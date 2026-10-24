«Αν ήσουν υπάλληλός μου, θα σε απέλυα»: οι πρώην του Έλον Μασκ μιλούν στο νέο ντοκιμαντέρ (και δεν λένε τιμητικά πράγματα) - iefimerida.gr

Kαι οι τέσσερις γυναίκες που έχουν αποκτήσει παιδιά μαζί του έχουν χρησιμοποιήσει το X για να μοιραστούν λεπτομέρειες ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Musk», φωτίζει την άνοδό του και την πολιτική του στροφή, με τις πρώην συντρόφους του, Τζαστίν Ουίλσον και Άσλεϊ Σεντ Κλερ, να αναδεικνύονται στις πιο καθοριστικές επικριτικές φωνές.

Η πρώην σύζυγός του, Τζαστίν Ουίλσον, αποκαλύπτει την απώλεια του πρώτου τους παιδιού και χαρακτηρίζει ασυγχώρητα τα σχόλια του Μασκ για την τρανς κόρη τους, την οποία ο ίδιος παραδέχεται ότι αποξένωσε.

Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ περιγράφει τη σχέση τους ως πρόσκαιρη ψευδαίσθηση και υποστηρίζει ότι ο Μασκ έχασε το ενδιαφέρον του μόλις έμεινε έγκυος, επιδιώκοντας παράλληλα να αποκτήσει παιδιά και με άλλες γυναίκες.

Οι δύο γυναίκες εκφράζουν την αμηχανία τους για τις απόψεις του Μασκ περί γεννητικότητας, με την Ουίλσον να τονίζει ότι τις βλέπει ως «αναπαραγωγούς» και τη Σεντ Κλερ να τον κατηγορεί για οικονομικά αντίποινα.

Η Σίβον Ζίλις είναι στέλεχος της Neuralink, της εταιρείας εμφυτευμάτων εγκεφάλου του Έλον Μασκ, και μητέρα τεσσάρων από τα 14 παιδιά που είναι γνωστό ότι έχει αποκτήσει ο δισεκατομμυριούχος. Την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε στο X μια απότομη αλλαγή στη σχέση τους. Ανάρτησε στιγμιότυπο από τον λογαριασμό @BigTechAlert, που έδειχνε ότι ο Μασκ είχε σταματήσει να την ακολουθεί, και έγραψε: «Είναι δύσκολο να περάσεις από τον έρωτα στο να αφήσεις κάποιον να φύγει μέσα σε μία εβδομάδα χωρίς καμία προειδοποίηση, αλλά έτσι είναι μερικές φορές».

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Πρόσθεσε ότι χαίρεται που έδειξε στον Έλον «πώς είναι να σε καταλαβαίνουν βαθιά, να σε φροντίζουν και να σε αγαπούν ήρεμα, με σταθερότητα και τρυφερότητα». Έκλεισε με την ευχή να μπορέσουν να γίνουν «καλοί φίλοι και συνγονείς». Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς άλλαξε ούτε αν παραμένει διευθύντρια λειτουργιών και ειδικών έργων στη Neuralink, αν και δεν φαίνεται να έχει αποχωρήσει.

Οι γυναίκες που ο Έλον Μασκ δεν μπόρεσε να εξαγοράσει

Για την ιλιγγιωδώς περίπλοκη οικογενειακή ζωή του Μασκ, μια τέτοια δημόσια αποκάλυψη δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστη. Και οι τέσσερις γυναίκες που έχουν επιβεβαιωμένα αποκτήσει παιδιά μαζί του έχουν χρησιμοποιήσει το X για να μοιραστούν λεπτομέρειες ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του: η Ζίλις, η πρώην σύζυγός του Τζαστίν Ουίλσον, η Κλερ Μπουσέ, γνωστή ως Grimes, και η Άσλεϊ Σεντ Κλερ.

Η Ουίλσον και η Σεντ Κλερ μιλούν στο νέο ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνεϊ με τίτλο «Musk». Η ταινία βγαίνει στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου και θα προβληθεί τον επόμενο μήνα στο WIRED World Fair στο Μαϊάμι.

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Η Σεντ Κλερ, πρώην συντηρητική influencer, ισχυρίζεται ότι απέρριψε συμφωνία εχεμύθειας ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων που θα της απαγόρευε να μιλήσει για τη θυελλώδη σχέση της με τον Μασκ.

Κλερ Μπουσέ, γνωστή ως Grimes / GETTY

Ανάμεσα σε επιχειρηματίες της τεχνολογίας, δημοσιογράφους και πρώην υπαλλήλους του, οι δύο γυναίκες αναδεικνύονται, σύμφωνα με το WIRED, στις πιο καθοριστικές επικριτικές φωνές της ταινίας. Φωτίζουν τόσο την άνοδό του στη Σίλικον Βάλεϊ όσο και τη στροφή του προς τον ακραίο χώρο του MAGA στις εκλογές του 2024.

Με διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ωρών, το «Musk» μοιάζει απαιτητική προβολή. Το υλικό όμως είναι τόσο πολύ που ο θεατής, σημειώνει ο Μάιλς Κλι του WIRED, αναρωτιέται αν δεν θα ταίριαζε καλύτερα μια μίνι σειρά δέκα επεισοδίων.

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Η ταινία καλύπτει τις εξωπραγματικές φιλοδοξίες για τον Άρη, την εταιρική «αποικιοποίηση» του Τέξας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα με «αυτόνομα» Tesla και τη διάλυση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ από το λεγόμενο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) στην αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Τζαστίν Ουίλσον / GETTY

Στο ντοκιμαντέρ αξιοποιείται και ρεπορτάζ του WIRED, με συνεντεύξεις της διεθνούς διευθύντριας σύνταξης Κέιτι Ντράμοντ και της συνεργάτιδας Ζόι Σίφερ.

Οι πιο συγκλονιστικές στιγμές ανήκουν στην Ουίλσον. Μιλά με συγκίνηση για την απώλεια του πρώτου τους παιδιού από πάθηση που σχετίζεται με το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Η αφήγησή της αντιπαραβάλλεται με μια ανάρτηση του Μασκ, όπου έγραφε ότι κρατούσε ο ίδιος τον γιο τους όταν πέθανε. Η πρώην σύζυγός του είχε απαντήσει: «Όχι ότι έχει σημασία για κανέναν εκτός από μένα, γιατί είναι μία από τις πιο ιερές και καθοριστικές στιγμές της ζωής μου, αλλά εγώ ήμουν αυτή που τον κρατούσε».

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Σίβον Ζίλις / INSTAGRAM

Η Ουίλσον αναφέρεται επίσης στον πόνο που της προκαλεί ο Μασκ όταν επαναλαμβάνει ότι η τρανς κόρη τους, Βίβιαν Τζένα Ουίλσον, «σκοτώθηκε από τον ιό του woke». Το χαρακτηρίζει ασυγχώρητο σχόλιο, αφού έχουν ζήσει μαζί την πραγματική απώλεια ενός παιδιού. Ο ίδιος ο Μασκ λέει στον Γκίμπνεϊ ότι, αμέσως αφού μετέφερε στην κόρη του το μήνυμα ότι θα την «αγαπά πάντα», της έκοψε την ασφάλιση υγείας και ότι «δεν προσπάθησε ποτέ» να αποκαταστήσει τη σχέση τους.

«Σχολίαζε συνεχώς όλα όσα έβρισκε ότι μου έλειπαν», λέει η Ουίλσον για τον γάμο τους. Όταν κάποτε του θύμισε ότι είναι σύζυγός του και όχι υπάλληλός του, ισχυρίζεται ότι εκείνος της απάντησε: «Αν ήσουν υπάλληλός μου, θα σε απέλυα». Τη δυναμική τους τη συνοψίζει σε μία φράση: «Τον όρο gaslighting τον έμαθα μέσα από τη σχέση μου με τον Έλον».

Άσλεϊ Σεντ Κλερ / INSTAGRAM

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Η Σεντ Κλερ, που αποκάλυψε στις αρχές του 2025 ότι ο Μασκ είναι πατέρας του παιδιού της και έκτοτε τον επικρίνει ανοιχτά, περιγράφει τη σύντομη σχέση τους ως πρόσκαιρη ψευδαίσθηση ταιριάσματος. Η σχέση κατέληξε σε μια ανοιχτή ακόμη διαμάχη για την επιμέλεια. Το ντοκιμαντέρ καλύπτει και τη διαμάχη για την επιμέλεια με την Grimes, που διευθετήθηκε με όρους που δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Η Σεντ Κλερ υποστηρίζει ότι ο Μασκ έχασε το ενδιαφέρον του μόλις έμεινε έγκυος και ότι επιδίωκε να αποκτήσει παιδιά με άλλες γυναίκες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μία από αυτές ήταν η influencer κρυπτονομισμάτων Τίφανι Φονγκ, στην οποία έστειλε μήνυμα προσφέροντας να της κάνει παιδί. Ο Μασκ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Η Φονγκ αρνήθηκε να σχολιάσει δημόσια και είπε μόνο ότι είχε ζητήσει να μην συμπεριληφθεί στο ρεπορτάζ.

«Είναι σαν πολυβόλο Γκάτλινγκ σπέρματος στα προσωπικά του μηνύματα», λέει σκωπτικά η Σεντ Κλερ. Και οι δύο γυναίκες εκφράζουν την αμηχανία τους για τις απόψεις του Μασκ για τη γεννητικότητα και τη φιλοδοξία του να αποκτήσει μια «λεγεώνα» απογόνων. Η Ουίλσον υποστηρίζει ότι βλέπει τις μητέρες των παιδιών του ως αναλώσιμες «αναπαραγωγούς».

Η Σεντ Κλερ επαναλαμβάνει επίσης την κατηγορία ότι ο Μασκ μείωσε την οικονομική στήριξη για τον γιο τους, Ρωμύλο, ως αντίποινα. Σε ορισμένα ερωτήματα των δημιουργών η απροθυμία της λέει από μόνη της πολλά. Όταν τη ρωτούν αν τον είδε ποτέ να κάνει χρήση παράνομων ουσιών, απαντά προσεκτικά: «Δεν είμαι σε θέση να το πω».