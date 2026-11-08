Από τις «Επικίνδυνες σχέσεις» στο «Con Air»: ο Τζον Μάλκοβιτς εξηγεί τις παράξενες επιλογές του - iefimerida.gr

Στο «Wild Horse Nine» ο Τζον Μάλκοβιτς δίνει μάλλον την καλύτερη ερμηνεία του τουλάχιστον από το «Burn After Reading» των αδελφών Κοέν, το 2008

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στη μαύρη κωμωδία «Wild Horse Nine», ο Μάλκοβιτς υποδύεται έναν πράκτορα της CIA το 1973. Ο χαρακτήρας του, Κρις, αναλογίζεται σκοτεινές πράξεις, όπως πραξικοπήματα και δολοφονίες, σε μια ερμηνεία που χαρακτηρίζεται ως η καλύτερή του.

Ο σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα είχε προσεγγίσει τον Μάλκοβιτς δύο φορές στο παρελθόν για άλλες ταινίες, χωρίς επιτυχία. Ο ηθοποιός αναγνωρίζει τη φήμη του για ρόλους που απαιτούν βίαιη δράση, θυμίζοντας μια συζήτηση με τον πατέρα του.

Ο Μάλκοβιτς διατηρεί μια αντισυμβατική καριέρα από το 1976, συνδυάζοντας το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μόδα και τη μουσική. Δεν ακολούθησε ποτέ μια τυπική σταδιοδρομία, επιλέγοντας έργα που αγαπούσε, ανεξαρτήτως της εμπορικότητάς τους.

Η ταινία προκαλεί συζητήσεις ενόψει των βραβείων, με τον Μάλκοβιτς να θεωρείται φαβορί για Όσκαρ. Παράλληλα, το έργο αγγίζει το θέμα της υποβοηθούμενης αυτοχειρίας, με τον ηθοποιό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.

«Πιστεύω ότι το αρχικό ύφασμα ήταν γαλλικό, παλιάς εποχής», λέει ο Τζον Μάλκοβιτς και δείχνει το λαδοπράσινο σακάκι του. Είναι κεντημένο με μικρά πουλιά και μοιάζει κομμένο από ταπετσαρία του 17ου αιώνα. «Περιμένετε, πρέπει να σας βρω τον σχεδιαστή».

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Πιάνει το κινητό, ψάχνει, και ύστερα από ένα λεπτό συλλαβίζει ένα όνομα γεμάτο ζ, σ και τ. Στη διπλανή πολυθρόνα, ο σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα τσιμπά το μαύρο μπλουζάκι του και συλλαβίζει ανέκφραστος: «Π-Ο-Λ Σ-Μ-Ι-Θ». Εννοεί ότι φοράει πολύ πιο απλά ρούχα από τον σπουδαίο αμερικανό ηθοποιό...

Η Νήσος του Πάσχα, η CIA και ένας κουρασμένος πράκτορας

Η κουβέντα με τους δυο τους, όπως τη μεταφέρει ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου της «Τέλεγκραφ» Ρόμπι Κόλιν, μοιάζει με σκηνή από ταινία του ίδιου του ΜακΝτόνα. Όπως τα δίδυμα του «Αποστολή στη Μπριζ» και του «Τα πνεύματα του Ινισέριν», ανήκουν σε διαδοχικές γενιές: ο σκηνοθέτης είναι 56 ετών και ο ηθοποιός κλείνει τα 73 τον Δεκέμβριο. Είναι επίσης εντελώς διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, ο ένας με «στεγνό» χιούμορ και κομψός, ο άλλος αινιγματικός και σοφός σαν... κουκουβάγια.

Συναντιούνται σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου, την παραμονή της βρετανικής πρώτης προβολής της νέας μαύρης κωμωδίας του ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine». Η ταινία εκτυλίσσεται το 1973 και ακολουθεί δύο πράκτορες της αμερικανικής κυβέρνησης που φεύγουν από την ηπειρωτική Χιλή για λίγη ξεκούραση στη Νήσο του Πάσχα.

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Ο Κρις του Μάλκοβιτς είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο βαθιά χωμένος στις συνωμοσίες. Τον νεότερο και πιο συμπαθή συνάδελφό του, τον Λι, υποδύεται ο Σαμ Ρόκγουελ. Η σύνταξη που πλησιάζει και το βάρος σκοτεινών πράξεων του παρελθόντος βυθίζουν τον Κρις σε μια ολοένα βαθύτερη ακεφιά.

Ο Κόλιν γράφει ότι ο Μάλκοβιτς δίνει εδώ την καλύτερη ερμηνεία του τουλάχιστον από το «Burn After Reading» των αδελφών Κοέν, το 2008. Και εκεί υποδυόταν έναν εκκεντρικό πράκτορα της CIA που γράφει απομνημονεύματα.

Οι αποκαλύψεις του Κρις όμως είναι πολύ πιο εκρηκτικές: πραξικοπήματα σε Γουατεμάλα και Χιλή, η δολοφονία του Κονγκολέζου πρωθυπουργού Πατρίς Λουμούμπα, ακόμη και η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι το 1963. Την τελευταία την αναλαμβάνει με βαριεστημένο ύφος, σαν κοινό μυστικό του γραφείου.

Ο Μάλκοβιτς ήταν πάντα η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη, που τον είχε προσεγγίσει δύο φορές στο παρελθόν: για τους «Επτά ψυχοπαθείς» του 2012 και τις «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» του 2017. Και τις δύο φορές το πρόγραμμά του δεν το επέτρεψε.

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«Ένας Θεός ξέρει τι έκανα. Μάλλον σκηνοθετούσα κάποια θεατρικά ή ανέβαζα καμιά όπερα», λέει σηκώνοντας τους ώμους. «Η γραφή του μου θυμίζει κάτι που μου είπαν οι Κοέν: ότι μοιάζω με τον τύπο που, αν μια ταινία του δώσει ένα τσεκούρι, μάλλον θα καταλήξει να το χρησιμοποιήσει».

AΡ

Από τις «Επικίνδυνες σχέσεις» στο «Con Air»

Θυμάται την τελευταία φορά που πήγε σινεμά με τον πατέρα του, τον Ντάνιελ. Ήταν γιος Κροατών μεταναστών και βετεράνος της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του αμερικανικού στρατού, με συγκεκριμένες απόψεις για το πώς λύνουν οι άντρες τις διαφορές τους. Είχαν πάει να δουν μια ταινία του Κλιντ Ίστγουντ. «Ύστερα από κανένα πεντάλεπτο γύρισε και μου είπε: "Τζόνι, δεν έχει αρκετούς σκοτωμούς αυτή η ταινία".

Ο Μάλκοβιτς παίζει επαγγελματικά από το 1976, όταν έγινε από τα πρώτα μέλη της θεατρικής ομάδας Στέπενγουλφ του Σικάγου. Έκτοτε έχει περάσει από τις «Επικίνδυνες σχέσεις» και το «Παιχνίδι του Ρίπλεϊ» ως τον «Τζόνι Ίνγκλις» και την περιπέτεια δράσης «Con Air». Προτάθηκε δύο φορές για Όσκαρ και ενσάρκωσε μια εκδοχή του εαυτού του στο «Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς» το 1999.

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Στο ενδιάμεσο βρήκε χρόνο για σχέδιο μόδας, για μια μακρόχρονη συνεργασία με τον Αυστριακό μαέστρο και συνθέτη Μάρτιν Χάσελμπεκ και για ένα σύντομο πέρασμα από βιντεοπαιχνίδι. «Ποτέ δεν θεώρησα ότι έχω μια σταδιοδρομία», λέει. «Είμαι ηθοποιός που θα κάνει κάτι τέτοιο και μετά τρεις ταινίες με τον σπουδαίο Πορτογάλο σκηνοθέτη Μανοέλ ντε Ολιβέιρα, που δεν τις βλέπει σχεδόν κανείς. Η κατάρα μου είναι ότι αγαπώ τη δουλειά».

Ο ΜακΝτόνα, γεννημένος στο Λονδίνο από Ιρλανδούς γονείς, είχε ολοκληρώσει πριν από τα 35 του δύο θεατρικές τριλογίες με σκηνικό την κομητεία Γκάλγουεϊ. Μέσα στο 1997 παίζονταν ταυτόχρονα τέσσερα έργα του στις σκηνές του Λονδίνου. Η ταινία μικρού μήκους «Six Shooter» του χάρισε Όσκαρ και του άνοιξε τον δρόμο για το «Αποστολή στη Μπριζ».

Πώς ξέρει τι θα κάνει το κοινό να γελάσει; «Το μισό είναι να διασκεδάζεις τον εαυτό σου», λέει. Η σύντροφός του εδώ και εννέα χρόνια, η Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ, δημιουργός της σειράς «Fleabag», διάβασε το σενάριο. «Αν της δείξεις κάτι και σκάσει στα γέλια, καλύτερη ανταπόκριση δεν υπάρχει».

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Φαβορί για Όσκαρ με τον πράκτορα που «σκότωσε» τον Κένεντι

Ενόψει της περιόδου των βραβείων, ο σκηνοθέτης παραδέχεται ότι είναι «ξεδιάντροπα κολλημένος». «Έχω ήδη κοιτάξει τις αποδόσεις στο διαδίκτυο, να δω ποιον μπορεί να κερδίσει ο Τζον».

Ο Μάλκοβιτς είναι το φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, με τον Ματ Ντέιμον και τον Άντριου Σκοτ πίσω του. «Αλήθεια; Οι αποδόσεις;» απορεί ο ίδιος. Παραδέχεται πάντως ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Searchlight Pictures, Μάθιου Γκρίνφιλντ. «Μου εξήγησαν τι θα περιμένουν από μένα και όλες τις λέξεις που δεν μπορώ πια να λέω στις συνεντεύξεις».

Εκείνος και η σύντροφός του εδώ και 37 χρόνια, η Νικολέτα Πεϊράν, ζουν σε αγρόκτημα στη Βοκλύζ, στη νότια Γαλλία, όπου φτιάχνουν και δικό τους κρασί. Εκείνη τον φωνάζει Ντίντλι, από το τραγουδάκι του «Πινόκιο» για τη ζωή του ηθοποιού. «Ωραίο», πετάγεται ο ΜακΝτόνα. «Μπορεί να το κλέψω».

Η ταινία αγγίζει το θέμα της υποβοηθούμενης αυτοχειρίας. Ο ΜακΝτόνα είχε στο μυαλό του τον Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, πρωταγωνιστή αμέτρητων γουέστερν, που το 2000 αυτοκτόνησε στο ράντζο του στο Νέο Μεξικό για να μη συνεχίσει να υποφέρει από καρκίνο σε τελικό στάδιο.

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«Σίγουρα δεν θα ήθελα να το αποφασίζει η κυβέρνηση για μένα», λέει ο Μάλκοβιτς. «Όχι πως θέλω να πεθάνω σύντομα. Μοιάζει αρκετά βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω, ακόμη κι αν για ορισμένους θεατές αυτό δεν θα είναι αρκετά σύντομα. Αλλά η ζωή είναι όμορφη».