος κατασκευάστηκε το 2010 ως μεγεθυμένη εκδοχή πλοίου των Βίκινγκ. Το 2016 αναβίωσε τον διάπλου του Ατλαντικού και έκτοτε λειτουργεί ως πλωτό μουσείο, πραγματοποιώντας ταξίδια σε λιμάνια ανά τον κόσμο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι εθελοντές θα εκτελέσουν απαιτητικές εργασίες, όπως αντικατάσταση σανίδων, ξύσιμο του κύτους και πίσσωμα. Η εργασία θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες, με κάλυψη διατροφής και διαμονής για τους συμμετέχοντες, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν εμπειρία.

Μετά τις τρικυμίες της μεγάλης οθόνης, το πλοίο πρέπει να βγει στη στεριά για επισκευές. Το «Draken Harald Hårfagre» είναι το ξύλινο σκαρί με τα πενήντα κουπιά που υποδύθηκε τη γαλέρα του Οδυσσέα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Βγήκε από τα γυρίσματα αρκετά ταλαιπωρημένο, και τώρα ετοιμάζεται για την τακτική του συντήρηση, που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027. Οι ιδιοκτήτες του ψάχνουν εθελοντές για τη δουλειά. Η πρόσκληση απευθύνεται σχεδόν σε όλους, με έναν βασικό όρο: όποιος θέλει να συμμετάσχει πρέπει να μπορεί να βρεθεί στη Νορβηγία έως τον Απρίλιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

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Από το Χόλιγουντ στον ταρσανά

«Ένα εγχείρημα σαν το Draken δεν στηρίζεται μόνο σε επαγγελματικό πλήρωμα και ναύτες καταστρώματος, αλλά και σε αφοσιωμένους εθελοντές που βοηθούν να κρατηθεί ζωντανό το πλοίο», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Όπως σημειώνεται εκεί, η εθελοντική εργασία είναι ένας απτός τρόπος να βάλει κανείς το χέρι του. Ταυτόχρονα του δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το σκάφος, τη δουλειά που απαιτεί η φροντίδα του και την ευρύτερη κοινότητα που κρατά το εγχείρημα σε κίνηση.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν είναι μια τεράστια ταινία με κάθε έννοια της λέξης. Μεγάλο μέρος της επιβλητικότητάς της οφείλεται στα πρακτικά εφέ, δηλαδή σε όσα στήθηκαν πραγματικά μπροστά στην κάμερα. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης δεν κατέφυγε στις ψηφιακές εικόνες που δημιουργούνται στον υπολογιστή. Αντίθετα, βασίστηκε σε σκηνικά φυσικού μεγέθους, ανάμεσά τους κι ένας κανονικός, χειροπιαστός Δούρειος Ίππος. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ταινίας, όμως, δεν φτιάχτηκε γι' αυτήν. Για τον ρόλο του πλοίου που μεταφέρει τον βασιλιά της Ιθάκης, ο Νόλαν επιστράτευσε ένα σκαρί που υπήρχε ήδη και είχε τη δική του, αρκετά πλούσια, ιστορία.

Πίσσα, ξύλο και κινηματογράφος

Αυστηρά μιλώντας, το Draken δεν ταιριάζει στην εποχή της «Οδύσσειας», δηλαδή στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Από την άλλη, την ιστορική ακρίβεια δεν την ακολουθούν ούτε οι σύγχρονοι αγγλικοί διάλογοι της ταινίας ούτε η επιλογή του Ματ Ντέιμον για τον πολύπαθο ήρωα. Το πλοίο πάντως είναι αρκετά πιστό στα δικά του πρότυπα. Την κατασκευή του παρήγγειλε το 2010 ο Νορβηγός μεγιστάνας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου Σίγκουρντ Όσε.

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WIKIPEDIA

Φτιάχτηκε με δρύινες σανίδες που επικαλύπτουν η μία την άλλη, εν μέρει με βάση τις περιγραφές πλοίων στα σκαλδικά ποιήματα των Βίκινγκ. Έχει μήκος περίπου 35 μέτρα, πλάτος σχεδόν 8 μέτρα και ένα μοναδικό κατάρτι ύψους γύρω στα 24 μέτρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγεθυμένη εκδοχή του περίφημου πλοίου του Γκόκσταντ, που ναυπηγήθηκε γύρω στο 890 μ.Χ.

Το Draken έκανε το παρθενικό του ταξίδι το 2012. Μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, ένα πλήρωμα εκατό κωπηλατών αναβίωσε με επιτυχία τον διάπλου του Ατλαντικού που είχαν κάνει οι Βίκινγκ, από τη Νορβηγία ως τη Νέα Γη. Από τότε το πλοίο έχει γίνει κάτι σαν πλωτό μουσείο. Ταξιδεύει τακτικά σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο για εκθέσεις και εκπαιδευτικές περιοδείες, όταν φυσικά δεν παίζει σε υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ. Μετά από μια τόσο απαιτητική «συμμετοχή», η συντήρηση που ακολουθεί είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Draken Harald Hårfagre



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Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 10 Απριλίου 2027 και θα διαρκέσουν έως τις 15 Μαΐου. Η λίστα είναι μεγάλη και αρκετά σωματική. Οι σανίδες του κύτους που έχουν αδυνατίσει θα αντικατασταθούν, η εξωτερική επιφάνεια θα ξυστεί από τις επικαθίσεις του ωκεανού και το σκαρί θα αλειφτεί ξανά με πίσσα. Θα ακολουθήσουν βάψιμο και όποια άλλη εργασία χρειαστεί για να ξαναβρεί το πλοίο τη φόρμα του. Δεν πρόκειται για τουριστική εμπειρία με ξενάγηση, αλλά για πραγματική δουλειά ταρσανά, με ξύλο, πίσσα και πινέλα.

Δωρεάν διαμονή και φαγητό για όσους βοηθήσουν

Οι εθελοντές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε όποια από τις πέντε εβδομαδιαίες βάρδιες προτιμούν. Όσοι έχουν πραγματικό μεράκι μπορούν να μείνουν για όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αίτηση μπορεί να κάνει ουσιαστικά οποιοσδήποτε είναι άνω των 18 ετών και μπορεί να φτάσει στη Νορβηγία την άνοιξη. Η διατροφή και η διαμονή των εθελοντών καλύπτονται. Προτεραιότητα, ωστόσο, θα δοθεί σε όσους έχουν έστω κάποιες γνώσεις συντήρησης ξύλινων σκαφών.

Για όσους έχουν δει την ταινία, η προοπτική έχει κάτι από την αίσθηση του πίσω από τα παρασκήνια. Θα μπορούν να αγγίξουν τις ίδιες σανίδες που είδαν να σκίζουν τα κύματα στην οθόνη και να ξύσουν με τα χέρια τους το αλάτι από το κύτος. Θα δουν επίσης από κοντά πόσος κόπος χρειάζεται για να κρατηθεί σε πλεύση ένα πλοίο φτιαγμένο με τον τρόπο των Βίκινγκ. Μόλις ολοκληρωθούν οι επισκευές, το Draken θα είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά πανιά για τα λιμάνια του κόσμου και για τον επόμενο πρωταγωνιστικό ρόλο που θα του προταθεί.