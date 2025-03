Είναι αυτός ο Τζιμ Μόρισον στα 82 του χρόνια; -Ένα ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι ζει ο τραγουδιστής των Doors - iefimerida.gr

Θα μπορούσε ο τραγουδιστής των Doors, ο Τζιμ Μόρισον, να είναι ζωντανός και να εργάζεται ως συντηρητής κτιρίων στο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης;



Αυτή είναι η εικασία του νέου ντοκιμαντέρ «Before The End» του σκηνοθέτη Jeff Finn, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στο Apple TV+.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τον εκλιπόντα σταρ των Doors εξετάζει μια θεωρία των θαυμαστών του, σύμφωνα με την οποία ο τραγουδιστής σκηνοθέτησε τον θάνατό του και πλέον ζει στη Νέα Υόρκη, μακριά από τα περίεργα βλέμματα.



Από τα βασικά σημεία των αυτοαποκαλούμενων «αποδείξεων» στο ντοκιμαντέρ του Finn είναι ένας συντηρητής κτιρίων, ο Frank Χ, για τον οποίο ο Finn πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ο Morrison σήμερα.

Ο Frank μιλάει στον Finn και δηλώνει την αγάπη του για τον ποιητή Baudelaire, τον οποίο αγαπούσε και ο Morrison. Όταν ρωτήθηκε από τον σκηνοθέτη «Είσαι ο Jim Morrison», τού απάντησε: «Δεν είμαι ο Jim, εκτός από το ότι μου αρέσει το τραγούδι "We All Are One" του Jimmy Cliff». Και μετά παραθέτει τους στίχους: «Είμαστε όλοι ένα / είμαστε το ίδιο πρόσωπο».

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης αναγνωρίζει στην αρχή του ντοκιμαντέρ ότι ο άνθρωπος που υποψιάζεται ότι είναι ο Μόρισον είναι, κατά πάσα πιθανότητα, κάποιος τυχαίος που απλά μοιάζει με τον Τζιμ.

Ο θάνατος του Τζιμ Μόρισον το 1971

Ο Τζιμ Μόρισον πέθανε ξαφνικά στο Παρίσι το 1971, σε ηλικία 27 ετών, από καρδιακή ανεπάρκεια. Οι μυστηριώδεις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του χρησίμευσαν για να τροφοδοτήσουν τον μύθο του και, περισσότερα από 50 χρόνια αργότερα, ο τάφος του στο νεκροταφείο Père-Lachaise παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.

Την ημέρα του θανάτου του, ο Morrison φαινόταν να μην είναι καλά στην υγεία του και κάποια στιγμή υπέφερε από μια κρίση λόξυγκα που δεν υποχωρούσε. Αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο και το επόμενο πρωί, στις 3 Ιουλίου 1971, έγινε το κακό.

Ένας Γάλλος πυροσβέστης, ονόματι Alain Raisson, έφτασε στο διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου στη συνοικία Marais και βρήκε τη σύντροφο του Μόρισον, την Πάμελα Κούρσον, να κλαίει πάνω από το πτώμα του Morrison που βρισκόταν μέσα στην μπανιέρα.

Η σύγχυση γύρω από τις ακριβείς λεπτομέρειες του θανάτου του Μόρισον αποδίδεται στις αντιφατικές αφηγήσεις της Κούρσον σε φίλους, μέλη της οικογένειας και την αστυνομία, κάτι που σύμφωνα με τον συγγραφέα και μελετητή των Doors, Sean Smith, ήταν «κατανοητό» λόγω της ιδιότητάς της ως «μιας άφραγκης ξένης υπηκόου και τοξικομανούς που είχε ξεμείνει στο Παρίσι. Η εμπλοκή της σε έναν θάνατο που σχετιζόταν με ναρκωτικά θα είχε καταστροφικές ποινικές συνέπειες για την ίδια».

«Εκείνες τις μέρες δεν είχαμε αποτοξίνωση ή κάτι τέτοιο» δήλωσε ο κιθαρίστας Robby Krieger στη βρετανική εφημερίδα Independent, το 2021. «Προσπαθήσαμε να κάνουμε τον Jim να σταματήσει να πίνει, αλλά ποτέ δεν έπιασε και ελπίζαμε ότι όταν πήγαινε στο Παρίσι ίσως να "καθάριζε", αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις μόνος σου και, δυστυχώς, συνέβη το μοιραίο».

Το 2014, η τραγουδίστρια Marianne Faithfull δήλωσε ότι ο τότε φίλος της, ο έμπορος ηρωίνης Jean de Breteuil, ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του Morrison, υποστηρίζοντας ότι είχε δώσει στον τραγουδιστή τα ναρκωτικά που τον σκότωσαν. «Πήγε να δει τον Jim Morrison και τον σκότωσε», δήλωσε στο Mojo. «Είμαι σίγουρη ότι ήταν ατύχημα».



Οι θεωρίες συνωμοσίας

Μία από τις θεωρίες συνωμοσίας υποστήριζε ότι ο Μόρισον πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης σε κοντινό νυχτερινό κέντρο και μεταφέρθηκε στο διαμέρισμά του.



Ένα επίσημο έγγραφο αναφέρει ως αιτία θανάτου τη «συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια», αλλά ο γιατρός που το υπέγραψε έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί.



Εν τω μεταξύ, ο Ray Manzarek, ο πιανίστας των Doors, πίστευε ότι ο Μόρισον σκηνοθέτησε τον θάνατό του.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Φιν δείχνει μια φωτογραφία του Φρανκ Χ σε τρεις πρώην συντρόφους του Morrison και οι δύο από αυτές ξεσπούν σε κλάματα, ούσες πεπεισμένες ότι πρόκειται για τον τραγουδιστή στα 82 του χρόνια.



Ο φερόμενος ως ζωντανός Τζιμ Μόρισον, ένας συντηρητής κτιρίων ονόματι Φρανκ / APPLE+

Τα υπόλοιπα σημάδια

Επίσης, υπάρχει μια μικροσκοπική ουλή στη μύτη του, ακριβώς εκεί που ο Μόρισον είχε μια ελιά. Όσο για τα καστανά του μάτια (του Μόρισον ήταν μπλε), με μια πιο προσεκτική ματιά φαίνονται να έχουν μπλε δακτύλιο, σαν ο Φρανκ να φορούσε φακούς επαφής.



Στην ερώτηση αν ο Μόρισον μπορεί να σκηνοθέτησε τον θάνατό του, ο Φρανκ λέει: «Δεν έχω ιδέα. Πάντως αν κάποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αυτός θα ήταν ο Τζιμ».



Φίλοι και γνωστοί του Μόρισον δίνουν βάση στη θεωρία ότι -φοβούμενος ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή μετά την καταδίκη του για προσβολή δημοσίας αιδούς- ο Μόρισον βρήκε έναν τρόπο να εξαφανιστεί, με τη βοήθεια της Κούρσον.



Ο «Φρανκ X» / APPLE+

Μια άλλη πρώην του, η Sally Stevenson, λέει ότι του μίλησε για την πλοκή ενός βιβλίου που έγραφε για έναν ροκ σταρ που μισούσε τη ζωή του και αποφάσισε να σκηνοθετήσει μια ηλεκτροπληξία επί σκηνής και να εξαφανιστεί. «Και τότε ο Τζιμ μού ψιθυρίζει στο αυτί: "Αν δεν τελειώσεις το βιβλίο, μπορεί να σου κλέψω το τέλος"», λέει η ίδια στον Φιν.



Ο Φιν παίρνει επίσης συνέντευξη από την πρώην προσωπική βοηθό του τραγουδιστή, τη Robyn Wurtele, η οποία ήταν μαζί με τον Μόρισον και την Κούρσον στο Παρίσι, και όταν της αναφέρει αυτές τις θεωρίες, εκείνη του απαντά «Είσαι κοντά στη λύση του γρίφου».



Να πούμε, τέλος, ότι το ντοκιμαντέρ δεν έχει λάβει έγκριση από τους κληρονόμους ή τη δισκογραφική εταιρεία του Τζιμ Μόρισον.