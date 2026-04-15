Ο «πιο καλόγουστος διαρρήκτης» του Λος Άντζελες -Η υπόθεση του Ζακ Βίνκλερ και οι κλοπές που έγιναν viral - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Διαρρήξεις στο Λος Άντζελες στοχοποιούσαν συλλέκτες και influencers, με την υπόθεση να ξεκινά τον Ιούνιο του 2024 με τη διάρρηξη στο σπίτι της Βικτόρια Πάρις. Η δημοσιοποίησή της στο TikTok αποκάλυψε ένα ευρύτερο μοτίβο παρόμοιων κλοπών.

Πολλά θύματα συνδέονταν μεταξύ τους. Ο έμπορος επίπλων Πολ Μπέρμαν ανέλαβε δράση, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας τον διαρρήκτη κατά την παράδοση κλεμμένων αντικειμένων, κάτι που οδήγησε στην αναγνώριση του Ζακ Βίνκλερ ως του πιθανού δράστη.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Ζακ Βίνκλερ, ο οποίος, έπειτα από συμφωνία, αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή τον Μάρτιο του 2024. Η αποφυλάκισή του συνέπεσε με νέα περιστατικά ύποπτων κινήσεων και απόπειρες διαρρήξεων, προκαλώντας ανησυχία σε επιχειρηματίες.

Ο Βίνκλερ, γνωστός από τον χώρο της μόδας ως «ο πιο καλόγουστος διαρρήκτης», αγνοείται μετά από ένταλμα σύλληψης τον Δεκέμβριο του 2024. Πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές, ενώ τα θύματα εκφράζουν φόβους για κλιμάκωση της δράσης του.

Στο Λος Άντζελες, μια πόλη που έχει ταυτιστεί με την (ενίοτε και υπερβολική ή κιτς) αισθητική και την εμμονή με το στιλ, μια σειρά από πρόσφατες διαρρήξεις κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο για το οικονομικό της αποτύπωμα αλλά κυρίως για την... αισθητική ιδιαιτερότητά της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας άνδρας που δεν περιορίστηκε σε τυχαίους στόχους, αλλά φέρεται να επέλεγε με σχεδόν χειρουργική ακρίβεια συγκεκριμένα θύματα με εξίσου συγκεκριμένο γούστο: συλλέκτες, εμπόρους vintage επίπλων και influencers που κινούνται σε έναν κόσμο όπου το design λειτουργεί σχεδόν ταυτοτικά - και σίγουρα επαγγελματικά.

«Ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια»

Η υπόθεση - την οποία έφερε στο φως ένα ρεπορτάζ της Wall Street Journal - άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούνιο του 2024, όταν η 25χρονη influencer Βικτόρια Πάρις έλαβε ένα μήνυμα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της στο Λος Άντζελες. «Μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο; Μάλλον έχουμε διάρρηξη στο σπίτι σου», έγραφε. Η Πάρις βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Λίγα λεπτά αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι κάποιος είχε εισβάλει στο σπίτι της από το μοναδικό παράθυρο χωρίς συναγερμό και είχε λεηλατήσει τον χώρο.

«Ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια. Δεν μπορούσα να κουνηθώ», θυμάται η ίδια. Η λεία του ή των διαρρηκτών περιλάμβανε επώνυμες τσάντες, μεταξωτά φουλάρια και κοσμήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 15.000 δολαρίων.

Όταν παρακολούθησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι ο ένας και μοναδικός διαρρήκτης επέστρεψε την επόμενη ημέρα, χωρίς όμως να καταφέρει να εισέλθει ξανά.

Παρά τις συμβουλές να μην δημοσιοποιήσει το περιστατικό, η Πάρις επέλεξε να το μοιραστεί με τους περίπου 2 εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok. «Είπα: τώρα πρέπει να τον βρούμε», ανέφερε. Το πρώτο βίντεο ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές, όμως το σημαντικότερο ήταν το κύμα πληροφοριών που ακολούθησε. Χρήστες άρχισαν να στέλνουν μηνύματα, συνδέοντας την υπόθεση με παρόμοιες απόπειρες διάρρηξης και κλοπές.

«Μου άρεσαν όλοι όσους είχε βάλει στο στόχαστρο»

Σταδιακά, σχηματίστηκε μια εικόνα που ξεπερνούσε τα όρια μιας μεμονωμένης εγκληματικής ενέργειας. Ο φερόμενος δράστης δεν περιοριζόταν σε κοσμήματα ή αξεσουάρ, αλλά στόχευε και πανάκριβα έπιπλα ή κομμάτια υψηλής αισθητικής και αξίας, ορισμένα εκ των οποίων κοστίζουν όσο ένα πολυτελές αυτοκίνητο. «Το μοτίβο είναι άνθρωποι με καλό γούστο», σχολίασε η Πάρις. «Μου άρεσαν όλοι όσους είχε βάλει στο στόχαστρο. Είχαν μια συγκεκριμένη αισθητική».

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν αποκαλύφθηκε ότι πολλά από τα θύματα γνώριζαν το ένα το άλλο ή συνδέονταν μέσω κοινωνικών δικτύων. Ανάμεσά τους ήταν ο Πολ Μπέρμαν, ιδιοκτήτης του καταστήματος vintage επίπλων υψηλής αισθητικής Merit. Ο Μπέρμαν είχε ήδη πέσει θύμα απάτης με πιστωτική κάρτα για την αγορά ενός καναπέ αξίας 7.800 δολαρίων. «Κάτι δεν μου "καθόταν" καλά από την αρχή», σημείωσε.

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν αποφάσισε να δράσει ο ίδιος. Συμφώνησε με μεταφορείς να τον μεταφέρουν μαζί τους στο σημείο παράδοσης ενός επίπλου, το οποίο υποψιαζόταν ότι αποτελούσε στόχο κλοπής. Φτάνοντας σε διαμέρισμα στην περιοχή Σκίντ Ρόου, εισέβαλε στον χώρο και κατέγραψε με το κινητό του όσα ακολούθησαν. «Άνοιξα την πόρτα και ακινητοποίησα τον διαρρήκτη», περιγράφει. «Δεν θα φύγουμε μέχρι να έρθει η αστυνομία».

Παρά την αντιπαράθεση, η παρέμβαση της αστυνομίας δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε. Χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, δεν προχώρησε σε σύλληψη. Ωστόσο, ο Μπέρμαν κατάφερε να ανακτήσει μέρος της περιουσίας του, ακόμη και μέσω αμφιλεγόμενων μεθόδων, όπως η ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο να εισβάλει σε όχημα υπόπτου για την ανάκτηση κλεμμένων αντικειμένων.

Το όνομα που άρχισε να συνδέεται με τις υποθέσεις ήταν εκείνο του Ζακ Βίνκλερ. Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα ίδια τα θύματα, ο Βίνκλερ φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μοτίβο δράσης που περιλάμβανε απάτες με πιστωτικές κάρτες, διαρρήξεις καταστημάτων και κατοικιών και μεταπώληση αντικειμένων μέσω καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών.

Οι αρχές προχώρησαν τελικά στη σύλληψή του, απαγγέλλοντας κατηγορίες για πολλαπλές διαρρήξεις. Παρά το ιστορικό του, ο Βίνκλερ κατέληξε σε συμφωνία με την εισαγγελία και καταδικάστηκε σε ποινή που αντιστοιχούσε στον χρόνο που είχε ήδη εκτίσει, για μία διάρρηξη και μία υπόθεση κλοπής ταυτότητας. Αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή τον Μάρτιο του 2024.

Η αποφυλάκισή του συνέπεσε με νέα περιστατικά. Επιχειρηματίες στον χώρο του κοσμήματος και της μόδας ανέφεραν ύποπτες κινήσεις γύρω από τις κατοικίες τους, ενώ καταγράφηκαν απόπειρες διάρρηξης. «Ήταν ξεκάθαρο ότι κάποιος παρακολουθούσε το σπίτι», δήλωσε ο Τζος Γουόρνερ, ιδιοκτήτης εταιρείας κοσμημάτων. «Το κατάλαβα αμέσως».

«Ο πιο καλόγουστος διαρρήκτης του Λος Άντζελες»

Παράλληλα, η υπόθεση αποκάλυψε και μια διαφορετική πλευρά του φερόμενου δράστη. Ο Βίνκλερ είχε εργαστεί στο παρελθόν στον χώρο της μόδας και της φωτογραφίας, ενώ ήταν γνωστός σε κοινότητες διαδικτυακών φόρουμ για το ιδιαίτερο στιλ του. «Ήταν γνωστός για τα εξαιρετικά, φθαρμένα τζιν του», ανέφερε ο Γιόχαν Λαμ, επιχειρηματίας στον χώρο της ένδυσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε podcast περιγράφηκε ως «ο πιο καλόγουστος διαρρήκτης του Λος Άντζελες».

Παρά τη δημοσιότητα και τον όγκο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, αρκετές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές. Η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν έχει προχωρήσει σε νέες συλλήψεις για ορισμένες από τις πρόσφατες διαρρήξεις, επικαλούμενη συνεχιζόμενη έρευνα. Η Βικτόρια Πάρις δηλώνει απογοητευμένη: «Έχουν καταλήξει ότι είναι κάποιος που έχει εμμονή με τα ακριβά έπιπλα. Τότε γιατί μπήκε στο σπίτι μου για τσάντες και κοσμήματα;».

Τα θύματα εκφράζουν επίσης ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της δράσης του. «Αυτό που με φοβίζει είναι ότι το μοτίβο δείχνει ότι θα χειροτερέψει η δράση του», λέει η έμπορος Αμάντα Χόλμπεργκ. «Ξεκίνησε με απάτες και έφτασε σε διαρρήξεις κατοικιών. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος».

Και μέσα σε όλα αυτά... ο Βίνκλερ αγνοείται, καθώς δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακρόαση τον Δεκέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Το πού βρίσκεται σήμερα παραμένει άγνωστο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία.

Στο μεταξύ, τα θύματα παραμένουν σε επιφυλακή, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και προσπαθώντας να προστατευθούν. Ορισμένοι, όπως ο Μπέρμαν, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει πίσω τους την υπόθεση. Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει. «Αν τον συναντούσα στον δρόμο;» λέει ο Μπέρμαν χωρίς δισταγμό. «Θα τον χτυπούσα άνετα. Και ας πήγαινα μετά φυλακή».