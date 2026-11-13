Παρασκευή και 13 – Τραγικά παραδείγματα που η γνωστότερη δεισιδαιμονία του δυτικού κόσμου βγήκε αληθινή

Για τους προληπτικούς όλου του κόσμου, η Παρασκευή και 13 θεωρείται κακότυχη ημέρα, με αρκετούς να ακολουθούν πολλές πρακτικές κατά της γρουσουζιάς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σύνδεση της ημέρας με την ατυχία προέρχεται από ιστορικά γεγονότα όπως η εκτέλεση των Ναϊτών Ιπποτών, ο Μυστικός Δείπνος με 13 συνδαιτυμόνες και η αντίληψη ότι ο αριθμός 13 διαταράσσει την αρμονία του 12.

Η δεισιδαιμονία εδραιώθηκε τον 20ό αιώνα και κυρίως τη δεκαετία του '80, όταν η ποπ κουλτούρα, με τις ταινίες τρόμου «Παρασκευή και 13» και τον ιό υπολογιστών «Jerusalem», την κατέστησε παγκοσμίως γνωστή.

Στην Ελλάδα, ως αντίστοιχη κακότυχη ημέρα θεωρείται η Τρίτη και 13. Η συγκεκριμένη δεισιδαιμονία συνδέεται ιστορικά με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και αστρολογικά με την επιρροή του πλανήτη Άρη.

Πραγματικά, πολύνεκρα γεγονότα έχουν συμπέσει με την ημερομηνία, όπως φονικές πυρκαγιές, η κατάρρευση του αμερικανικού χρηματιστηρίου το 1989 και το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia το 2012, ενισχύοντας τον μύθο.

Μάλιστα υπάρχει και επιστημονική ονομασία για αυτούς που φοβούνται υπερβολικά - Ο φόβος της Παρασκευής και 13 ονομάζεται στα αγγλικά paraskavedekatriaphobia (μία λέξη που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Παρασκευή, δεκατρείς και φοβία) και η ως paraskevidekatriaphobia (παρασκευηδεκατριαφοβία).

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Η Παρασκευή και 13 (όπως η σημερινή, 13 Νοεμβρίου 2026) αποτελεί τη γνωστότερη δεισιδαιμονία του δυτικού κόσμου με την σύνδεση της συγκεκριμένης ημέρας με την ατυχία να προέρχεται από διάφορες παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα.



• Οι Ναΐτες Ιππότες. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307, ο βασιλιάς Φίλιππος Δ΄ της Γαλλίας διέταξε τη μαζική σύλληψη και εκτέλεση εκατοντάδων Ναϊτών Ιπποτών.

• Ο Μυστικός Δείπνος. Στο τραπέζι του Μυστικού Δείπνου πριν από τη Σταύρωση - που έγινε Παρασκευή - κάθισαν 13 άτομα, με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη να θεωρείται ο δέκατος τρίτος καλεσμένος .

• Το σπάσιμο της αρμονίας. Ο αριθμός 12 συμβολίζει την πληρότητα στη φύση και τη μυθολογία (12 μήνες, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 απόστολοι). Το 13 θεωρήθηκε ότι διαταράσσει αυτή την ισορροπία.

Η μαζική υστερία και «εμπορευματοποίηση» της δεισιδαιμονίας την δεκαετία του '80

Η φήμη της Παρασκευής και 13 εδραιώθηκε κυρίως τον 19ο και 20ό αιώνα, μέσα από βιβλία, οικονομικά κραχ και αργότερα τον κινηματογράφο.

Στην παγκόσμια διάδοση της προληπτικής φήμης της ημερομηνίας συνέβαλλε πάρα πολύ και η ποπ κουλτούρα και κινηματογράφος της δεκαετίας του 80.

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Η ημερομηνία ταυτίστηκε απόλυτα με το δημοφιλές franchise ταινιών τρόμου Παρασκευή και 13 (Friday the 13th), το οποίο ξεκίνησε το 1980 με κεντρικό χαρακτήρα τον δολοφόνο Τζέισον Βόρχις.

Επίσης, κατά τη δεκαετία του 1980 έγινε γνωστός ο ιός υπολογιστών Friday the 13th (Jerusalem), ο οποίος ενεργοποιούνταν και διέγραφε αρχεία μόνο όταν συνέπιπτε αυτή η ημερομηνία.

Η ελληνική Τρίτη και 13

Για τους προληπικούς στην Ελλάδα, η γρουσούζικη ημέρα είναι η Τρίτη και 13 (εξού και η επιστημονική ορολογία της «τρισκαιδεκαφοβίας».

Η δεισιδαιμονία συνέεται ιστορικά στην χώρα μας με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία συνέβη ημέρα Τρίτη, στις 29 Μαΐου 1453, ενώ το άθροισμα των ψηφίων του 1453 δίνει το 13.

Αστρολογικά, σύμφωνα με τον λαογράφο Νικόλαο Πολίτη, η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Άρη (τον πλανήτη του πολέμου και της καταστροφής), ενώ σε συνδυασμό με τον αριθμό 13 που «σπάει» την αρμονία του 12, θεωρείται γρουσούζικος συνδυασμός.

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Παραδείγματα που η Παρασκευή και 13 βγήκε αληθινή

Η Παρασκευή και 13 θεωρείται σε πολλες χώρες ως ακατάλληλη για μια σειρά εργασιών και δραστηριοτήτων, όπως είναι η γέννηση, ο γάμος, η έναρξη μιας νέας δουλειάς, το ξεκίνημα του πλοίου για ένα νέο ταξίδι, για τις μετακομίσεις, για να κόψει κάποιος τα νύχια του κ.α.

Ο βαθμός της δεισιδαιμονίας είναι τέτοιος που οι Ούγγροι για παράδειγμα πιστεύουν πως όταν κάποιος γεννηθεί Παρασκευή, ρίχουν λίγο από το αίμα τους σε ένα κομμάτι ύφασμα από τα ρούχα τους και έπειτα το καίνε, για να φύγει η «κατάρα».

Πλήθος είναι επίσης οι συμβολισμοί για την κακοτυχία του αριθμού 13: Για παράδειγμα στα Ταρό το «13» σημαίνει θάνατος, ενώ την ίδια στιγμή το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι «αφιερωμένο» στο «θηρίο» και τον «Αντίχριστο».

Ακόμα και αν δεν πιστεύει κάποιος στις προλήψεις, υπάρχουν πραγματικά, πολύνεκρα γεγονότα που - συγκυριακά ίσως - συνέβησαν Παρασκευή και 13.

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