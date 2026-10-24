Ο πατέρας του Γούντι Χάρελσον ήταν πληρωμένος δολοφόνος - Η σκοτεινή και βίαιη ιστορία του - iefimerida.gr

Ο πραγματικός πατέρας του Γούντι, ο Τσαρλς Χάρελσον, δεν ήταν καθόλου αστείος - ήταν, ωστόσο, μέθυσος και αρκούντως ανεπρόκοπος, όπως και βαθύτατα βίαιος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε πως γνώριζε τον πατέρα του Γούντι Χάρελσον, πυροδοτώντας τη φήμη περί αδελφοσύνης. Η ιστορία αυτή γίνεται η βάση για τη νέα τους κωμική σειρά, όπου υποδύονται εκδοχές του εαυτού τους.

Ο πραγματικός πατέρας του Γούντι, Τσαρλς Χάρελσον, ήταν πληρωμένος δολοφόνος και αδίστακτος εγκληματίας. Η σύλληψή του το 1980, υπό την επήρεια ναρκωτικών, ήταν επεισοδιακή, κρατώντας τον εαυτό του όμηρο για έξι ώρες.

Καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια για την εκτέλεση του ομοσπονδιακού δικαστή Τζον Γουντ το 1979. Η δίκη του βασίστηκε σε αμφιλεγόμενα στοιχεία, όπως η κατάθεση μάρτυρα μετά από ύπνωση, και πέθανε στη φυλακή.

Ο Γούντι Χάρελσον έμαθε τυχαία για την εγκληματική δράση του πατέρα του από το ραδιόφωνο, σε ηλικία 12 ετών. Ως ενήλικας, ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας, ανεπιτυχώς, να του εξασφαλίσει μια νέα δίκη.

«Βασισμένο σε αληθινή φήμη». Με αυτή τη φράση ανοίγει το «Brothers», η νέα κωμική σειρά του Apple TV. Σε αυτήν ο Γούντι Χάρελσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι, συμπρωταγωνιστές κατά καιρούς και κολλητοί στη ζωή, ανακαλύπτουν ότι ίσως είναι αδέλφια. Η ιστορία κυκλοφορεί από το 2023, όταν η μητέρα του ΜακΚόναχι, η Κέι, είπε στον Χάρελσον ότι είχε γνωρίσει τον πατέρα του χρόνια πριν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκηνικό της αποκάλυψης ήταν... ελληνικότατο

Το δε σκηνικό της συγκεκριμένης αποκάλυψης ήταν... ελληνικότατο. «Ήμασταν διακοπές στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, καθόμασταν και μιλούσαμε για το πόσο δεμένοι είμαστε εμείς και οι οικογένειές μας. Η μαμά μου ήταν εκεί και λέει: "Γούντι, ήξερα τον μπαμπά σου"», έχει διηγηθεί ο ΜακΚόναχι. «Όλοι κατάλαβαν τα αποσιωπητικά που άφησε η μαμά μου μετά το "ήξερα". Ήταν ένα φορτωμένο "ήξερα"». Στη σειρά υποδύονται μυθοπλαστικές εκδοχές του εαυτού τους, με πιθανό κοινό πατέρα έναν μέθυσο ανεπρόκοπο ονόματι «Κλάιβ» Χάρελσον.

Βέβαια, ο πραγματικός πατέρας του Γούντι, ο Τσαρλς Βόιντ Χάρελσον, δεν ήταν καθόλου αστείος - ήταν, ωστόσο, μέθυσος και αρκούντως ανεπρόκοπος, όπως και βαθύτατα βίαιος. Καταδικάστηκε για τη δολοφονία του δικαστή Τζον Χ. Γουντ Τζούνιορ, του πρώτου ομοσπονδιακού δικαστή που δολοφονήθηκε τον 20ό αιώνα.

Η σύλληψή του, την 1η Σεπτεμβρίου 1980 έξω από το Βαν Χορν του Τέξας, θα μπορούσε να είναι σκηνή από ταινία του γιου του. Παραληρώντας από κοκαΐνη, είχε πειστεί ότι στην εξάτμιση του αυτοκινήτου του υπήρχε βόμβα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταμάτησε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου και άρχισε να πυροβολεί το όχημα, τρυπώντας το λάστιχο. Ύστερα, ξυπόλυτος στο πάνω μέρος, με κομμένο τζιν και χρυσές αλυσίδες, κράτησε τον εαυτό του όμηρο. Με το όπλο κάτω από το σαγόνι απειλούσε να αυτοκτονήσει και ισχυριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι είχε σκοτώσει τον Τζον Φ. Κένεντι. Η αντιπαράθεση με την αστυνομία κράτησε έξι ώρες.

WIKIPEDIA

Όπως καταγράφει ο δημοσιογράφος Τζέισον Κάβανα στο ερευνητικό podcast «Son of a Hitman», ο Τσαρλς Χάρελσον ήταν αδίστακτος εγκληματίας. Δολοφόνος επί πληρωμή, βίαιος με τις γυναίκες, απατεώνας, διακινητής και χρήστης ναρκωτικών, εισπράκτορας χρεών. Μια απίστευτη ιστορία τον θέλει να μεταφέρει λαθραία όπλα στην Κούβα μαζί με τον Τζακ Ρούμπι, τον άνθρωπο που σκότωσε τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Η αδελφή ενός θύματος τον περιέγραψε «κρύο σαν πάγο», λέγοντας ότι «δεν υπήρχε τίποτα συμπονετικό στα μάτια του».

Δεν είναι παράξενο που ο ΜακΚόναχι διστάζει να κάνει τεστ πατρότητας. «Είναι λίγο πιο εύκολο για τον Γούντι να λέει "Έλα, ας κάνουμε τεστ DNA", γιατί τι έχει να χάσει;» έχει πει. «Για μένα είναι πιο δύσκολο, γιατί μου ζητά να ρισκάρω να ανακαλύψω ότι ο μπαμπάς μου ίσως δεν είναι ο μπαμπάς μου, ύστερα από 53 χρόνια που το πίστευα». Ο πατέρας του, ο Τζέιμς, είχε επιχείρηση προμήθειας σωλήνων πετρελαίου και έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

TIKTOK

Η ζωή του Τσαρλς Χάρελσον

Ο Τσαρλς Χάρελσον γεννήθηκε το 1938 και μεγάλωσε στο Λάβλεϊντ του Τέξας. Υπηρέτησε στο Ναυτικό ως χειριστής σόναρ και κατά καιρούς δούλεψε ως πωλητής και επισκευαστής οδοντιατρικού εξοπλισμού. Ήταν επίσης επαγγελματίας τζογαδόρος. «Μπορούσα να βάλω όποιο φύλλο θέλεις σε όποια θέση θέλεις, απλώς ανοίγοντας μια καινούργια τράπουλα και ανακατεύοντάς την», είχε πει κάποτε. Ένας Τεξανός ρέιντζερ τον περιγράφει ως «απατεώνα με προσωπικότητα». «Σχεδόν όλοι όσοι μίλησα μαζί τους είπαν ότι ήταν απίστευτα έξυπνος και απίστευτα γοητευτικός», λέει ο Κάβανα.

Πρώτα δικάστηκε για τη δολοφονία του Άλαν Μπεργκ, εμπόρου χαλιών από το Χιούστον, το 1968. Φερόταν να τον είχε προσλάβει ένας ανταγωνιστής του θύματος. Αθωώθηκε χάρη στον διάσημο συνήγορο Πέρσι Φόρμαν, που είχε υπερασπιστεί και τον Τζέιμς Ερλ Ρέι, τον δολοφόνο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Ακολούθησε η υπόθεση του εμπόρου σιτηρών Σαμ Ντεγκέλια, τον οποίο φέρεται να σκότωσε για λογαριασμό του συνεταίρου του, που ήθελε την ασφαλιστική αποζημίωση. «Δεν είναι κόλαση όταν ο φίλος σου σε σκοτώνει για να εισπράξει την ασφάλεια;» φέρεται να είπε σε έναν συνεργό του. Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια, αλλά εξέτισε μόνο πέντε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 29 Μαΐου 1979, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, εκτέλεσε με όπλο ελεύθερου σκοπευτή τον δικαστή Γουντ, το πρωί της δίκης του Τζαμιέλ «Τζίμι» Τσάγκρα. Ο Τσάγκρα ήταν διακινητής που ευθυνόταν για το 85% της μαριχουάνας που εισήχθη στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970. Ο δικαστής έλεγχε ένα σκασμένο λάστιχο έξω από το σπίτι του όταν δέχτηκε τη σφαίρα στην πλάτη.

FACEBOOK

Η μεγαλύτερη έρευνα του FBI μετά τη δολοφονία Κένεντι

Ήταν η μεγαλύτερη έρευνα του FBI μετά τη δολοφονία Κένεντι. Σε κατάσταση παραληρήματος, ο Χάρελσον έγραφε σημειώματα-εξομολογήσεις στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. «Αφού ο θάνατος είναι βέβαιος, θα έπρεπε να μου πιστωθεί μόνο ότι επιτάχυνα μια φυσική διαδικασία», έγραφε.

Η δίκη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1982, κράτησε δυόμισι μήνες και πέρασαν από το εδώλιο 94 μάρτυρες. Βασικό στοιχείο ήταν μια αυτόπτις μάρτυρας που κατέθεσε έπειτα από ύπνωση, κάτι που σήμερα δεν θα γινόταν δεκτό σε δικαστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρελσον καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια και πέθανε το 2007 στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Φλόρενς, σε ηλικία 68 ετών. «Νομίζω ότι μάλλον δεν σκότωσε τον δικαστή Γουντ», λέει ο αδελφός του Γούντι, ο Μπρετ. «Αλλά νομίζω ότι η πολιτεία έπρεπε να βρει κάποιον και εκείνος θα ήταν ο πιο εύκολος να καταδικαστεί».

Ο Γούντι έμαθε την αλήθεια στα 11 ή 12 του, από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. «Άκουγα για τον Τσαρλς Β. Χάρελσον και τη δίκη του για φόνο και σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλος Τσαρλς Β. Χάρελσον. Αυτός είναι ο μπαμπάς μου! Ήταν μια τρελή συνειδητοποίηση», είχε πει το 2012.

Αργότερα ξόδεψε «μερικά εκατομμύρια» για να τον βγάλει από τη φυλακή. «Προσπάθησα για χρόνια να του εξασφαλίσω νέα δίκη», έχει πει. «Δεν ξέρω αν του άξιζε νέα δίκη. Ήμουν απλώς ένας γιος που προσπαθούσε να βοηθήσει τον πατέρα του».