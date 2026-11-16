Ο Φρίμαν Τζόνσον, ο γηραιότερος επιζών της ιαπωνικής επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 106 ετών.

Ο Τζόνσον πέθανε το Σάββατο στο σπίτι του, στο Σεντέρβιλ της Μασαχουσέτης, όπως ανακοίνωσε μία από τις τρεις κόρες του, η Νταϊάν Τζόνσον. Η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί την απώλεια ακόμη ενός ανθρώπου που συνδέθηκε άμεσα με μία από τις καθοριστικότερες στιγμές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

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«Θα είναι μια πολύ δύσκολη Ημέρα των Ευχαριστιών» ανέφερε η 72χρονη κόρη του, προσθέτοντας πως ο πατέρας της θα βρίσκεται πλέον κοντά στους φίλους, στους συγγενείς και στη σύζυγό του, που είχε φύγει νωρίτερα από τη ζωή.

Φωτογραφία AP

Από το Περλ Χάρμπορ στην καρδιά του Ειρηνικού

Στις 7 Δεκεμβρίου 1941, ο Φρίμαν Τζόνσον υπηρετούσε στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο «USS St. Louis», ένα ελαφρύ καταδρομικό που βρισκόταν στη Χαβάη. Εκείνη την ημέρα, ενώ εργαζόταν κάτω από το κατάστρωμα, σε έναν ατμολέβητα, η ιαπωνική αεροπορική επίθεση βύθισε το Περλ Χάρμπορ στο χάος.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός ιστορικού γεγονότος, ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε ουσιαστικά τι συνέβαινε. Εργαζόταν στο εσωτερικό ενός ατμοθαλάμου και δεν είχε οπτική επαφή με την επίθεση, ούτε άκουσε τα αντιαεροπορικά πυρά των συναδέλφων του, οι οποίοι κατάφεραν να καταρρίψουν ένα ιαπωνικό τορπιλοπλάνο.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

«Όσο γίνονταν όλα αυτά στο κατάστρωμα, εγώ βρισκόμουν μέσα σε ένα τύμπανο ατμού. Δεν μπορούσα να δω τίποτα, απολύτως τίποτα», είχε περιγράψει σε συνέντευξή του στο Associated Press τον Μάιο του 2026.

Το «USS St. Louis» κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την περιοχή, αποφεύγοντας ακόμη και την απειλή των ιαπωνικών μικρών υποβρυχίων. Όταν ο Τζόνσον ανέβηκε τελικά στο κατάστρωμα, το πλοίο είχε ήδη βγει στον ανοιχτό ωκεανό.

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Όπως είχε εξηγήσει, δεν γνώριζε πολλά για όσα είχαν προηγηθεί. Ως απλός ναύτης, δεν είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν αφορούσαν άμεσα τα καθήκοντά του.

«Βρισκόμασταν πολύ μακριά από τη στεριά. Όπου κι αν κοιτούσες, έβλεπες μόνο θάλασσα. Ήμουν ένας απλός ναύτης. Δεν σου έλεγαν τίποτα, αν δεν υπήρχε λόγος να το γνωρίζεις. Και εγώ δεν χρειαζόταν να γνωρίζω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 2.400 Αμερικανούς και αποτέλεσε την αφορμή για την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά τον θάνατο του Ίρα «Άικ» Σκαμπ, τον Δεκέμβριο του 2025, σε ηλικία 105 ετών, ο κατάλογος των επιζώντων βετεράνων είχε περιοριστεί σε περίπου 12 ονόματα.

Η αποστολή με τον Ρούσβελτ

Η πολεμική διαδρομή του Φρίμαν Τζόνσον δεν περιορίστηκε στην επίθεση του 1941. Στα χρόνια που ακολούθησαν, συμμετείχε σε σημαντικές αποστολές και βρέθηκε κοντά σε γεγονότα που σημάδεψαν την παγκόσμια Ιστορία.

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Ανάμεσα στις εμπειρίες που θυμόταν ξεχώριζε η συμμετοχή του στην προετοιμασία του θωρηκτού «USS Iowa», το οποίο ανέλαβε να μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ στη Διάσκεψη της Τεχεράνης, τον Νοέμβριο του 1943, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν.

Για τη συγκεκριμένη αποστολή, το πλοίο είχε υποστεί ειδικές προσαρμογές. Εξοπλίστηκε ακόμη και με δύο ανελκυστήρες και μπανιέρα, ενώ αφαιρέθηκαν τα πυρομαχικά και μεγάλο μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να μειωθεί το βάρος του κατά τη διαδρομή στον ποταμό Ποτόμακ, όπου θα επιβιβαζόταν ο Ρούσβελτ. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός και τα καύσιμα επανατοποθετήθηκαν πριν από τον απόπλου.

Ο Τζόνσον έζησε από κοντά και το τέλος του πολέμου. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1945, ενώ βρισκόταν στον ιστό του «USS Iowa», παρακολούθησε από απόσταση περίπου ενάμισι χιλιομέτρου την τελετή παράδοσης της Ιαπωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε πάνω στο «USS Missouri», στον κόλπο του Τόκιο.

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Θυμόταν τις βάρκες που πλησίαζαν το θωρηκτό, συνοδευόμενες από πεζοναύτες, καθώς και τους Ιάπωνες εκπροσώπους που επιβιβάζονταν για την υπογραφή της παράδοσης.

«Έβλεπα τις βάρκες να πλησιάζουν και τους πεζοναύτες να συνοδεύουν τους Ιάπωνες στο πλοίο. Κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι. Όλα είχαν τελειώσει. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Μαζευτήκαμε αρκετοί και είπαμε: “Τελείωσε ο πόλεμος. Πάμε σπίτι”», είχε αφηγηθεί.

Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

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Παρά τις ιστορικές εμπειρίες του, ο ίδιος δεν θεωρούσε την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ το σημαντικότερο γεγονός της ζωής του.

Τα γεγονότα που ξεχώριζε ήταν ο γάμος του μετά τον πόλεμο, η κοινή πορεία με τη σύζυγό του και η δημιουργία της οικογένειάς τους με τις τρεις κόρες τους.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία εργάστηκε επί σειρά ετών ως μηχανουργός, στη συνέχεια σε κατάστημα ψιλικών και αργότερα στην παράδοση γευμάτων σε ηλικιωμένους. Από την τελευταία του εργασία αποχώρησε σε ηλικία 90 ετών.

Ο Φρίμαν Τζόνσον είχε περιγράψει με τον δικό του λιτό τρόπο τη σχέση του με το ιστορικό γεγονός που τον συνέδεσε με το Περλ Χάρμπορ: «Απλώς, συνέβη. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά».