Πίτερ Θιλ: Ο ολιγάρχης της τεχνολογίας που πιστεύει στον Αντίχριστο -Από το PayPal, στον Λευκό Οίκο - iefimerida.gr

Σήμερα, ο 58χρονος Πίτερ Θιλ θεωρείται, σύμφωνα με την ισπανική El País, η πιο επιδραστική μορφή της Σίλικον Βάλεϊ μετά τον Στιβ Τζομπς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Γεννημένος στη Γερμανία, ο Πίτερ Θιλ διαμόρφωσε την ιδεολογία του στο Στάνφορντ υπό την επιρροή της Άιν Ραντ και του Ρενέ Ζιράρ. Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε με την ίδρυση του PayPal μαζί με τον Μαξ Λεβτσίν.

Μετά την πώληση του PayPal στο eBay για 1,5 δισ. δολάρια, επένδυσε 500.000 δολάρια στο Facebook. Ίδρυσε επίσης την Palantir, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων που δημιουργήθηκε αρχικά με σύμβαση της CIA μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Προβλέποντας τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, τον στήριξε ενεργά, ενώ θεωρείται η δύναμη πίσω από την άνοδο πολιτικών όπως ο Τζ. Ντ. Βανς και ο Τεντ Κρουζ, προωθώντας μια αντισυστημική, ελευθεριακή ατζέντα.

Σήμερα, προωθεί τη δημιουργία αυτόνομων πόλεων με δικούς τους νόμους, αναζητώντας εκτάσεις στην Αργεντινή. Παράλληλα, χρησιμοποιεί ακραία ρητορική για τον «Αντίχριστο» και τάσσεται ενάντια στους διεθνείς οργανισμούς και το κράτος πρόνοιας.

Όταν το 2016 ο παλαιστής Χαλκ Χόγκαν αντιμετώπισε στο δικαστήριο τον ταμπλόιντ ιστότοπο Gawker, που είχε δημοσιεύσει χωρίς τη συγκατάθεσή του ένα βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, κανείς δεν του έδινε πιθανότητες. Ο Χόγκαν όμως κέρδισε, με αποζημίωση 140 εκατομμυρίων δολαρίων που οδήγησε τον ιστότοπο στο κλείσιμο.

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Πίσω από τη νίκη βρισκόταν μια από τις πιο σκοτεινές μορφές της Σίλικον Βάλεϊ: ο Πίτερ Θιλ είχε χρηματοδοτήσει κρυφά τους δικηγόρους του. Ήθελε εκδίκηση από ένα μέσο που τον γελοιοποιούσε επί χρόνια και είχε αποκαλύψει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ο ιδρυτής του PayPal διάβασε στην ετυμηγορία των ενόρκων μια βαθιά κοινωνική μετατόπιση. Προέβλεψε, πριν από σχεδόν όλους, τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ενός τότε απίθανου υποψηφίου. «Πω πω, μπορεί να κερδίσει τις εκλογές», σκέφτηκε, όπως αφηγήθηκε αργότερα στο The Atlantic. Λίγες εβδομάδες μετά εκφωνούσε λόγο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, βοηθώντας στην απογείωση της πολιτικής καριέρας του Τραμπ.

Η πιο επιδραστική μορφή της Σίλικον Βάλεϊ μετά τον Τζομπς

Μια δεκαετία αργότερα, ο 58χρονος Θιλ θεωρείται, σύμφωνα με την ισπανική El País, η πιο επιδραστική μορφή της Σίλικον Βάλεϊ μετά τον Στιβ Τζομπς. Ελευθεριακός, αντισυστημικός, κήρυκας ενός τεχνολογικού συντηρητισμού, στέκεται πίσω από την άνοδο του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, που δούλεψε σε ένα από τα επενδυτικά του ταμεία, και του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή του Τέξας Τεντ Κρουζ. Αντιτίθεται στους διεθνείς οργανισμούς που γεννήθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε κύκλο διαλέξεων στο Νάσβιλ, προειδοποίησε για τον «Αντίχριστο» και για τους κινδύνους της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είχε κάνει πέρσι σε ανάλογες ομιλίες σε Σαν Φρανσίσκο, Ρώμη και Παρίσι.

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Η σκοτεινή θεολογία της Σίλικον Βάλεϊ

«Είναι ο πατέρας μιας μικρής αλλά ισχυρής αίρεσης που προωθεί αυτές τις εξτρεμιστικές, αντιδημοκρατικές ιδέες στη Σίλικον Βάλεϊ», λέει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Γκιλ Ντουράν. «Επί 30 χρόνια κηρύσσει κατά της δημοκρατίας και του κράτους, το οποίο αποκάλεσε “θεμελιωδώς κακό”, ενώ επενδύει σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης στην κυβέρνηση».

Κατά τον ίδιο, η χρήση της χριστιανικής ρητορικής συγκαλύπτει την πραγματική θρησκεία της Σίλικον Βάλεϊ, όπου πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργούν έναν θεό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και θα τους χαρίσει αιώνια ζωή.

Ο Θιλ αντιτίθεται στους φόρους και έχει στήσει εταιρικό μηχανισμό με κατοικία σε πολλές χώρες για να ελαχιστοποιεί τη φορολογία του. Απορρίπτει το λεγόμενο κίνημα της «αφύπνισης» και την κλιματική αλλαγή, απεχθάνεται τα πανεπιστήμια και ενθαρρύνει τους νέους επιχειρηματίες να παρακάμπτουν τους κανόνες.

Πριν από λίγους μήνες ταξίδεψε στην Αργεντινή, όπου αγόρασε έπαυλη, ανέπτυξε στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι και αναζητά εκτάσεις στην Παταγονία για να αναβιώσει το όνειρό του: αυτόνομες πόλεις με δικούς τους νόμους, όπως η Πρόσπερα στο νησί Ροατάν της Ονδούρας.

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Είναι επίσης ο ιδρυτής της Palantir, μιας από τις πιο σκοτεινές εταιρείες του παγκόσμιου τεχνολογικού χάρτη. Ιδρύθηκε τρία χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε χάρη σε σύμβαση με τη CIA, πήρε το όνομά της από ένα αντικείμενο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν και σήμερα επεξεργάζεται τεράστιες βάσεις δεδομένων για κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

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«Δεν πιστεύει στη δημοκρατία ούτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν ειρηνικά χωρίς κάποια εξουσία», εξηγεί ο φιλόσοφος Μαρκ Κούκελμπεργκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. «Πιστεύει σε μια ελίτ οραματιστών σαν τον ίδιο που πρέπει να κυβερνά τον κόσμο».

Από τον Τόλκιν στον Ζιράρ

Γεννημένος στη Φρανκφούρτη το 1967, γιος μηχανικού, ο Θιλ πέρασε παιδικά χρόνια στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ πριν η οικογένεια εγκατασταθεί στο Φόστερ Σίτι, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. Μεγάλωσε ανάμεσα σε πιόνια σκακιού και βιβλία επιστημονικής φαντασίας, έχοντας ξαναδιαβάσει τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» καμιά δεκαριά φορές.

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Στο Στάνφορντ, όπου έγινε στόχος πειραγμάτων που άγγιζαν τον εκφοβισμό, γνώρισε τη σκέψη της Άιν Ραντ και του Ρενέ Ζιράρ, του οποίου η θεωρία της μιμητικής επιθυμίας τον σημάδεψε βαθιά. Από εκεί προέρχεται η θεωρία του για τον Αντίχριστο, τον Αρμαγεδδώνα και τον «Κατέχοντα», τη δύναμη που συγκρατεί τον Αντίχριστο.

«Έχει μια ανθυγιεινή εμμονή με τον Αντίχριστο», λέει ο Ντουράν. «Κατηγορεί την Γκρέτα Τούνμπεργκ, την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, τους επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και τον Πάπα, ότι μπορεί να είναι Αντίχριστοι. Αν οι δισεκατομμυριούχοι της Σίλικον Βάλεϊ θέλουν να δουν το πρόσωπο του κακού, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη».

ΑΡ

Το 2009 έγραψε σε δοκίμιο ότι η αύξηση των δικαιούχων επιδομάτων και η επέκταση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες έχουν κάνει την έννοια της «καπιταλιστικής δημοκρατίας» οξύμωρο, και η μισή συγγνώμη που ακολούθησε δεν έκλεισε το θέμα.

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Ο καθηγητής Ρομπέρτο Χ. Γκονσάλες θεωρεί ότι η πραγματική του επιρροή περνά από το επενδυτικό του ταμείο Founders Fund, που χρηματοδότησε εταιρείες άμυνας και παρακολούθησης όπως οι Palantir, Anduril και Clearview AI, οι οποίες έλαβαν κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων, μια αντίφαση για έναν άνθρωπο που κηρύσσει κατά του κράτους.

Η διαδρομή του περνά από το PayPal, που ίδρυσε με τον Μαξ Λεβτσίν και στο οποίο εντάχθηκε αργότερα ο Έλον Μασκ, από την πώληση στο eBay το 2002 για περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια και από την επένδυση 500.000 δολαρίων το 2004 στο Facebook του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, για ποσοστό 10%.

Στο βιβλίο του «Από το μηδέν στο ένα» υποστηρίζει ότι οι επιχειρηματίες είναι σχεδόν θεϊκά όντα και ότι οι μοναρχίες είναι αποδοτικότερες από τις δημοκρατίες. «Θα έπρεπε να έχουμε αποικίες στη Σελήνη, ρομπότ, ιπτάμενα αυτοκίνητα, πόλεις στον ωκεανό και κάτω από τον ωκεανό», είχε πει σε ομιλία του, επιμένοντας ότι η ανθρωπότητα δεν έχει κάνει κανένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα από τη δεκαετία του 1960.