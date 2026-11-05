«The Pitt»: Η σειρά-φαινόμενο των τελευταίων ετών τραβιέται στα δικαστήρια -Η ρήτρα του 1994 που μπορεί να της κοστίσει ακριβά - iefimerida.gr

Ένα αμερικανικό εφετείο δίνει νέα τροπή σε μια υπόθεση που απασχολεί τον κόσμο της αμερικανικής τηλεόρασης εδώ και δύο χρόνια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αμερικανικό εφετείο απέρριψε την έφεση της Warner Bros Television, κρίνοντας ότι υπάρχουν σαφείς ομοιότητες μεταξύ των σειρών «The Pitt» και «Ε.Ρ.». Η δικαστική διαμάχη, που ξεκίνησε η χήρα του Μάικλ Κράιτον, θα κριθεί πλέον από ενόρκους.

Οι παραγωγοί και η Warner Bros υποστήριξαν ανεπιτυχώς ότι οι ομοιότητες είναι γενικές για τα ιατρικά δράματα. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι λεπτομέρειες στοιχειοθετούν την αξίωση, οδηγώντας την υπόθεση σε δίκη με ενόρκους το 2027.

Η αγωγή της χήρας του Μάικλ Κράιτον, Σέρι, βασίζεται σε ρήτρα του 1994 που απαγόρευε παράγωγες σειρές χωρίς την έγκρισή του. Η ίδια υποστηρίζει ότι το «The Pitt» αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη νέα εκδοχή του «Ε.Ρ.».

Το εφετείο, παρότι οδηγεί την Warner Bros σε δίκη, απάλλαξε τους παραγωγούς Γουάιλ, Γουέλς και Γκέμιλ. Ωστόσο, σε δηλώσεις του, ο Γουάιλ παραδέχεται ότι το «The Pitt» προέκυψε μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια για νέα εκδοχή του «Ε.Ρ.».

Η σειρά «The Pitt» μοιάζει αρκετά με το «Ε.Ρ.» ώστε η χήρα του Μάικλ Κράιτον να συνεχίσει τη δικαστική της διαμάχη με τη Warner Bros Television. Αυτό τουλάχιστον έκρινε χθες, Τετάρτη, ένα αμερικανικό εφετείο, δίνοντας νέα τροπή σε μια υπόθεση που απασχολεί τον κόσμο της τηλεόρασης εδώ και δύο χρόνια. Πρόκειται για τη βραβευμένη ιατρική σειρά που έγινε φαινόμενο στις δύο πρώτες σεζόν της. Η δικαστική διαμάχη θα κριθεί πλέον από ενόρκους.

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«The Pitt» και «Ε.Ρ.» μοιάζουν πολύ

Με ομόφωνη απόφαση που κατατέθηκε την Τετάρτη, το τριμελές δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Warner Bros Television. Η εταιρεία υποστηρίζει εδώ και δύο χρόνια ότι οι δύο σειρές δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Οι δικαστές είδαν τα πράγματα αλλιώς. «Υπάρχουν σαφείς και πολυάριθμες ομοιότητες ανάμεσα στο The Pitt και στο Ε.Ρ.», αναφέρει η απόφαση.

Σημειώνει ότι και οι δύο σειρές διαδραματίζονται σε τμήμα επειγόντων περιστατικών και είναι γεμάτες ιατρική ορολογία «συχνά ακατάληπτη». Και στις δύο, οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και τα τραύματα δείχνονται με ωμό ρεαλισμό.

«Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι εξαντλημένοι. Υπάρχουν συναισθηματικά ξεσπάσματα», γράφουν οι δικαστές. «Και στις δύο υπάρχει ένας νεαρός γιατρός, φρέσκος από την ιατρική σχολή και ελαφρώς... ανίκανος και τσαπατσούλης».

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Στο εδώλιο, εκτός από τη Warner Bros Television, βρέθηκαν και τα πρόσωπα πίσω από τη σειρά. Ο Τζον Γουέλς είναι εκτελεστικός παραγωγός του «The Pitt» και ήταν παλαιότερα επικεφαλής δημιουργός του «Ε.Ρ.». Μαζί του κατηγορούνταν η εταιρεία παραγωγής του και ο ηθοποιός Νόα Γουάιλ, πρωταγωνιστής και των δύο σειρών.

Κατηγορούμενος ήταν και ο Ρ. Σκοτ Γκέμιλ, που είχε υπογράψει ως εκτελεστικός παραγωγός και σεναριογράφος αρκετά επεισόδια του «Ε.Ρ.» και σήμερα είναι επικεφαλής δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός του «The Pitt». Όλοι τους υποστήριξαν ότι τα επίμαχα στοιχεία είναι «γενικές ομοιότητες», κοινές σε «οποιαδήποτε δραματική ιστορία με γιατρούς επειγόντων περιστατικών». Όπως σημείωναν, «δεν μπορεί όλες οι σειρές που διαδραματίζονται σε τμήμα επειγόντων να θεωρούνται παράγωγα του Ε.Ρ.».

Το δικαστήριο ωστόσο αποφάνθηκε ότι «οι λεπτομέρειες της υπόθεσης αρκούν για να στοιχειοθετηθεί εκ πρώτης όψεως η αξίωση». Έτσι η υπόθεση οδεύει προς δίκη με ενόρκους στο Λος Άντζελες το 2027, εκτός αν τα δύο μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Η ρήτρα του 1994 που μπορεί να κοστίσει ακριβά στη Warner

Ο συγγραφέας και σεναριογράφος Μάικλ Κράιτον δημιούργησε το «Ε.Ρ.» πάνω σε ένα κινηματογραφικό σενάριο που είχε γράψει από τα χρόνια του ως φοιτητής ιατρικής. Το συμβόλαιο που υπέγραψε το 1994 με τη Warner Bros Television περιείχε ρήτρα «παγωμένων δικαιωμάτων». Η ρήτρα απαγόρευε κάθε παράγωγη σειρά ή νέα εκδοχή του έργου του χωρίς τη δική του έγκριση. Ο Κράιτον πέθανε το 2008.

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WARNER BROS

Η χήρα του, Σέρι Κράιτον, κατέθεσε την αγωγή τον Αύγουστο του 2024, πέντε μήνες πριν από την πρώτη προβολή του «The Pitt». Υποστήριξε ότι η σειρά είναι μια μη εξουσιοδοτημένη νέα εκδοχή του «Ε.Ρ.» και κατηγόρησε τον Γουέλς για «προσωπική προδοσία».

Η απόφαση της Τετάρτης δεν ήταν πλήρης νίκη για εκείνη. Το εφετείο έκρινε ότι η Warner Bros Television πρέπει να οδηγηθεί σε δίκη, όμως απάλλαξε τον Γουάιλ, τον Γουέλς και τον Γκέμιλ. Δεν βρήκε στοιχεία ότι κάποιος από τους τρεις γνώριζε πως η δημιουργία του «The Pitt» θα μπορούσε να παραβιάζει τα συμβατικά δικαιώματα του Κράιτον.

Και οι τρεις έχουν πάντως παραδεχθεί σε συνεντεύξεις ότι το «The Pitt» γεννήθηκε επειδή η νέα εκδοχή του «Ε.Ρ.» δεν προχώρησε. Όπως εξηγούν, αυτό συνέβη μόνο επειδή είχαν ήδη συνεργαστεί για μια ιατρική σειρά με θέμα τις εμπειρίες των υγειονομικών στην πανδημία.

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«Ξεκινήσαμε να πάμε προς μια νέα εκδοχή του Ε.Ρ., που τελικά δεν έγινε», είπε ο Γουάιλ στην ηχητική εκπομπή «Good Hang» της Έιμι Πόλερ. Επειδή είχαν ήδη συγκροτήσει ομάδα για να σχεδιάσουν εκείνη τη σειρά με το HBO Max, πρόσθεσε, «μπορέσαμε να επιταχύνουμε πολύ την ανάπτυξη του The Pitt, χάρη στο κενό που άφησε αυτή η παρ' ολίγον επιτυχία».

Ο ηθοποιός περιέγραψε ως λύτρωση το ότι δεν χρειάστηκε τελικά να γυρίσουν τη νέα εκδοχή. «Μόλις αποδεσμευτήκαμε από εκείνη την πνευματική ιδιοκτησία, η αφήγηση ξαφνικά ελευθερώθηκε», είπε. «Δεν μας απασχολούσε ποιον θα ξαναδούμε και τι έκανε στο μεταξύ. Μας απασχολούσε ποια είναι τα ζητήματα της εποχής και ποιος είναι ο πιο πειστικός τρόπος να τα αναδείξουμε. Αυτό μας επέτρεψε να το ξαναστήσουμε, να το εκσυγχρονίσουμε, χωρίς να χρειάζεται να αποτίνουμε φόρο τιμής σε δρόμους που έχουμε ήδη διαβεί».

WARNER BROS

Νέα εκδοχή ή καινούργια σειρά;

Η Warner Bros Television είχε επιχειρήσει να μπλοκάρει την αγωγή από νωρίς. Επικαλέστηκε έναν νόμο της Καλιφόρνιας που προορίζεται να σταματά αβάσιμες αγωγές που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου. Η δικαστής Γουέντι Τσανγκ απέρριψε το αίτημα το 2025, κρίνοντας ότι η Σέρι Κράιτον διέθετε αρκετά στοιχεία για να συνεχίσει.

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«Είμαι βαθιά ικανοποιημένη από την απόφαση του εφετείου. Ανυπομονώ για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και για την παρουσίαση της υπόθεσής μας στους ενόρκους. Η υπόθεση αυτή αφορά τους συγγραφείς, τους δημιουργούς, τις οικογένειές τους και τους κληρονόμους τους», δήλωσε η Σέρι Κράιτον στο περιοδικό «Βαράιτι». Η «Γκάρντιαν» ζήτησε σχόλιο από τη Warner Bros Television.

Το «The Pitt» έχει κερδίσει μέσα σε δύο σεζόν 12 βραβεία Έμι, δύο Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Πίμποντι. Ο Γουάιλ έχει αποσπάσει πολλά βραβεία ερμηνείας για τον ρόλο του Δρ Μάικλ «Ρόμπι» Ρόμπιναβιτς, ενός σκληραγωγημένου διευθυντή σε τμήμα επειγόντων του Πίτσμπουργκ. Στις 11 σεζόν του «Ε.Ρ.» υποδυόταν τον Δρ Τζον Κάρτερ, έναν πλούσιο νεαρό γιατρό σε ένα υποστελεχωμένο τμήμα επειγόντων του Σικάγου.

Η τρίτη σεζόν του «The Pitt» κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο.