Χεορχίνα Ροντρίγκεζ: «Όταν έμπαινα σε μια πολυτελή μπουτίκ, για μένα ήταν σαν να έμπαινα σε μουσείο» - iefimerida.gr

Πριν γίνει ευρέως γνωστή, η Χεορχίνα εργάστηκε σε ξενοδοχεία, καταστήματα και ως νταντά, ενώ άρχιζε σταδιακά να ανοίγει τον δρόμο της στον κόσμο της μόδας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μεγαλώνοντας στην Jaca, η Χεορχίνα αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Στα 18 της, με 100 ευρώ από τη μητέρα της, έφυγε από το σπίτι για την πρώτη της δουλειά σε ξενοδοχείο, ξεκινώντας μια ανεξάρτητη πορεία.

Μετακόμισε στη Μαδρίτη με την αδερφή της, με στόχο τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε στη Massimo Dutti, όπου άρχισε να αναπτύσσει το ενδιαφέρον της για τον κόσμο των πολυτελών οίκων μόδας.

Αργότερα, έζησε στην Αγγλία εργαζόμενη ως νταντά για να μάθει αγγλικά. Με την επιστροφή της στην Ισπανία, εξασφάλισε μια θέση στη Gucci, βιώνοντας εκ των έσω τη λειτουργία ενός οίκου πολυτελείας.

Η ζωή της άλλαξε ριζικά μετά τη σχέση της με τον Cristiano Ronaldo, μεταβαίνοντας από πωλήτρια ειδών πολυτελείας σε συλλέκτρια. Η ίδια, ωστόσο, υπερασπίζεται πάντα τις ταπεινές καταβολές της, αν και της λείπει η ανωνυμία.

Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ ζει σήμερα περιτριγυρισμένη από μόδα, ταξίδια, μεγάλους οίκους και κάθε είδους ανέσεις, όμως η ζωή της ήταν πολύ διαφορετική πριν γίνει μία από τις πιο γνωστές διεθνώς Ισπανίδες. Σε συνέντευξη που έδωσε στην «El País» το 2022, η Georgina θυμήθηκε ποια ήταν τα πρώτα της βήματα στη Μαδρίτη και πότε άρχισε να ενδιαφέρεται για τον κόσμο της μόδας.

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«Άφησα το βιογραφικό μου στην Inditex και ξεκίνησα στη Massimo Dutti, αλλά περπατούσα καμιά φορά στη Milla de Oro και μου άρεσε πολύ να βλέπω τις βιτρίνες. Όταν έμπαινα σε μια πολυτελή μπουτίκ, για μένα ήταν σαν να έμπαινα σε μουσείο», είχε πει τότε.

Από την Jaca στην πρώτη της δουλειά μακριά από το σπίτι

Πριν εγκατασταθεί στη Μαδρίτη, η Georgina είχε μεγαλώσει στην Jaca μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι ποτέ δεν της έλειψαν τα βασικά, αν και στο σπίτι πέρασαν πιο εύκολες αλλά και πιο δύσκολες περιόδους.

«Η αδερφή μου, η μητέρα μου κι εγώ υπήρξαμε πάντα μια οικογένεια πολύ ενωμένη. Είναι αλήθεια ότι εμένα δεν μου έλειψαν ποτέ τα βασικά. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι κάποιες φορές έτρωγα καλύτερα και άλλες φορές χειρότερα, όπως ακριβώς κάποιες φορές είχαμε ζεστό νερό και άλλες όχι», είχε αφηγηθεί σε εκείνη τη συνέντευξη.

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Στα 18 της χρόνια ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές της, αλλά το να φύγει από την Jaca δεν ήταν τόσο απλό. Η πρώτη της ευκαιρία ήρθε χάρη σε μια προσφορά εργασίας σε ξενοδοχείο κοντά στο Barbastro, δυόμισι ώρες από το σπίτι της. «Η μητέρα μου μού άφησε 100 ευρώ για να φύγω από το χωριό μου», θυμήθηκε. Με αυτά τα χρήματα ξεκίνησε μια νέα φάση στη ζωή της, στην οποία άρχισε να παίρνει μισθό, να πληρώνει ενοίκιο και να ζει ανεξάρτητα.

Η άφιξή της στη Μαδρίτη και η δουλειά της στη Massimo Dutti

Αφού δούλεψε στο ξενοδοχείο του Graus, η Georgina είχε ξεκάθαρο στο μυαλό της ότι ήθελε να δοκιμάσει την τύχη της στη Μαδρίτη. Στόχος της τότε ήταν να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ η αδερφή της ετοιμαζόταν για τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, οπότε αποφάσισαν και οι δύο να μετακομίσουν μαζί στην πρωτεύουσα.

Εκεί άφησε το βιογραφικό της στην Inditex και βρήκε δουλειά στη Massimo Dutti. Ταυτόχρονα, άρχισε να προσέχει όλο και περισσότερο τα πολυτελή καταστήματα που συναντούσε σε μία από τις πιο γνωστές εμπορικές περιοχές της Μαδρίτης.

Μια περίοδος στην Αγγλία πριν δουλέψει στη Gucci

Η επαγγελματική της πορεία δεν σταμάτησε στη Massimo Dutti. Αργότερα μετακόμισε στην Αγγλία για να εργαστεί ως νταντά, μια εμπειρία που αξιοποίησε επίσης για να μάθει αγγλικά.

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Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ ζει σήμερα περιτριγυρισμένη από μόδα, ταξίδια, μεγάλους οίκους και κάθε είδους ανέσεις, όμως η ζωή της ήταν πολύ διαφορετική πριν γίνει μία από τις πιο γνωστές διεθνώς Ισπανίδες / ΙΝSTAGRAM

Όταν επέστρεψε στην Ισπανία, βρήκε δουλειά στη Gucci. Τότε ήταν που γνώρισε πολύ πιο από κοντά τη λειτουργία ενός οίκου πολυτελείας και μπήκε σε έναν κλάδο που πάντα την είχε τραβήξει. «Εκεί άρχισα να βλέπω από μέσα τον κόσμο της μόδας, γιατί είναι η μόδα αυτό που με ενδιαφέρει, όχι η πολυτέλεια, γιατί η πολυτέλεια είναι πολύ σχετική», εξηγούσε στην «El País».

Η Georgina ήθελε επίσης τότε να ξεκαθαρίσει τι εννοεί η ίδια με τον όρο πολυτέλεια. Για την επιχειρηματία, δεν έχουν όλα να κάνουν με τσάντες, κοσμήματα ή αποκλειστικά ρούχα. «Για μένα, πολυτέλεια είναι επίσης να πηγαίνω στην εξοχή με ένα σεντόνι για να φάω ένα σάντουιτς με chorizo», εξομολογήθηκε.

Οι δουλειές που σημάδεψαν τα πρώτα της χρόνια

Πριν φτάσει στη δημοφιλία που έχει σήμερα, η Georgina πέρασε από διάφορες δουλειές. Ήταν σερβιτόρα, δούλεψε σε ξενοδοχείο, σιδέρωσε σεντόνια και πούλησε τσάντες. Η ίδια πάντα μιλούσε με περηφάνια για εκείνες τις εμπειρίες.

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«Απόλαυσα εξίσου τη δουλειά μου ως σερβιτόρα στο εστιατόριο του Graus, σερβίροντας μενού των δέκα ευρώ και βλέποντας τον κόσμο να φεύγει ικανοποιημένος, αφήνοντάς μου δύο ευρώ φιλοδώρημα, όσο και το σιδέρωμα σεντονιών ή την πώληση τσαντών», διαβεβαίωνε. Εξηγούσε επίσης ότι η καθημερινή της ικανοποίηση συνίστατο στο να γυρίζει σπίτι πεπεισμένη ότι είχε εκπληρώσει σωστά αυτό για το οποίο είχε προσληφθεί.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην «El País» το 2022, η Georgina θυμήθηκε ποια ήταν τα πρώτα της βήματα στη Μαδρίτη και πότε άρχισε να ενδιαφέρεται για τον κόσμο της μόδας / INSTAGRAM

Από το να πουλάει τσάντες στο να μπορεί να τις συλλέγει

Με το πέρασμα των χρόνων, η επαγγελματική και προσωπική ζωή της Georgina Rodríguez άλλαξε εντελώς. Η σχέση της με τον Cristiano Ronaldo, η καριέρα της ως μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου και οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες την οδήγησαν σε μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη των πρώτων της δουλειών.

Το σλόγκαν που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση του «Soy Georgina» συνόψιζε ακριβώς αυτή την αλλαγή: παλιά πουλούσε τσάντες, τώρα μπορούσε να τις συλλέγει. Η ίδια, ωστόσο, δεν έκανε διάκριση ανάμεσα στην ικανοποίηση που ένιωθε δουλεύοντας τότε και σε αυτήν που μπορεί να νιώθει στη σημερινή της ζωή.

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Όταν κάποιος της σχολίαζε πόσο εντυπωσιακό πρέπει να είναι το να περνάς από το να πουλάς είδη πολυτελείας στο να μπορείς να τα αγοράζεις, παραδεχόταν ότι πράγματι υπήρχε κάτι ιδιαίτερο σε αυτό. «Ε, ναι. Είναι υπέροχο», απαντούσε.

Παρά όλες τις αλλαγές που έχει ζήσει, η Georgina πάντα υπερασπιζόταν τις καταβολές της και τις δουλειές που έκανε στα νιάτα της. Και αν υπάρχει κάτι που πράγματι της λείπει από εκείνα τα χρόνια, είναι η ηρεμία του να βγαίνει στον δρόμο χωρίς να την αναγνωρίζουν, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει γύρω της σκεφτόμενη ποιος μπορεί να περιμένει για να τη φωτογραφίσει.