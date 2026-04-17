Ο Τζεφ Μπέζος εξακολουθεί να λαμβάνει μισθό 80.000 δολαρίων από την Amazon - iefimerida.gr

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, εξακολουθεί να λαμβάνει μισθό ύψους περίπου 81.400 δολαρίων από την εταιρεία, χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πρόκειται για ένα ποσό που παραμένει αμετάβλητο από το 1998. Παρά τις σχετικά χαμηλές αποδοχές, ο Μπέζος δεν έχει αποδεχθεί ποτέ μπόνους ή πρόσθετη αποζημίωση από την εταιρεία, μια απόφαση που, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, αποτελεί προσωπική του επιλογή.

