Γιατί οι Εσθονοί ανοίγουν τους κήπους τους σε αγνώστους κάθε καλοκαίρι - Το πιο φιλόξενο έθιμο του κόσμου - iefimerida.gr

Πάνω από 150 τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Εσθονία από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, μια αγαπημένη παράδοση που εξαπλώνεται σταθερά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε όλη την Εσθονία, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιούνται πάνω από 150 εκδηλώσεις όπου οι ντόπιοι μετατρέπουν προσωρινά τους ιδιωτικούς τους χώρους σε καφενεία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική γεύση της τοπικής ζωής.

Η παράδοση ξεκίνησε το 2007 στο νησί Χίιουμάα ως μια προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών, αντλώντας έμπνευση από την μακρόχρονη ιστορική σχέση της περιοχής με τον καφέ, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και τους εργάτες υφαντουργίας.

Αντανακλώντας το παραδοσιακό πνεύμα της κοινοτικής εργασίας, η ιδέα εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη χώρα. Περιοχές όπως η Σετομάα αξιοποιούν την εκδήλωση για να προβάλουν τη μοναδική πολιτιστική και γαστρονομική τους ταυτότητα.

Η εκδήλωση χρησιμοποιήθηκε από οικογένεια Ουκρανών προσφύγων ως μέσο ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας παραδοσιακά πιάτα. Οι γείτονες ανταποκρίθηκαν άμεσα, προσφέροντας υποστήριξη και εξοπλισμό για να τους βοηθήσουν στην προσπάθειά τους.

Κάτω από μια τεράστια τέντα, άνθρωποι εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους στέκονται στην ουρά για να αγοράσουν μεσημεριανό. Γύρω τους, οι λαχανόκηποι ξεχειλίζουν από αγγούρια, φράουλες, σκόρδο και κολοκυθάκια, ενώ μια μηλιά σκιάζει ένα τραπέζι γεμάτο με μαύρο ψωμί σίκαλης, σπιτικά τουρσιά και μια κατσαρόλα με ντοματόσουπα με ζαμπόν και καπνιστό λουκάνικο.

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Οι επισκέπτες παραγγέλνουν από έναν απλό τυπωμένο κατάλογο πριν πάνε τα μπολ με τη ζεστή σούπα στα τραπέζια. Με την πρώτη ματιά, μοιάζει με εξοχικό καφενείο. Δεν είναι. Είναι ο πίσω κήπος του Χέικι Καλβίκ στα περίχωρα της Κέχρα, μιας μικρής πόλης περίπου 45 λεπτά ανατολικά του Τάλιν, την οποία μετατρέπει κάθε καλοκαίρι σε ένα... εφήμερο καφενείο.

Kodukohvikute Päev, ή αλλιώς «ημέρα οικιακού καφενείου»

«Είμαι πολύ κοινωνικός τύπος και μου αρέσει να μαγειρεύω. Απολαμβάνω τη φιλοξενία και είμαι περήφανος για τον εξωτερικό μας χώρο», λέει ο Καλβίκ, καθώς φτάνει άλλη μία ομάδα επισκεπτών. Ο Καλβίκ είναι ένας από τους περίπου δώδεκα κατοίκους που συμμετέχουν στην ετήσια εκδήλωση της Κέχρα, γνωστή ως Kodukohvikute Päev, ή αλλιώς «ημέρα οικιακού καφενείου», όπου οι ντόπιοι μετατρέπουν ιδιωτικούς κήπους, αυλές και γκαράζ σε προσωρινά εστιατόρια για μία ημέρα. Αλλού στην πόλη, η Καρολίν Βάχτρε έχει μετατρέψει το γκαράζ πίσω από το σοβιετικής εποχής διαμέρισμά της σε πρόχειρο καφενείο, πουλώντας τεμπούρα σούσι, κις λορέν, σοκολατένιο κέικ και πατάτες τηγανητές σε όποιον περνά.

Πάνω από 150 τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Εσθονία από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, μια αγαπημένη παράδοση που εξαπλώνεται σταθερά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Κάποιες είναι πολυτελείς, με νοικιασμένες τέντες, τραπέζια και καρέκλες, ενώ άλλες δεν είναι παρά ένα περίπτερο λεμονάδας που φροντίζουν παιδιά. Μαζί, προσφέρουν στους επισκέπτες μια σπάνια γεύση της καθημερινής εσθονικής ζωής, συνήθως δυσπρόσιτης σε ξένους.

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Η παράδοση ξεκίνησε στη Χίιουμάα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας, το 2007, όταν οι τοπικοί φορείς τουρισμού αναζητούσαν έναν τρόπο να προσελκύσουν επισκέπτες πέρα από τον κορυφαίο μήνα, τον Ιούλιο. Η έμπνευση προήλθε από την Κάρντλα, την πρωτεύουσα του νησιού, με τη μακρόχρονη σχέση της με τον καφέ.

Στα μέσα του 1800, η πόλη φιλοξενούσε ένα υφαντουργείο υπό βαλτογερμανό βαρόνο, ο οποίος απασχολούσε εργάτες από την Κεντρική Ευρώπη που έπιναν καφέ, μια συνήθεια που υιοθέτησαν σύντομα και οι ντόπιοι, με τους κατοίκους της Κάρντλα να αποκτούν το παρατσούκλι κοχβιλάχκριντ, δηλαδή «φιάλες καφέ», επειδή έπαιρναν καφέ μαζί τους στα χωράφια αντί για το παραδοσιακό ξινόγαλα ή μπύρα.

Δεκαπέντε σπίτια συμμετείχαν στην πρώτη εκδήλωση της Χίιουμάα το 2007. Σήμερα, η τριήμερη γιορτή στις αρχές Αυγούστου προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, με δεκάδες εφήμερα καφενεία να πωλούν σπιτικό φαγητό και ποτά σε όλο το νησί.

Πάνω από 150 τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Εσθονία από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, μια αγαπημένη παράδοση που εξαπλώνεται σταθερά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες / INSTAGRAM

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«Είναι αρκετά παραδοσιακό να βοηθάμε τους ξένους»

Το Μουσείο της Χίιουμάα είναι ένας από τους λίγους συμμετέχοντες που παίρνει μέρος αδιάλειπτα από το 2007, αναδημιουργώντας ένα καφενείο του δέκατου ένατου αιώνα στις αίθουσες συνεδριάσεων του κεντρικού κτιρίου του, γνωστού ως Long House, πρώην κατοικία των διευθυντών του υφαντουργείου.

Ο διευθυντής του, Κάουρι Κιίβραμεες, λέει πως η παράδοση αγγίζει κάτι βαθύτερο από το φαγητό και το ποτό: τη μακρά ιστορία φιλοξενίας των νησιωτών προς τους ξένους. «Είναι αρκετά παραδοσιακό να βοηθάμε τους ξένους επισκέπτες στη Χίιουμάα, γιατί παλιά αυτό σήμαινε πως βρίσκονταν εδώ λόγω ναυαγίου ή κάτι παρόμοιου, και χρειάζονταν βοήθεια», εξηγεί.

Οι μικρές, αγροτικές κοινότητες αποτελούσαν ιστορικά τη ραχοκοκαλιά της εσθονικής κοινωνίας, τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Παρότι οι άνθρωποι δεν εξαρτώνται πια τόσο πολύ από τους γείτονές τους όσο παλιά, ορισμένες παραδόσεις, όπως το ταλγκούντ, επιμένουν. Αυτές οι κοινοτικές ημέρες εργασίας αφορούσαν κάποτε το θέρισμα ή το χτίσιμο αχυρώνων, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται συνηθέστερα για καθαρισμούς της κοινότητας.

Οι ημέρες οικιακών καφενείων αντικατοπτρίζουν το ίδιο πνεύμα γειτονιάς και εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα μετά την αρχική τους επιτυχία στη Χίιουμάα. Η περιοχή Σετομάα στη νοτιοανατολική Εσθονία διοργανώνει τις δικές της ημέρες αναδεικνύοντας μια ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα.

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Κάποιες είναι πολυτελείς, με νοικιασμένες τέντες, τραπέζια και καρέκλες, ενώ άλλες δεν είναι παρά ένα περίπτερο λεμονάδας που φροντίζουν παιδιά / INSTAGRAM

«Ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε είναι επειδή είδαμε ότι το καλοκαίρι δεν είχαμε αρκετές εκδηλώσεις όπου ο κόσμος να φοράει παραδοσιακά ρούχα ή να προσφέρει παραδοσιακό φαγητό, όπως το σοίρ, το σπιτικό μας τυρί», λέει η Λις Κόγκερμαν, μέλος διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού Seto Küük. Η εκδήλωση έχει γίνει ένα από τα σήματα κατατεθέντα της περιοχής, με ορισμένα καφενεία να προσελκύουν έως και χίλιους επισκέπτες.

Το ίδιο πνεύμα βρίσκει κανείς και στην πανεπιστημιούπολη του Τάρτου, όπου η Ίνγκα Κούλμογια λειτουργεί για μία μέρα ένα πρόχειρο καφενείο για να ικανοποιήσει το πάθος της για σπιτικό παγωτό. Καθώς ζει σε ένα παλιό ξύλινο σπίτι χωρίς αυλή, κάθε χρόνο κατεβάζει το παγωτό με σχοινί από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της στον τρίτο όροφο.

«Είναι πολύ χαμηλής τεχνολογίας», λέει, σημειώνοντας πως η λειτουργία του καφενείου διαφέρει πολύ από την καθημερινή της δουλειά ως επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. «Μόνο μετρητά, και οι πινακίδες είναι γραμμένες σε ανακυκλωμένο χαρτί. Αγοράσαμε σχοινί και έχουμε δύο κουβάδες, έναν για το παγωτό και έναν μικρότερο για τα χρήματα. Δεν χρησιμοποιώ καν παγωτομηχανή, απλώς τα φτιάχνω στην κατάψυξη».

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Μαζί, προσφέρουν στους επισκέπτες μια σπάνια γεύση της καθημερινής εσθονικής ζωής, συνήθως δυσπρόσιτης σε ξένους / INSTAGRAM

Ο Όλεγκ Πουν και η Ιρίνα Τοπιλίνα μετακόμισαν στην Εσθονία από την Ουκρανία το 2019, όμως φιλοξένησαν το πρώτο τους καφενείο μόλις το 2022, όταν οι γονείς του Πουν μετακόμισαν στην Εσθονία για να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Το ζευγάρι τους ενθάρρυνε να συμμετάσχουν στις ημέρες καφενείων του νέου τους χωριού για να γνωρίσουν καλύτερα την κοινότητα. «Ήταν τόσο έκπληκτοι και συγκινημένοι από το πόσοι Εσθονοί ήρθαν να τους στηρίξουν.

Γείτονες από κοντινά σπίτια έφεραν ακόμη και επιπλέον καρέκλες και έπιπλα όταν είδαν ότι χρειαζόμασταν περισσότερα καθίσματα», θυμάται η Τοπιλίνα. Φέτος η οικογένεια σέρβιρε βαρένικι λάχανου, ουκρανικά ντάμπλινγκς φτιαγμένα από οικογενειακή συνταγή σχεδόν εκατό ετών, και πράσινο μπορς με τοπικά μαζεμένη οξαλίδα και τσουκνίδα, μαγειρεμένο σε ανοιχτή φωτιά.

Όπως λέει η Κάτριν Άεντμα, διοργανώτρια των ημερών γιορτής στην περιοχή Καλαμάγια, «δεν είναι συχνό να μπορεί κανείς να δει μέσα στις αυλές μας. Είναι κλειστές. Όμως αυτή είναι η μέρα που οι άνθρωποί μας ανοίγουν τις καρδιές και τις πύλες τους».