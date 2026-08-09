 Ο Γερμανός που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 ως γυναίκα - iefimerida.gr
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Ο Γερμανός που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 ως γυναίκα

Η Ντόρα Ράτιεν, μετέπειτα Χάινριχ Ράτιεν
Η Ντόρα Ράτιεν, μετέπειτα Χάινριχ Ράτιεν / Πηγή: Photographic archive of Frank Peter
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ντόρα στην πραγματικότητα δεν ήξερε ότι ήταν ο Χάινζ. Το κατάλαβε, αφού πρώτα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις ύψος.

Το επικοινώνησε αναγκαστικά το 1938 στον σταθμό του τρένου του Μαγδεμβούργου. Μέχρι τότε είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Γερμανικό Ράιχ είχε φάκελο της υπόθεσης και είχε περάσει μία ζωή γεμάτη μυστικοπάθεια.

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